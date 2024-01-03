https://ukraina.ru/20240103/1052541846.html

Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны России

Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны России - 03.01.2024 Украина.ру

Мосийчук: киевский режим скрывает реальные последствия ракетных ударов со стороны России

Украинские власти врут своим гражданам о реальных последствиях ракетных ударов со стороны России. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады, украинский националист Игорь Мосийчук

2024-01-03T10:39

2024-01-03T10:39

2024-01-03T10:39

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По его информации, в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря были уничтожены склады завода "Артем" и конструкторское бюро "Луч", где погибло множество сотрудников данных военно-промышленных предприятий.Мосийчук резюмировал, что киевлянам пора бежать из столицы.Почти одномоментно с высказыванием Мосийчука польское издание Myśl Polska выпустила статью, где говорится о том, что российские ракеты Х-47М "Кинжал" уничтожили как минимум две американские ракетные позиции NASAMS под Киевом и большой склад с ракетами системы "Патриот"."Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры", - говорится в материале издания.

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новости, новости украины, удары, ракеты, россия, киевский режим, игорь мосийчук