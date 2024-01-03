За сожжение паспорта РФ в новогоднюю ночь: брянская блогерша "Джипси" предстала перед судом
Блогершу Евгению "Джипси" Хоффман привезли брянский суд. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Об этом сообщает Mash
В новогоднюю ночь 22-летняя "Джипси" весело сожгла на камеру свой российский паспорт. Позже блогерша оправдалась, заявив, что превратила в пепел старые документы, которые давно считала утерянными. Вот только зачем она сделала из этого перфоманс, пояснить так и не смогла.
Между тем, внимательные подписчики Хоффман отметили, что сожженный документ был получен в 2021 году. Результат - 1 января блогерша была задержана, как минимум ей грозят принудительные работы, как максимум - год тюрьмы.
Крайне высокомерно себя вел и Блогер-певец Эдуард Шарлот, также сжегший свой российский паспорт. Однако его запала хватило только до зала суда. Со скамьи подсудимых он начал с еще большим рвением извиняться за содеянное.