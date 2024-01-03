https://ukraina.ru/20240103/1052540464.html

"Не желают защищать это государство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Не желают защищать это государство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 03.01.2024 Украина.ру

"Не желают защищать это государство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

Нынешняя власть окончательно превращает Украину в концлагерь. На фронт погонят всех, кроме "избранных". На границах перестали выпускать прежде выездных — инвалидов и многодетных отцов — под тем предлогом, что бывают подделки в документах

2024-01-03T04:07

2024-01-03T04:07

2024-01-03T04:07

эксклюзив

украина

владимир зеленский

владимир путин

россия

запад

соскин

луценко

мобилизация

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Украинские паблики сообщают, что всех желающих пересечь границу направляют в ТЦК для подтверждения отсрочки от армии. И это еще до голосования по законопроекту о тотальной мобилизации, вызвавшему резкую реакцию в обществе.Зеленский в своем новогоднем обращении предложил украинцам сделать выбор, кем они хотят быть — беженцами или гражданами, готовым исполнить свой долг. То есть — расшифруем — готовым погибнуть за киевский режим и его западных хозяев.При этом стать беженцем совсем не так просто, ведь границы Украины закрыты уже практически для всех.Украинцы теперь должны жить по правилу «либо работаешь, либо воюешь».Но украинцы таких правил не признают. Будущих солдат ВСУ приходится отлавливать на улицах, поскольку народ не верит ни власти, ни государству и не желает защищать это государство, пояснил украинский военный эксперт Олег Стариков.Он рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ — Ред.), что когда в начале 90-х приехал строить независимую Украину, то «не думал, что к такому все придет — какой-то авторитаризм».Военный эксперт сообщил, что многое в нынешней Украине, по его мнению, «зеркалит» Россию, но отметил такую странность, что с набором в ВС РФ никаких сложностей нет, в отличие от набора в ВСУ.«То есть, они ведут захватническую войну, у них проблем нет. А мы ведем освободительную, справедливую (войну — Ред), а у нас проблемы. Так ведь?» — сказал Стариков, добавив, что над этим «народ начал задумываться».Президент Зеленский является человеком с авторитарной моделью управления — «и в «95 квартале, кстати, в свое время, и страной, он не предусматривает каких-либо дискуссий», считает украинский политик, бывший глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.Он напомнил, что Зеленского в свое время «назвали величайшим лидером мира, и он искренне в это поверил».По словам политика, Зеленский управляет очень просто: «трубка (главе своего офиса — Ред.) Ермаку, а Ермак дает указание, причем кому угодно — парламенту, правительству, министру, главе облгосадминстрации, командующему того или иного участка фронта».Если указание и антиконституционно, Зеленский «не предусматривает стопора нигде, ни на каком уровне», добавил Луценко. По его мнению, по этой причине при Зеленском никакого правительства национального единства не будет, поскольку «для него все правительство национального единства сводится к фамилии Ермак».Политик подчеркнул, что это губительная схема, даже если бы Ермак был бы гениальным управленцем, все равно — «один человек не способен руководить такой большой страной в такой смертельно опасной ситуации с такими колоссальными вызовами».Внедрению такой тоталитарной модели должна бы противостоять оппозиция, но оппозиции в стране просто нет, констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его словам, Зеленский играет роль вождя всех племен и народов, который «должен окончательно уничтожить Украину… поскольку Зеленский и победа — это абсолютно несовместимые вещи».Победы киевского режима не будет. Те, кто еще недавно говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, «теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт», сообщил Владимир Путин на состоявшейся 1 января в госпитале им. Вишневского встрече с военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО.«Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее, но только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции мы не собираемся», — сказал президент РФ.Он подчеркнул, что «сама Украина для нас не враг», враги — те на Западе, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя.Путин отметил, что хотя «они испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже».

https://ukraina.ru/20240102/1052530254.html

https://ukraina.ru/20240101/1052523179.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, запад, соскин, луценко, мобилизация