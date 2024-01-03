Российский шахматист Карякин ответил на угрозы за поддержку СВО
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВстреча с гроссмейстером С. Карякиным в Екатеринбурге
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что из-за публичной поддержки СВО его заработки снизились как минимум в два раза, а вот число угроз, наоборот, кратно увеличилось. Однако шахматист не изменил своего мнения и выступать соглашается только под российским флагом. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости
Гроссмейстер отметил, что его поддержка СВО ударила по его заработкам весьма существенно. Ведь если ранее он неплохо зарабатывал на международных турнирах, то теперь такой статьи заработка нет. А вот угрозы есть.
"Это не мифические угрозы, а абсолютно реальные. Определенные меры для защиты себя и своей семьи я принимаю, но не хотел бы сейчас ничего конкретизировать. В любом случае я фиксирую все угрозы, которые мне поступают, советуюсь с юристами и передаю информацию в определенные силовые структуры. На меня, особенно в первые дни и месяцы проведения СВО, велась очень мощная психологическая атака. Было очень сложно, но помощь многих помогла мне пережить этот трудный момент", - рассказал шахматист.
Карякин - уроженец Крыма, он с первых дней открыто поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (FIDE) и пропустил турнир претендентов на мировую корону.
Позднее Карякин заявил, что принципиально не будет участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. Также гроссмейстер не раз посещал возвращенные российские регионы с гуманитарной миссией.
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