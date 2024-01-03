В Минобороны РФ рассказали о числе добровольцев, приходящих в военкоматы
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Ежедневно более 1,5 тысяч россиян пишут заявления о приеме на военную службу. Об этом 3 января сообщили в Министерстве обороны России
"Ежедневно более 1500 человек подают заявления о приеме на военную службу", - говорится в комментарии ведомства.
Также в Минобороны уточнили, что в настоящее время более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.
В ведомстве добавили, что в 2023 году в ВС РФ были набраны 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. А всего боевой опыт в ходе спецоперации получили более 650 тысяч военнослужащих.
В декабре, подводя итоги года, президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимости в новой мобилизации в стране пока пока нет, так как добровольцы и уже мобилизованные воюют эффективно.
Путин отметил, что в настоящее время непосредственно в зоне боевых действий находятся 244 тысячи мобилизованных.
В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Спустя примерно месяц министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тысяч человек.
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