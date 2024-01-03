"Такие невмерлики теракты и совершают": в псковском Доме культуры "Ще не вмерла Украина"
В районном Доме культуры города Порхов Псковской области разгорелся скандал после того, как на местной дискотеке заиграл трек "Ще не вмерла Украина" ярого русофоба Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Руководство ДК поспешило извиниться, отметив, что инцидент - ошибка, произошедшая "без злого умысла"
В первый день Нового года в глобальную сеть попало видео из порховского Дома культуры, где диджей включил "Ще не вмерла Украина". Это возмутило пользователей, которые сочли песню оскорбительной для участников специальной военной операции.
"Уважаемые жители Порхова, администрация Дома культуры приносит свои извинения за ситуацию с песней Веры Сердючки на дискотеке. Данная композиция была поставлена диджеем без какого-то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста. На протяжении всей операции всегда помогаем и переживаем за наших парней. Еще раз приносим извинения за сложившуюся ситуацию у всех порховичей и наших защитников отечества", - извинилась директор ДК Алла Тарасенкова.
Она заявила также, что с диджеем "проведена беседа" и пообещала, что "он будет наказан". Тарасенкова подчеркнула, что коллектив ее ДК с самых первых дней СВО оказывает посильную помощь военным.
Известно, что проведение дискотек в порховском Доме культуры пока приостановлено.
"Проверять их всех нужно, а то вот такие невмерлики теракты и совершают", "Я летом в Астрахани была в торговом центре "Три кота", там Сердючка прекрасно пел в туалете! Думаю, там ему и место!", "Все эти клубы, магазины и ДК нужно проверить на нарушение законов России. Штрафовать нещадно. Только наказание понимают", - отреагировали пользователи сети.
В конце декабря аналогичный скандал разгорелся в Санкт-Петербурге, когда в один из супермаркетов города зашел местный врач, который впервые за 11 месяцев на фронте приехал домой в отпуск.
Мужчина услышал там "Ще не вмерла Украина" в исполнении Данилко, и оценил это музыкальное оформление магазина как плевок во всех погибших, раненых и продолжающих воевать с украинскими националистами российских солдат.
В ответ на претензию продавцы посоветовали бойцу "проще быть".
В мае уже прошлого года похожая история произошла в краснодарском караоке-клубе "Ля Мажор". Там гости заведения спели "Ще не вмерла Украина", а на возмущение остальных гостей сотрудники клуба ответили, что понятия не имеют, как эта песня могла оказаться в трек-листе.
Еще за несколько дней до этого в караоке-баре "А че" в Евпатории тоже разгорелся скандал после того, как одни гости спели армянскую песню, другим не дали исполнить гимн России. Свое решение сотрудники объяснили тем, что в клубе "разный контингент".
А в одно из заведений города Владимира не пустили группу волонтеров "Рокота" в форме и с нашивками "Z" на одежде. Отказ в обслуживании объяснили тем, что "устав заведения запрещает приходить в "такой" одежде после 21:00".
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