https://ukraina.ru/20240103/1052545217.html
В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ
В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ - 03.01.2024 Украина.ру
В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ
Три села в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света после украинского обстрела села Глотово. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков
2024-01-03T15:40
2024-01-03T15:40
2024-01-03T15:40
новости
белгородская область
курская область
свет
вода
обстрелы
всу
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"Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено", - уточнил он.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.Также складывается судьба и части районов Курской области, которые граничат с Сумской областью Украины. В настоящее время курские коммунальщики работают над восстановлением энергоснабжение Железногорска, где из-за атаки ВСУ была отключена подстанция. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт."В большей части города и района электроснабжение восстановлено", - сообщил он и добавил, что вопрос с водой еще в стадии разрешения.К слову, в Белгородской области сейчас -9 С, а в Курской температура в два раза ниже, там -18С.
https://ukraina.ru/20240103/1052541243.html
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новости, белгородская область, курская область, свет, вода, обстрелы, всу
Новости, Белгородская область, Курская область, свет, вода, обстрелы, ВСУ
В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ
Три села в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света после украинского обстрела села Глотово. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено", - уточнил он.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Также складывается судьба и части районов Курской области, которые граничат с Сумской областью Украины. В настоящее время курские коммунальщики работают над восстановлением энергоснабжение Железногорска, где из-за атаки ВСУ была отключена подстанция. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"В большей части города и района электроснабжение восстановлено", - сообщил он и добавил, что вопрос с водой еще в стадии разрешения.
К слову, в Белгородской области сейчас -9 С, а в Курской температура в два раза ниже, там -18С.