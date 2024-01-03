Ранее осужденный экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО

Российский шахматист Карякин ответил на угрозы за поддержку СВО Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что из-за публичной поддержки СВО его заработки снизились как минимум в два раза, а вот число угроз, наоборот, кратно увеличилось. Однако шахматист не изменил своего мнения и выступать соглашается только под российским флагом. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости