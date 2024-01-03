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Всего несколько слов, чтобы описать настоящего жителя России: артист Джанго сделал это в нашем эфире

Всего несколько слов, чтобы описать настоящего жителя России: артист Джанго сделал это в нашем эфире - 03.01.2024 Украина.ру

Всего несколько слов, чтобы описать настоящего жителя России: артист Джанго сделал это в нашем эфире

Певец и композитор Алексей Поддубный, более известный как Джанго, в студии Украина.ру рассказал о том, почему Джанго с самого начала конфликта в Донбассе в 2014 году поддержал народные республики и как трагедия Украины и борьба Донбасса повлияли на его творчество.

2024-01-03T12:47

2024-01-03T12:47

2024-01-03T12:56

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Он также рассказал о своих музыкальных предпочтениях и о том, какую музыку его просят исполнить, когда он приезжает на фронт.Кроме того, артист подвёл итоги года для себя лично и для России в целом, а также исполнил в студии свои песни.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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