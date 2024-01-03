"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды - 03.01.2024 Украина.ру
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"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды
"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды - 03.01.2024 Украина.ру
"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды
ВС РФ поразили производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас. Об этом сообщили в самой компании
2024-01-03T16:35
2024-01-03T16:35
новости
владимир зеленский
одежда
вс рф
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"Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены. После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", - говорится в публикации.М-Тас - украинский бренд тактической одежды, основанный в 2014 году. По информации местных СМИ, продукцией компании активно пользуются Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный."И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?", "Да леший с этими Зеленскими-Залужными, главное, что это сделано в морозы", "Неужели Зеленский сменит милитари?", "Обратно в клоунский костюм переоденется", - отреагировали пользователи сети.За последние дни ВС РФ поразили десятки украинских опорных пунктов, а также стратегически важный объекты ВСУ. В их числе, например, аэродромы базирования самолетов - носителей натовских крылатых ракет Storm Shadow, завод по производству беспилотников в Харьковской области и четыре хранилища топлива в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях.Также только за одни сутки противник потерял свыше 650 военных.В среду, 3 января, экс-депутат Верховной Рады, украинский националист Игорь Мосийчук заявил, что украинские власти врут своим гражданам о реальных последствиях ракетных ударов со стороны России.По его информации, в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря были уничтожены склады завода "Артем" и конструкторское бюро "Луч", где погибло множество сотрудников данных военно-промышленных предприятий.Почти одномоментно с высказыванием Мосийчука польское издание Myśl Polska выпустило статью, где говорится о том, что российские ракеты Х-47М "Кинжал" уничтожили как минимум две американские ракетные позиции NASAMS под Киевом и большой склад с ракетами системы "Патриот"."Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры", - говорится в материале издания.
https://ukraina.ru/20240103/1052541429.html
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Новости, Владимир Зеленский, одежда, ВС РФ

"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды

16:35 03.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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ВС РФ поразили производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас. Об этом сообщили в самой компании
"Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены. После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", - говорится в публикации.
М-Тас - украинский бренд тактической одежды, основанный в 2014 году. По информации местных СМИ, продукцией компании активно пользуются Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.
"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?", "Да леший с этими Зеленскими-Залужными, главное, что это сделано в морозы", "Неужели Зеленский сменит милитари?", "Обратно в клоунский костюм переоденется", - отреагировали пользователи сети.
За последние дни ВС РФ поразили десятки украинских опорных пунктов, а также стратегически важный объекты ВСУ. В их числе, например, аэродромы базирования самолетов - носителей натовских крылатых ракет Storm Shadow, завод по производству беспилотников в Харьковской области и четыре хранилища топлива в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Также только за одни сутки противник потерял свыше 650 военных.
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В среду, 3 января, экс-депутат Верховной Рады, украинский националист Игорь Мосийчук заявил, что украинские власти врут своим гражданам о реальных последствиях ракетных ударов со стороны России.
По его информации, в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря были уничтожены склады завода "Артем" и конструкторское бюро "Луч", где погибло множество сотрудников данных военно-промышленных предприятий.
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Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны РоссииУкраинские власти врут своим гражданам о реальных последствиях ракетных ударов со стороны России. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады, украинский националист Игорь Мосийчук
Почти одномоментно с высказыванием Мосийчука польское издание Myśl Polska выпустило статью, где говорится о том, что российские ракеты Х-47М "Кинжал" уничтожили как минимум две американские ракетные позиции NASAMS под Киевом и большой склад с ракетами системы "Патриот".
"Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры", - говорится в материале издания.
 
НовостиВладимир ЗеленскийодеждаВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
16:35"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды
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10:39Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны России
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