"С каждым выстрелом все ближе к победе": российский "Грач" ударил по ВСУ с уровня восьмого этажа

"Закатали туда половину бетона Украины": эксперт о том, как разгромить ВСУ в Славянске и Краматорске

Славянско-Краматорская агломерация - самый мощный укрепрайон ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич