https://ukraina.ru/20240103/1052542360.html

"Тут не Россия": в литовском автобусе поглумились над бабушкой

"Тут не Россия": в литовском автобусе поглумились над бабушкой - 03.01.2024 Украина.ру

"Тут не Россия": в литовском автобусе поглумились над бабушкой

Пьяные пассажиры автобуса в Литве поиздевались над русскоязычной женщиной. Несколько молодых мужчин отобрали телефон у пожилой женщины и перекидывали его друг другу, сопровождая "аттракцион" нецензурной бранью и криками: "Тут не Россия"

2024-01-03T11:27

2024-01-03T11:27

2024-01-03T11:27

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Женщина просила отдать телефон и пыталась его поймать, однако остальные пассажиры не помогли ей, делая вид, что не замечают происходящее. Авторы ролика подписали видео "Только в Вильнюсе"."И сами же на русском орут, ну дебилы", "Вопрос: Почему они это делают? Ответ: Потому что могут!", "Привыкли к безнаказанности", "Только и могут воевать со стариками и памятниками!", "Нет на этом видео мужчин!!!", "Земля круглая, поступят так и с их матерями", "Животные", "А остальные трусливо смотрят как над женщиной издеваются. Вот уж точно, не Россия", - отреагировали россияне.

https://ukraina.ru/20240103/1052541961.html

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новости, вильнюс, литва, бабушка, телефон