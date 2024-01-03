"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажа - 03.01.2024 Украина.ру
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"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажа
"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажа - 03.01.2024 Украина.ру
"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажа
Российские штурмовики Су-25 "Грач" ударили ракетами по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров, то есть примерно с седьмого - восьмого этажа стандартного панельного дома. Об этом 3 января сообщили в Минобороны РФ
2024-01-03T09:57
2024-01-03T09:57
новости
россия
удары
всу
су-25
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После выполнения задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки составили около 300 военнослужащих. Всего же с начала спецоперации украинская армия потеряла убитыми и ранеными более 383 тысяч человек.Также в среду, 3 января, стало известно, что группировка войск "Запад" уничтожила замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Помощь в работе расчета гаубиц Д-30 помогли беспилотники.Польское издание Myśl Polska отмечает, что Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО ВСУ и ведущих технологий НАТО.Польские журналисты пишут, что речь идет об уничтожении как минимум двух американских ракетных позиций NASAMS под Киевом и большого склада с ракетами системы "Патриот". "Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры",&nbsp;- говорится в публикации.
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новости, россия, удары, всу, су-25
Новости, Россия, удары, ВСУ, Су-25

"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажа

09:57 03.01.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Российские штурмовики Су-25 "Грач" ударили ракетами по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров, то есть примерно с седьмого - восьмого этажа стандартного панельного дома. Об этом 3 января сообщили в Минобороны РФ
"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", - уточнили в ведомстве.
После выполнения задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки составили около 300 военнослужащих. Всего же с начала спецоперации украинская армия потеряла убитыми и ранеными более 383 тысяч человек.
08:50
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Также в среду, 3 января, стало известно, что группировка войск "Запад" уничтожила замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Помощь в работе расчета гаубиц Д-30 помогли беспилотники.
"Мы поддерживаем ребят, помогаем им занимать точки, высоты, наносим огневое поражение противнику, уничтожаем технику. В основном, работаем по живой силе противника. Как бы не было тяжело, будем поражать врага, будем сражаться до конца. С каждым выстрелом все ближе приближаемся к победе", - сказал старший офицер батареи с позывным "Заря".
Польское издание Myśl Polska отмечает, что Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО ВСУ и ведущих технологий НАТО.
Польские журналисты пишут, что речь идет об уничтожении как минимум двух американских ракетных позиций NASAMS под Киевом и большого склада с ракетами системы "Патриот".
"Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры", - говорится в публикации.
 
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Заголовок открываемого материала
09:57"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажа
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