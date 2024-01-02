https://ukraina.ru/20240102/1052539686.html

Новая атака на Белгород, блокпосты в Киеве. Итоги 2 января на Украине

Новая атака на Белгород, блокпосты в Киеве. Итоги 2 января на Украине - 02.01.2024 Украина.ру

Новая атака на Белгород, блокпосты в Киеве. Итоги 2 января на Украине

Украина снова нанесла удар по Белгороду, погиб человек. Украинские военкомы признали наличие блокпостов для охоты на уклонистов в Киеве и области

2024-01-02T18:00

2024-01-02T18:00

2024-01-02T18:00

эксклюзив

хроники

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Первое сообщение о ракетной опасности в Белгороде появилось в телеграм-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в 12:06."В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал Гладков.В 12:45 он сообщил об отмене сигнала ракетной опасности. При этом Гладков сообщил, о том, что над Белгородом сбили четыре воздушные цели."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 4 воздушных цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое. Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - писал Гладков.Одной атакой дело не ограничилось. В 13:16 Гладков снова сообщил о запуске сирены ракетной опасности. Сигнал отменили спустя 35 минут."Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито 5 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть одна пострадавшая - у женщины рваная рана левой кисти. Медиками скорой помощи осмотрена, отказалась от госпитализации. В Белгороде осколками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей. В Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль в селе Беловское", - сообщил спустя 20 минут губернатор.Но двумя ударами украинские военные не ограничились."В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в 14:27.Спустя час с небольшим он рассказал о жертвах этого удара."Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший - мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отметил Гладков.Он также рассказал, что ещё четверо человек пострадали в районе авторынка."Двоих забрала скорая помощь - у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались. Еще одна пострадавшая доставлена в травмпункт. Женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Есть повреждения в частном секторе, 4 автомобилях и одном автобусе. Информация уточняется", - сообщил губернатор.В 16:12 Гладков сообщил об отмене сигнале ракетной опасности.До этого – утром 2 января – по военным объектам на Украине был нанесён удар. При этом удары по военным объектам на Украине интенсифицировались после украинской атаки на Белгород 30 декабря, в результате которой погибли 25 мирных жителей, в т.ч. 5 детей, а также после атаки на Донецк в ночь на 1 января, в результате которой погибли 4 мирных жителя.В воскресенье, 31 декабря, Минобороны РФ прямо назвало удар по военной инфраструктуре Украины ответным."В ответ на удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети, Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты, использовавшиеся преступным киевским режимом", - указывалось тогда в сводке министерства обороны России.Примечательно, что на Украине уверены: украинская власть и дальше будет повышать ставки и идти на обострение."Утром ракеты по Киеву, теперь ответка пошла по российскому Белгороду. Можем смело констатировать факт, что начинается обострение конфликта. По мнению наших источников, в этом больше заинтересован Зеленский. Вот почему: привлечь внимание к украинскому кризису; выбить новые кредиты и военную помощь (козырь: красивые фото трагедии); снизить рейтинг Путина под выборы в РФ; отвлечь украинцев от внутренних проблем, снова переключить на войну; прогреть кейс мобилизации, которая идёт по беспределу. Многие уверены, что, чем ближе выборы президента РФ, тем сильнее будет громыхать, тем больше будут повышать ставки, тем чаще будут трагедии. Выборы в РФ – это некий катализатор обострения", - сообщил 2 января популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее этот же канал со ссылкой на свои источники указывал, что все повреждения жилых домов в Киеве – результат работы украинской ПВО."В жилые дома не прилетало, а произошло падение осколков/остатков. Если бы был реальный прилёт, то были бы огромные обрушения. Это понимает каждый здравомыслящий человек. Хотя Банковая разгоняет месседж о прилетах в жилые многоэтажки (это информационный трюк, чтобы на западе вышли заголовки, что россияне бьют прямыми наводками по жилым домам. Это даст шанс Зеленскому требовать от запада денег и оружия). Мы напомним, что не стоит оставаться дома, когда идёт ракетная угроза. Лучше спустится в подвал или убежище. Хотя власть за почти 2 года, так и не смогла подготовить хорошие бомбоубежища для украинцев. Наверное, им выгоднее, чтобы жертв было больше, тогда пиара будет больше", - сообщал канал.Он призвал подписчиков во время воздушных тревог пользоваться бомбоубежищами и специально подготовленными укрытиями.Блокпосты на КиевщинеКиевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата – Ред.) признал наличие блокпостов для охоты на уклонистов в Киеве и области"С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения, в соответствии с пунктами 5.4.2. протокола заседания оперативного штаба совета обороны Киевской области от 18 декабря №229, Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, Управлению патрульной полиции в Киевской области ГПП, Комендатуре Киевской области поставлена задача: "во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, что совершили нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушили правила воинского учёта", - указывалось в ответе Киевского областного ТЦК и СП изданию "Украинская правда".Как заявили в областном военкомате, они сотрудничают с полицией и действуют исключительно в рамках действующего законодательства.Кроме того, в ответе отмечалось, что в Киевской области с 26 декабря 2023 года по 6 января 2024 года проводятся "мероприятия, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а именно мероприятия по выявлению разведывательно-диверсионных групп."Однако из ответа непонятно, внедрены ли меры по поиску уклонистов на блокпостах только на период с 26 декабря 2023 года по 6 января 2024", - сообщило издание.Ранее Киевская городская военная администрация сообщала, что с 26 по 28 декабря Силы обороны Украины совместно с городскими властями, полицией и другими силовыми органами будут проводить в Киеве учения по безопасности, в рамках которых развернут временные блокпосты, установят ограничительные знаки и будут проводить проверку автомобилей.Позже власти сообщили, что с 28 декабря по 6 января усилят контрдиверсионные меры, из-за чего количество блокпостов и проверок людных мест возрастёт. В соцсетях стали появляться сообщения о том, что на развёрнутых блокпостах раздают повестки. Однако официально власти не стали комментировать подобную информацию.

https://ukraina.ru/20240102/1052537141.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники