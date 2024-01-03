"Тут не Россия": в литовском автобусе поглумились над бабушкой - 03.01.2024 Украина.ру
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"Тут не Россия": в литовском автобусе поглумились над бабушкой
"Тут не Россия": в литовском автобусе поглумились над бабушкой - 03.01.2024 Украина.ру
"Тут не Россия": в литовском автобусе поглумились над бабушкой
Пьяные пассажиры автобуса в Литве поиздевались над русскоязычной женщиной. Несколько молодых мужчин отобрали телефон у пожилой женщины и перекидывали его друг другу, сопровождая "аттракцион" нецензурной бранью и криками: "Тут не Россия"
2024-01-03T11:27
2024-01-03T11:27
новости
вильнюс
литва
бабушка
телефон
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Женщина просила отдать телефон и пыталась его поймать, однако остальные пассажиры не помогли ей, делая вид, что не замечают происходящее. Авторы ролика подписали видео "Только в Вильнюсе"."И сами же на русском орут, ну дебилы", "Вопрос: Почему они это делают? Ответ: Потому что могут!", "Привыкли к безнаказанности", "Только и могут воевать со стариками и памятниками!", "Нет на этом видео мужчин!!!", "Земля круглая, поступят так и с их матерями", "Животные", "А остальные трусливо смотрят как над женщиной издеваются. Вот уж точно, не Россия", - отреагировали россияне.
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новости, вильнюс, литва, бабушка, телефон
Новости, Вильнюс, Литва, бабушка, телефон

"Тут не Россия": в литовском автобусе поглумились над бабушкой

11:27 03.01.2024
 
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Пьяные пассажиры автобуса в Литве поиздевались над русскоязычной женщиной. Несколько молодых мужчин отобрали телефон у пожилой женщины и перекидывали его друг другу, сопровождая "аттракцион" нецензурной бранью и криками: "Тут не Россия"
Женщина просила отдать телефон и пыталась его поймать, однако остальные пассажиры не помогли ей, делая вид, что не замечают происходящее. Авторы ролика подписали видео "Только в Вильнюсе".
"И сами же на русском орут, ну дебилы", "Вопрос: Почему они это делают? Ответ: Потому что могут!", "Привыкли к безнаказанности", "Только и могут воевать со стариками и памятниками!", "Нет на этом видео мужчин!!!", "Земля круглая, поступят так и с их матерями", "Животные", "А остальные трусливо смотрят как над женщиной издеваются. Вот уж точно, не Россия", - отреагировали россияне.
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Заголовок открываемого материала
11:27"Тут не Россия": в литовском автобусе поглумились над бабушкой
10:56"Мы русские": четверо бойцов РФ двое суток отбивали атаки ВСУ. Что произошло дальше
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