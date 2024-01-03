При каком условии Китай ждёт изоляция и какое долгосрочное значение имеет сигнал Путина - Евстафьев

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Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о том, как радикальные исламисты осваивают технологии, о чём начинают догадываться в Китае и о том, что стало самым большим удивлением 2023 года