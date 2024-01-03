В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ - 03.01.2024 Украина.ру
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В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ
В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ - 03.01.2024 Украина.ру
В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ
Три села в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света после украинского обстрела села Глотово. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков
2024-01-03T15:40
2024-01-03T15:40
новости
белгородская область
курская область
свет
вода
обстрелы
всу
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"Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено", - уточнил он.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.Также складывается судьба и части районов Курской области, которые граничат с Сумской областью Украины. В настоящее время курские коммунальщики работают над восстановлением энергоснабжение Железногорска, где из-за атаки ВСУ была отключена подстанция. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт."В большей части города и района электроснабжение восстановлено", - сообщил он и добавил, что вопрос с водой еще в стадии разрешения.К слову, в Белгородской области сейчас -9 С, а в Курской температура в два раза ниже, там -18С.
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новости, белгородская область, курская область, свет, вода, обстрелы, всу
Новости, Белгородская область, Курская область, свет, вода, обстрелы, ВСУ

В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ

15:40 03.01.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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Три села в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света после украинского обстрела села Глотово. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено", - уточнил он.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
09:37
Белгород. Данные на утро 3 январяУкраинские войска дважды за утро обстреляли Белгород, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. Об этом 3 января сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
Также складывается судьба и части районов Курской области, которые граничат с Сумской областью Украины. В настоящее время курские коммунальщики работают над восстановлением энергоснабжение Железногорска, где из-за атаки ВСУ была отключена подстанция. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"В большей части города и района электроснабжение восстановлено", - сообщил он и добавил, что вопрос с водой еще в стадии разрешения.
К слову, в Белгородской области сейчас -9 С, а в Курской температура в два раза ниже, там -18С.
 
НовостиБелгородская областьКурская областьсветводаобстрелыВСУ
 
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