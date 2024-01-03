Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам"
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Сразу три обитателя Алуштинского аквариума обладают "экстрасенсорными" возможностями и предскажут будущее посетителям на 2024 год. Это шутливое заявление сделал директор учреждения Виктор Жиленко
"В Алуштинском аквариуме можно получить оригинальные предсказания на следующий год от самого необычного ясновидящего кузовка-кубика, эта такая причудливая рыбка квадратной формы", - сказал Жиленко.
Он добавил, что в списке предсказателей также черепаха и рыбка крылатка-зебра.
Директор аквариума пояснил, что гости могут написать несколько желаний, а обитатели аквариума подплывут к тому из них, которое должно исполниться.