https://ukraina.ru/20240103/1052547591.html

Издевательства над переселенцами, угрозы НАТО. Итоги 3 января на Украине

Издевательства над переселенцами, угрозы НАТО. Итоги 3 января на Украине - 03.01.2024 Украина.ру

Издевательства над переселенцами, угрозы НАТО. Итоги 3 января на Украине

В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Украину, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал предоставить Киеву ракеты для удара по России. На Украине вспыхнул скандал с издевательствами над переселенцами

2024-01-03T18:38

2024-01-03T18:38

2024-01-03T18:39

эксклюзив

хроники

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В Североатлантическом Альянсе заявили, что НАТО продолжит поддерживать Украину."Члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и привержены дальнейшему укреплению её обороноспособности", - сообщила пресс-служба НАТО в комментарии RMF FM.Там же отмечалось, что НАТО продолжает помогать Украине."Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько будет необходимо", - заявили в НАТО.Также пресс-служба НАТО вспомнила о ситуации в Польше."НАТО усиливает свое присутствие и готовность от Черного до Балтийского моря, в том числе в Польше <...> Польша уже имеет более 10 тысяч военнослужащих Альянса и значительный военный потенциал Альянса, включая самолёты НАТО, которые защищают польское небо", - отмечалось в заявлении пресс-службы НАТО.Там же отмечалось, что "НАТО и в дальнейшем будет оценивать свою позицию и защищать каждый сантиметр Польши".Представители НАТО также напомнили о заявлении Генерального секретаря Йенса Столтенберга заявлявшего о полной солидарности с Польшей.Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине стоит предоставить дальнобойные ракеты для ударов вглубь России."Мы должны ответить <...> языком, понятным Путину: ужесточением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", - заявил Сикорский.На заявление Сикорского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министр иностранных дел Сикорский в отсутствие свежих мыслей призвал западных союзников ужесточить санкции против России и поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться. Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей", - отметила она.Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что Россия ответит на удары НАТО ударами возмездия."Глава МИД Сикорский в духе русофобских двойных стандартов призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по России. Ну что же: если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу истерической авантюры главы польского МИД, мы точно будем знать имена политических провокаторов, упорно толкающих к Третьей мировой войне. Именно такие сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает. Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!" - отметил Слуцкий.Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал призыв Польши к передаче дальнобойного оружия признаком слабоумия."Это один из признаков, очередных признаков слабоумия нынешней плеяды политиков стран Европейского cоюза и НАТО. Само по себе в военно-техническом смысле сказанное ни о чем, потому что, если кто не в курсе, то наши воска обладают оружием, способным вообще вокруг земного шара летать куда угодно и как угодно. Так что здесь, еще раз повторю, вот этот призыв — призыв безумца, понимаете? Или призыв самоубийцы, точнее", - заявил он в комментарии "Известиям".По словам Климова, он знает поляков, которые хотят жить долго и счастливо и не стремятся "воевать с ракетно-ядерной сверхдержавой". Исходя из этого, Климов заявил, что будет удивлён в случае согласия польского народа с позицией своего министра."На самом деле мало кого сегодня уже вдохновляет такие призывы. Скорее сейчас другого рода слышатся голоса по всему миру. Голоса эти говорят о том, что пора понять — Россия победит в любом случае и важно учитывать максимально мнение нашего государства", — подытожил он.Он также отмечал, что не хотят вступать с конфликт с Россией как с ракетно-ядерной державой в Нидерландах и в Германии. Заявление Сикорского, по мнению Климова, адресовано исключительно внутренней аудитории.Издевательства над переселенцамиНа Украине вспыхнул скандал с издевательствами над переселенцами. Вызвал скандал новогодний номер "Квартала 95", высмеивающий переселенку из Скадовска, переехавшую на Закарпатье. По сюжету, она пытается говорить на украинском, но допускает ошибки и не может вспомнить произношение элементарных украинских слов."Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська", - заявила актриса.Ролик вызвал бурю возмущения на Украине.Так, украинский "мэр" Скадовска Александр Яковлев потребовал извинений."Шутки о "сиськах" из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами", - подчеркнул он.Обычные украинцы также не оценили юмор.В итоге медиахолдинг "+1 media" заявил, что номер из программы "Новогодний вечерний квартал", в котором высмеивается украинский язык переселенки из Скадовска, не будет опубликован на YouTube-каналах холдинга."Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках "Вечернего квартала" команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, ведь это один из законов юмора. Это был именно такой случай", - отмечалось в комментарии украинскому изданию "Детектор медиа".Пресс-служба холдинга также предоставила комментарий от студии "Квартал 95". Юмористы заверили, что уважают всех скадовцев и вообще переселенцев, а своим номером хотели призвать украинцев переходить на украинский язык и говорить на нём пускай и с ошибками."Дорогие скадовцы и все зрители, кого мог обидеть номер о девушке, которая говорит на украинском языке с ошибками, из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить ваши чувства. <...> В выпусках "Вечернего квартала" мы шутим над собой, над собственными недостатками и, конечно, иногда гиперболизируем. Это был именно такой случай. Мы хотели показать, что никогда не поздно учиться говорить на украинском, даже если ты до этого на нём не разговаривал. Некоторые люди до сих пор не переходят на украинский, потому что боятся ошибок. Лучший способ преодолеть страх - посмеяться над ним. В этом номере мы гиперболизировали ситуацию. Чтобы, наоборот, показать, что не страшно делать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно - продолжать говорить на языке врага. И об этом актеры несколько раз подчеркивают в самом номере", - отмечалось в заявлении "Квартала 95".Студия извинилась, но при этом заявила, что "раздувание "зрады" на ровном месте играет на руку врагу, и распространением этой измены вы даёте кацапским СМИ очередной повод".Поиздевавшиеся над переселенкой комики призвали "не дать врагу посеять раздор среди украинцев".

https://ukraina.ru/20240103/1052540941.html

https://ukraina.ru/20240102/1052539686.html

https://ukraina.ru/20240102/1052537141.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники