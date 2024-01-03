Ранее осужденный экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО
Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, который ранее получил 9,5 лет лишения свободы за получение взятки и незаконный оборот оружия, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила его адвокат Ольга Кезик
Трифонова осудили в августе 2022 года. В материалах дела указывалось, что в мае–июне 2015-го бывший начальник УМВД России по Екатеринбургу получил 10 млн рублей от зампредседателя правления ООО Коммерческий банк "Кольцо Урала" Олега Коноплева за содействие в принятии сотрудниками УМВД решения о возбуждении уголовного дела.
Также было установлено, что Трифонов хранил в своем доме в Московской области патроны. В результате Трифонов получил 9,5 лет тюрьмы, а специального звания "генерал-майор полиции" и государственной награды лишился.
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