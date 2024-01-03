https://ukraina.ru/20240103/1052543013.html

За сожжение паспорта РФ в новогоднюю ночь: брянская блогерша "Джипси" предстала перед судом

За сожжение паспорта РФ в новогоднюю ночь: брянская блогерша "Джипси" предстала перед судом - 03.01.2024 Украина.ру

За сожжение паспорта РФ в новогоднюю ночь: брянская блогерша "Джипси" предстала перед судом

Блогершу Евгению "Джипси" Хоффман привезли брянский суд. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Об этом сообщает Mash

2024-01-03T12:38

2024-01-03T12:38

2024-01-03T12:38

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В новогоднюю ночь 22-летняя "Джипси" весело сожгла на камеру свой российский паспорт. Позже блогерша оправдалась, заявив, что превратила в пепел старые документы, которые давно считала утерянными. Вот только зачем она сделала из этого перфоманс, пояснить так и не смогла.Между тем, внимательные подписчики Хоффман отметили, что сожженный документ был получен в 2021 году. Результат - 1 января блогерша была задержана, как минимум ей грозят принудительные работы, как максимум - год тюрьмы.Крайне высокомерно себя вел и Блогер-певец Эдуард Шарлот, также сжегший свой российский паспорт. Однако его запала хватило только до зала суда. Со скамьи подсудимых он начал с еще большим рвением извиняться за содеянное.

https://ukraina.ru/20231202/1051692942.html

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