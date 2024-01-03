"Новогодние желания должны сбываться": в России ответили на призыв МИД Польши поставлять ракеты Киеву - 03.01.2024 Украина.ру
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"Новогодние желания должны сбываться": в России ответили на призыв МИД Польши поставлять ракеты Киеву
"Новогодние желания должны сбываться": в России ответили на призыв МИД Польши поставлять ракеты Киеву - 03.01.2024 Украина.ру
"Новогодние желания должны сбываться": в России ответили на призыв МИД Польши поставлять ракеты Киеву
Комментируя призыв к Западу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского поставлять Украине ракеты с большей дальностью, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила. что действует этот человек против интересов своей страны
2024-01-03T17:15
2024-01-03T17:15
новости
мид
польша
ракеты
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Она подчеркнула, что никаких своих идей у польского дипломата нет , только американские."Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей", - заключила Захарова.Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что идея Сикорского хорошо укладывается в западную идеологию по ослаблению и уничтожению России, но Вашингтону с Брюсселем это не удастся."Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим! Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает", - сказал Слуцкий.
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новости, мид, польша, ракеты, киев, россия
Новости, МИД, Польша, ракеты, Киев, Россия

"Новогодние желания должны сбываться": в России ответили на призыв МИД Польши поставлять ракеты Киеву

17:15 03.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Комментируя призыв к Западу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского поставлять Украине ракеты с большей дальностью, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила. что действует этот человек против интересов своей страны
"Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться", - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что никаких своих идей у польского дипломата нет , только американские.
"Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей", - заключила Захарова.
Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что идея Сикорского хорошо укладывается в западную идеологию по ослаблению и уничтожению России, но Вашингтону с Брюсселем это не удастся.
"Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим! Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает", - сказал Слуцкий.
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