Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны России - 03.01.2024 Украина.ру
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Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны России
Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны России - 03.01.2024 Украина.ру
Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны России
Украинские власти врут своим гражданам о реальных последствиях ракетных ударов со стороны России. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады, украинский националист Игорь Мосийчук
2024-01-03T10:39
2024-01-03T10:39
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новости украины
удары
ракеты
россия
киевский режим
игорь мосийчук
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По его информации, в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря были уничтожены склады завода "Артем" и конструкторское бюро "Луч", где погибло множество сотрудников данных военно-промышленных предприятий.Мосийчук резюмировал, что киевлянам пора бежать из столицы.Почти одномоментно с высказыванием Мосийчука польское издание Myśl Polska выпустила статью, где говорится о том, что российские ракеты Х-47М "Кинжал" уничтожили как минимум две американские ракетные позиции NASAMS под Киевом и большой склад с ракетами системы "Патриот"."Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры",&nbsp;- говорится в материале издания.
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новости, новости украины, удары, ракеты, россия, киевский режим, игорь мосийчук
Новости, Новости Украины, удары, ракеты, Россия, киевский режим, Игорь Мосийчук

Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны России

10:39 03.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские власти врут своим гражданам о реальных последствиях ракетных ударов со стороны России. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады, украинский националист Игорь Мосийчук
По его информации, в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря были уничтожены склады завода "Артем" и конструкторское бюро "Луч", где погибло множество сотрудников данных военно-промышленных предприятий.
Мосийчук резюмировал, что киевлянам пора бежать из столицы.
Почти одномоментно с высказыванием Мосийчука польское издание Myśl Polska выпустила статью, где говорится о том, что российские ракеты Х-47М "Кинжал" уничтожили как минимум две американские ракетные позиции NASAMS под Киевом и большой склад с ракетами системы "Патриот".
"Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры", - говорится в материале издания.
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
09:57
"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажаРоссийские штурмовики Су-25 "Грач" ударили ракетами по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров, то есть примерно с седьмого - восьмого этажа стандартного панельного дома. Об этом 3 января сообщили в Минобороны РФ
 
НовостиНовости УкраиныударыракетыРоссиякиевский режимИгорь Мосийчук
 
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