https://ukraina.ru/20240103/1052546491.html

"Новогодние желания должны сбываться": в России ответили на призыв МИД Польши поставлять ракеты Киеву

"Новогодние желания должны сбываться": в России ответили на призыв МИД Польши поставлять ракеты Киеву - 03.01.2024 Украина.ру

"Новогодние желания должны сбываться": в России ответили на призыв МИД Польши поставлять ракеты Киеву

Комментируя призыв к Западу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского поставлять Украине ракеты с большей дальностью, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила. что действует этот человек против интересов своей страны

2024-01-03T17:15

2024-01-03T17:15

2024-01-03T17:15

новости

мид

польша

ракеты

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/100957/88/1009578886_0:197:2200:1435_1920x0_80_0_0_fe22f10b8a7d234fce3eb81e4152dd58.jpg.webp

Она подчеркнула, что никаких своих идей у польского дипломата нет , только американские."Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей", - заключила Захарова.Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что идея Сикорского хорошо укладывается в западную идеологию по ослаблению и уничтожению России, но Вашингтону с Брюсселем это не удастся."Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим! Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает", - сказал Слуцкий.

https://ukraina.ru/20240103/1052541429.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мид, польша, ракеты, киев, россия