Всего несколько слов, чтобы описать настоящего жителя России: артист Джанго сделал это в нашем эфире - 03.01.2024 Украина.ру
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Всего несколько слов, чтобы описать настоящего жителя России: артист Джанго сделал это в нашем эфире
Всего несколько слов, чтобы описать настоящего жителя России: артист Джанго сделал это в нашем эфире - 03.01.2024 Украина.ру
Всего несколько слов, чтобы описать настоящего жителя России: артист Джанго сделал это в нашем эфире
Певец и композитор Алексей Поддубный, более известный как Джанго, в студии Украина.ру рассказал о том, почему Джанго с самого начала конфликта в Донбассе в 2014 году поддержал народные республики и как трагедия Украины и борьба Донбасса повлияли на его творчество.
2024-01-03T12:47
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новости
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артист
россия
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Он также рассказал о своих музыкальных предпочтениях и о том, какую музыку его просят исполнить, когда он приезжает на фронт.Кроме того, артист подвёл итоги года для себя лично и для России в целом, а также исполнил в студии свои песни.
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новости, видео, артист, россия, видео
Новости, Видео, артист, Россия

Всего несколько слов, чтобы описать настоящего жителя России: артист Джанго сделал это в нашем эфире

12:47 03.01.2024 (обновлено: 12:56 03.01.2024)
 
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Певец и композитор Алексей Поддубный, более известный как Джанго, в студии Украина.ру рассказал о том, почему Джанго с самого начала конфликта в Донбассе в 2014 году поддержал народные республики и как трагедия Украины и борьба Донбасса повлияли на его творчество.
Он также рассказал о своих музыкальных предпочтениях и о том, какую музыку его просят исполнить, когда он приезжает на фронт.
Кроме того, артист подвёл итоги года для себя лично и для России в целом, а также исполнил в студии свои песни.
 
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