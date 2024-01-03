При каком условии Китай ждёт изоляция и какое долгосрочное значение имеет сигнал Путина - Евстафьев - 03.01.2024 Украина.ру
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При каком условии Китай ждёт изоляция и какое долгосрочное значение имеет сигнал Путина - Евстафьев
При каком условии Китай ждёт изоляция и какое долгосрочное значение имеет сигнал Путина - Евстафьев - 03.01.2024 Украина.ру
При каком условии Китай ждёт изоляция и какое долгосрочное значение имеет сигнал Путина - Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о том, как радикальные исламисты осваивают технологии, о чём начинают догадываться в Китае и о том, что стало самым большим удивлением 2023 года
2024-01-03T17:30
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дмитрий евстафьев
китай
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новости, видео, дмитрий евстафьев, китай, владимир путин, видео
Новости, Видео, Дмитрий Евстафьев, Китай, Владимир Путин

При каком условии Китай ждёт изоляция и какое долгосрочное значение имеет сигнал Путина - Евстафьев

17:30 03.01.2024
 
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Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о том, как радикальные исламисты осваивают технологии, о чём начинают догадываться в Китае и о том, что стало самым большим удивлением 2023 года
  • О территориальных претензиях США в Мировом океане;
  • О новой радикальной исламской идеологии;
  • Что ждёт американо-китайские отношения в 2024 году?
  • Политическое решение или капитуляция: чего ожидать Украине в 2024 году?
  • Что больше всего удивило в 2023 году?
 
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