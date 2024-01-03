"Закатали туда половину бетона Украины": эксперт о том, как разгромить ВСУ в Славянске и Краматорске - 03.01.2024 Украина.ру
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"Закатали туда половину бетона Украины": эксперт о том, как разгромить ВСУ в Славянске и Краматорске
"Закатали туда половину бетона Украины": эксперт о том, как разгромить ВСУ в Славянске и Краматорске - 03.01.2024 Украина.ру
"Закатали туда половину бетона Украины": эксперт о том, как разгромить ВСУ в Славянске и Краматорске
Славянско-Краматорская агломерация - самый мощный укрепрайон ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-01-03T08:50
2024-01-03T08:50
новости
всу
славянск
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ВСУ действительно закатали туда половину бетона Украины. Брать в лоб такие населенные пункты нельзя. Их надо охватывать с севера и с юга. Поэтому наше командование активно работает со спутниковыми снимками. Мы видим, на каких участках у ВСУ слабая группировка.Но противник тоже знает о наших планах. Если мы на какие-то участки перебрасываем десантников или морпехов, с которыми не могут справиться тероборона или обычные мотострелки, ВСУ тоже перебрасывают туда свои элитные части. Это, в частности, видно на Херсонском направлении.Наши крупные операции по "улучшению тактических позиций" тоже возможны ближе к весне. Это может быть Купянское направление с мощной преградой в виде реки Оскол. Либо ВСУ переправятся на противоположный берег, либо мы их просто уничтожим. Вообще мы бьемся не за населенные пункты. Это для политиков имеет значение, но для армии это непринципиально. Война может быть выиграна без изменения линии фронта.Это как гоночная машина. Вы залили в нее бензин и разогнали до 300 километров в час. Она будет мчаться ровно столько, сколько ей хватит топлива. Потом она резко начнет чихать и остановится. Так и украинские солдаты будут держать фронт до того момента, как у них не кончатся ресурсы. Так что для капитуляции украинского режима нам необязательно брать Киев. Это может случиться в тех же местах.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240102/1052532068.html
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новости, всу, славянск, краматорск
Новости, ВСУ, Славянск, Краматорск

"Закатали туда половину бетона Украины": эксперт о том, как разгромить ВСУ в Славянске и Краматорске

08:50 03.01.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Славянско-Краматорская агломерация - самый мощный укрепрайон ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
ВСУ действительно закатали туда половину бетона Украины. Брать в лоб такие населенные пункты нельзя. Их надо охватывать с севера и с юга. Поэтому наше командование активно работает со спутниковыми снимками. Мы видим, на каких участках у ВСУ слабая группировка.
Но противник тоже знает о наших планах. Если мы на какие-то участки перебрасываем десантников или морпехов, с которыми не могут справиться тероборона или обычные мотострелки, ВСУ тоже перебрасывают туда свои элитные части. Это, в частности, видно на Херсонском направлении.
"Что касается просачивания между городами, то это вопрос не спецназа, а работа больших армейских корпусов с серьезными резервами и с закреплением на большую тактическую глубину. Закрепиться мы можем в руслах крупных рек. Но зимой они не являются надежным рубежом обороны. Это проявится ближе к весне", - считает эксперт.
Наши крупные операции по "улучшению тактических позиций" тоже возможны ближе к весне. Это может быть Купянское направление с мощной преградой в виде реки Оскол. Либо ВСУ переправятся на противоположный берег, либо мы их просто уничтожим. Вообще мы бьемся не за населенные пункты. Это для политиков имеет значение, но для армии это непринципиально. Война может быть выиграна без изменения линии фронта.
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Это как гоночная машина. Вы залили в нее бензин и разогнали до 300 километров в час. Она будет мчаться ровно столько, сколько ей хватит топлива. Потом она резко начнет чихать и остановится. Так и украинские солдаты будут держать фронт до того момента, как у них не кончатся ресурсы. Так что для капитуляции украинского режима нам необязательно брать Киев. Это может случиться в тех же местах.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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