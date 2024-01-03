В Минобороны РФ рассказали о числе добровольцев, приходящих в военкоматы - 03.01.2024 Украина.ру
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В Минобороны РФ рассказали о числе добровольцев, приходящих в военкоматы
В Минобороны РФ рассказали о числе добровольцев, приходящих в военкоматы - 03.01.2024 Украина.ру
В Минобороны РФ рассказали о числе добровольцев, приходящих в военкоматы
Ежедневно более 1,5 тысяч россиян пишут заявления о приеме на военную службу. Об этом 3 января сообщили в Министерстве обороны России
2024-01-03T13:30
2024-01-03T13:30
новости
минобороны
контракт
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Также в Минобороны уточнили, что в настоящее время более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.В ведомстве добавили, что в 2023 году в ВС РФ были набраны 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. А всего боевой опыт в ходе спецоперации получили более 650 тысяч военнослужащих.В декабре, подводя итоги года, президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимости в новой мобилизации в стране пока пока нет, так как добровольцы и уже мобилизованные воюют эффективно.Путин отметил, что в настоящее время непосредственно в зоне боевых действий находятся 244 тысячи мобилизованных.В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Спустя примерно месяц министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20240103/1052541429.html
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новости, минобороны, контракт
Новости, Минобороны, контракт

В Минобороны РФ рассказали о числе добровольцев, приходящих в военкоматы

13:30 03.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ежедневно более 1,5 тысяч россиян пишут заявления о приеме на военную службу. Об этом 3 января сообщили в Министерстве обороны России

"Ежедневно более 1500 человек подают заявления о приеме на военную службу", - говорится в комментарии ведомства.

Также в Минобороны уточнили, что в настоящее время более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.
В ведомстве добавили, что в 2023 году в ВС РФ были набраны 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. А всего боевой опыт в ходе спецоперации получили более 650 тысяч военнослужащих.
В декабре, подводя итоги года, президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимости в новой мобилизации в стране пока пока нет, так как добровольцы и уже мобилизованные воюют эффективно.
Путин отметил, что в настоящее время непосредственно в зоне боевых действий находятся 244 тысячи мобилизованных.
В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Спустя примерно месяц министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тысяч человек.
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
09:57
"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажаРоссийские штурмовики Су-25 "Грач" ударили ракетами по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров, то есть примерно с седьмого - восьмого этажа стандартного панельного дома. Об этом 3 января сообщили в Минобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
13:30В Минобороны РФ рассказали о числе добровольцев, приходящих в военкоматы
13:07"Одновременный огневой налёт". Что нужно знать о современной САУ "Мальва"
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