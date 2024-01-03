https://ukraina.ru/20240103/1052545217.html

В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ

В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ - 03.01.2024 Украина.ру

В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ

Три села в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света после украинского обстрела села Глотово. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков

2024-01-03T15:40

2024-01-03T15:40

2024-01-03T15:40

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белгородская область

курская область

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обстрелы

всу

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"Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено", - уточнил он.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.Также складывается судьба и части районов Курской области, которые граничат с Сумской областью Украины. В настоящее время курские коммунальщики работают над восстановлением энергоснабжение Железногорска, где из-за атаки ВСУ была отключена подстанция. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт."В большей части города и района электроснабжение восстановлено", - сообщил он и добавил, что вопрос с водой еще в стадии разрешения.К слову, в Белгородской области сейчас -9 С, а в Курской температура в два раза ниже, там -18С.

https://ukraina.ru/20240103/1052541243.html

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новости, белгородская область, курская область, свет, вода, обстрелы, всу