"Мы русские": четверо бойцов РФ двое суток отбивали атаки ВСУ. Что произошло дальше - 03.01.2024 Украина.ру
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"Мы русские": четверо бойцов РФ двое суток отбивали атаки ВСУ. Что произошло дальше
"Мы русские": четверо бойцов РФ двое суток отбивали атаки ВСУ. Что произошло дальше - 03.01.2024 Украина.ру
"Мы русские": четверо бойцов РФ двое суток отбивали атаки ВСУ. Что произошло дальше
Четверо российских бойцов двое суток героически обороняли важный опорный пункт в зоне СВО. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ
2024-01-03T10:56
2024-01-03T10:56
новости
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бойцы
атака
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В Минобороны пояснили, что, несмотря на превосходящие силы противника и ураганный огонь, четыре героя удержали важный опорный пункт.Также в среду, 3 января, стало известно, что российские штурмовики Су-25 "Грач" ударили ракетами по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров, то есть примерно с седьмого - восьмого этажа стандартного панельного дома.А группировка войск "Запад" уничтожила замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Помощь в работе расчета гаубиц Д-30 помогли беспилотники."Мы поддерживаем ребят, помогаем им занимать точки, высоты, наносим огневое поражение противнику, уничтожаем технику. В основном, работаем по живой силе противника. Как бы не было тяжело, будем поражать врага, будем сражаться до конца. С каждым выстрелом все ближе приближаемся к победе", - сказал старший офицер батареи с позывным "Заря".По данным Минобороны РФ, потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных убитыми и ранеными.
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новости, русский, вс рф, бойцы, атака, всу
Новости, русский, ВС РФ, бойцы, атака, ВСУ

"Мы русские": четверо бойцов РФ двое суток отбивали атаки ВСУ. Что произошло дальше

10:56 03.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Четверо российских бойцов двое суток героически обороняли важный опорный пункт в зоне СВО. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ
"Мы взяли местность, захваченную украинцами, и держали оборону этой местности вчетвером двое суток. Нас обстреливали "птички" и минометы и всем, чем только они могли, били. Нас оттуда выбить не смогли. Мы русские пацаны, мы своих позиций не сдаем", - сказал российский военный.
В Минобороны пояснили, что, несмотря на превосходящие силы противника и ураганный огонь, четыре героя удержали важный опорный пункт.
Также в среду, 3 января, стало известно, что российские штурмовики Су-25 "Грач" ударили ракетами по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров, то есть примерно с седьмого - восьмого этажа стандартного панельного дома.
А группировка войск "Запад" уничтожила замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Помощь в работе расчета гаубиц Д-30 помогли беспилотники.
"Мы поддерживаем ребят, помогаем им занимать точки, высоты, наносим огневое поражение противнику, уничтожаем технику. В основном, работаем по живой силе противника. Как бы не было тяжело, будем поражать врага, будем сражаться до конца. С каждым выстрелом все ближе приближаемся к победе", - сказал старший офицер батареи с позывным "Заря".
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
09:57
"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажаРоссийские штурмовики Су-25 "Грач" ударили ракетами по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров, то есть примерно с седьмого - восьмого этажа стандартного панельного дома. Об этом 3 января сообщили в Минобороны РФ
По данным Минобороны РФ, потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных убитыми и ранеными.
 
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