Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам" - 03.01.2024 Украина.ру
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Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам"
Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам" - 03.01.2024 Украина.ру
Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам"
Сразу три обитателя Алуштинского аквариума обладают "экстрасенсорными" возможностями и предскажут будущее посетителям на 2024 год. Это шутливое заявление сделал директор учреждения Виктор Жиленко
2024-01-03T17:55
2024-01-03T17:55
новости
рыба
предсказание
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Он добавил, что в списке предсказателей также черепаха и ​рыбка крылатка-зебра.Директор аквариума пояснил, что гости могут написать несколько желаний, а обитатели аквариума подплывут к тому из них, которое должно исполниться.
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новости, рыба, предсказание
Новости, рыба, предсказание

Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам"

17:55 03.01.2024
 
CC BY-SA 3.0 / Norbert Potensky / Kofferfisch (Ostracion cubicus)
CC BY-SA 3.0 / Norbert Potensky / Kofferfisch (Ostracion cubicus)
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Сразу три обитателя Алуштинского аквариума обладают "экстрасенсорными" возможностями и предскажут будущее посетителям на 2024 год. Это шутливое заявление сделал директор учреждения Виктор Жиленко
​"В Алуштинском аквариуме можно получить оригинальные предсказания на следующий год от самого необычного ясновидящего кузовка-кубика, эта такая причудливая рыбка квадратной формы", - сказал Жиленко.
Он добавил, что в списке предсказателей также черепаха и ​рыбка крылатка-зебра.
Директор аквариума пояснил, что гости могут написать несколько желаний, а обитатели аквариума подплывут к тому из них, которое должно исполниться.
 
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17:55Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам"
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