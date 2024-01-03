https://ukraina.ru/20240103/1052541568.html

Российский шахматист Карякин ответил на угрозы за поддержку СВО

Российский шахматист Карякин ответил на угрозы за поддержку СВО - 03.01.2024 Украина.ру

Российский шахматист Карякин ответил на угрозы за поддержку СВО

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что из-за публичной поддержки СВО его заработки снизились как минимум в два раза, а вот число угроз, наоборот, кратно увеличилось. Однако шахматист не изменил своего мнения и выступать соглашается только под российским флагом. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости

2024-01-03T10:15

2024-01-03T10:15

2024-01-03T10:15

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россия

сергей карякин

угроза

поддержка

сво

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Гроссмейстер отметил, что его поддержка СВО ударила по его заработкам весьма существенно. Ведь если ранее он неплохо зарабатывал на международных турнирах, то теперь такой статьи заработка нет. А вот угрозы есть.Карякин - уроженец Крыма, он с первых дней открыто поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (FIDE) и пропустил турнир претендентов на мировую корону.Позднее Карякин заявил, что принципиально не будет участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. Также гроссмейстер не раз посещал возвращенные российские регионы с гуманитарной миссией.

https://ukraina.ru/20240103/1052541429.html

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новости, россия, сергей карякин, угроза, поддержка, сво