Ранее осужденный экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО - 03.01.2024 Украина.ру
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Ранее осужденный экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО
Ранее осужденный экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО - 03.01.2024 Украина.ру
Ранее осужденный экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО
Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, который ранее получил 9,5 лет лишения свободы за получение взятки и незаконный оборот оружия, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила его адвокат Ольга Кезик
2024-01-03T12:04
2024-01-03T12:04
новости
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екатеринбург
начальники
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Трифонова осудили в августе 2022 года. В материалах дела указывалось, что в мае–июне 2015-го бывший начальник УМВД России по Екатеринбургу получил 10 млн рублей от зампредседателя правления ООО Коммерческий банк "Кольцо Урала" Олега Коноплева за содействие в принятии сотрудниками УМВД решения о возбуждении уголовного дела.Также было установлено, что Трифонов хранил в своем доме в Московской области патроны. В результате Трифонов получил 9,5 лет тюрьмы, а специального звания "генерал-майор полиции" и государственной награды лишился.
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новости, сво, екатеринбург, начальники, гибель
Новости, СВО, Екатеринбург, начальники, гибель

Ранее осужденный экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО

12:04 03.01.2024
 
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Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, который ранее получил 9,5 лет лишения свободы за получение взятки и незаконный оборот оружия, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила его адвокат Ольга Кезик
Трифонова осудили в августе 2022 года. В материалах дела указывалось, что в мае–июне 2015-го бывший начальник УМВД России по Екатеринбургу получил 10 млн рублей от зампредседателя правления ООО Коммерческий банк "Кольцо Урала" Олега Коноплева за содействие в принятии сотрудниками УМВД решения о возбуждении уголовного дела.
Также было установлено, что Трифонов хранил в своем доме в Московской области патроны. В результате Трифонов получил 9,5 лет тюрьмы, а специального звания "генерал-майор полиции" и государственной награды лишился.
Встреча с гроссмейстером С. Карякиным в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
10:15
Российский шахматист Карякин ответил на угрозы за поддержку СВОРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что из-за публичной поддержки СВО его заработки снизились как минимум в два раза, а вот число угроз, наоборот, кратно увеличилось. Однако шахматист не изменил своего мнения и выступать соглашается только под российским флагом. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости
 
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