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Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам"

Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам" - 03.01.2024 Украина.ру

Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам"

Сразу три обитателя Алуштинского аквариума обладают "экстрасенсорными" возможностями и предскажут будущее посетителям на 2024 год. Это шутливое заявление сделал директор учреждения Виктор Жиленко

2024-01-03T17:55

2024-01-03T17:55

2024-01-03T17:55

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Он добавил, что в списке предсказателей также черепаха и ​рыбка крылатка-зебра.Директор аквариума пояснил, что гости могут написать несколько желаний, а обитатели аквариума подплывут к тому из них, которое должно исполниться.

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