https://ukraina.ru/20240103/1052544548.html

"Такие невмерлики теракты и совершают": в псковском Доме культуры "Ще не вмерла Украина"

"Такие невмерлики теракты и совершают": в псковском Доме культуры "Ще не вмерла Украина" - 03.01.2024 Украина.ру

"Такие невмерлики теракты и совершают": в псковском Доме культуры "Ще не вмерла Украина"

В районном Доме культуры города Порхов Псковской области разгорелся скандал после того, как на местной дискотеке заиграл трек "Ще не вмерла Украина" ярого русофоба Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Руководство ДК поспешило извиниться, отметив, что инцидент - ошибка, произошедшая "без злого умысла"

2024-01-03T14:45

2024-01-03T14:45

2024-01-03T14:45

новости

сердючка

песня

теракт

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103048/62/1030486274_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6e097709ea79ca0bc586103506c962bd.jpg

В первый день Нового года в глобальную сеть попало видео из порховского Дома культуры, где диджей включил "Ще не вмерла Украина". Это возмутило пользователей, которые сочли песню оскорбительной для участников специальной военной операции.Она заявила также, что с диджеем "проведена беседа" и пообещала, что "он будет наказан". Тарасенкова подчеркнула, что коллектив ее ДК с самых первых дней СВО оказывает посильную помощь военным.Известно, что проведение дискотек в порховском Доме культуры пока приостановлено."Проверять их всех нужно, а то вот такие невмерлики теракты и совершают", "Я летом в Астрахани была в торговом центре "Три кота", там Сердючка прекрасно пел в туалете! Думаю, там ему и место!", "Все эти клубы, магазины и ДК нужно проверить на нарушение законов России. Штрафовать нещадно. Только наказание понимают", - отреагировали пользователи сети.В конце декабря аналогичный скандал разгорелся в Санкт-Петербурге, когда в один из супермаркетов города зашел местный врач, который впервые за 11 месяцев на фронте приехал домой в отпуск.Мужчина услышал там "Ще не вмерла Украина" в исполнении Данилко, и оценил это музыкальное оформление магазина как плевок во всех погибших, раненых и продолжающих воевать с украинскими националистами российских солдат.В ответ на претензию продавцы посоветовали бойцу "проще быть".В мае уже прошлого года похожая история произошла в краснодарском караоке-клубе "Ля Мажор". Там гости заведения спели "Ще не вмерла Украина", а на возмущение остальных гостей сотрудники клуба ответили, что понятия не имеют, как эта песня могла оказаться в трек-листе.Еще за несколько дней до этого в караоке-баре "А че" в Евпатории тоже разгорелся скандал после того, как одни гости спели армянскую песню, другим не дали исполнить гимн России. Свое решение сотрудники объяснили тем, что в клубе "разный контингент".А в одно из заведений города Владимира не пустили группу волонтеров "Рокота" в форме и с нашивками "Z" на одежде. Отказ в обслуживании объяснили тем, что "устав заведения запрещает приходить в "такой" одежде после 21:00".

https://ukraina.ru/20240103/1052541568.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сердючка, песня, теракт, украина