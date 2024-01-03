https://ukraina.ru/20240103/1052545817.html

"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды

"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды - 03.01.2024 Украина.ру

"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды

ВС РФ поразили производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас. Об этом сообщили в самой компании

2024-01-03T16:35

2024-01-03T16:35

2024-01-03T16:35

новости

владимир зеленский

одежда

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051917065_0:62:1200:738_1920x0_80_0_0_ed80d3ebf13bee12ee14dccb75d150d2.jpg

"Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены. После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", - говорится в публикации.М-Тас - украинский бренд тактической одежды, основанный в 2014 году. По информации местных СМИ, продукцией компании активно пользуются Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный."И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?", "Да леший с этими Зеленскими-Залужными, главное, что это сделано в морозы", "Неужели Зеленский сменит милитари?", "Обратно в клоунский костюм переоденется", - отреагировали пользователи сети.За последние дни ВС РФ поразили десятки украинских опорных пунктов, а также стратегически важный объекты ВСУ. В их числе, например, аэродромы базирования самолетов - носителей натовских крылатых ракет Storm Shadow, завод по производству беспилотников в Харьковской области и четыре хранилища топлива в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях.Также только за одни сутки противник потерял свыше 650 военных.В среду, 3 января, экс-депутат Верховной Рады, украинский националист Игорь Мосийчук заявил, что украинские власти врут своим гражданам о реальных последствиях ракетных ударов со стороны России.По его информации, в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря были уничтожены склады завода "Артем" и конструкторское бюро "Луч", где погибло множество сотрудников данных военно-промышленных предприятий.Почти одномоментно с высказыванием Мосийчука польское издание Myśl Polska выпустило статью, где говорится о том, что российские ракеты Х-47М "Кинжал" уничтожили как минимум две американские ракетные позиции NASAMS под Киевом и большой склад с ракетами системы "Патриот"."Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры", - говорится в материале издания.

https://ukraina.ru/20240103/1052541429.html

https://ukraina.ru/20240103/1052541846.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, одежда, вс рф