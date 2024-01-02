В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году - 02.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240102/1052539078.html
В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году
В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году - 02.01.2024 Украина.ру
В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году
Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк
2024-01-02T16:37
2024-01-02T16:37
новости
рада
бюджет
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102720/96/1027209688_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_7ef03f1ce38c4d215a2b6b61cd9232c7.jpg
По его словам, расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиардов долларов). Ранее железняк сообщал о том, что в бюджет Украины с февраля прошлого года поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи.Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью финансовых вливаний с Запада.Если же поток денежной помощи от США иссякнет власти Украины будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ukraina.ru/20240102/1052536532.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102720/96/1027209688_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_304b709fe209dbaf0e9f500996a59b1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рада, бюджет, украина
Новости, Рада, бюджет, Украина

В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году

16:37 02.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк
По его словам, расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиардов долларов). Ранее железняк сообщал о том, что в бюджет Украины с февраля прошлого года поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи.
Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью финансовых вливаний с Запада.
Если же поток денежной помощи от США иссякнет власти Украины будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
The Economist
13:02
Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом годуВозникает впечатление, что Зеленский планировал на Новый год нажраться в хлам и дать интервью The Economist не приходя в сознание. Кажется, с этим планом ему удалось справиться. Во всяком случае текст интервью производит впечатление прямо противоположное его же новогоднему поздравлению. И не только потому, что в интервью он не поздравляет
 
НовостиРадабюджетУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Фронтовые дороги СВО. Все оттенки главного
18:00Новая атака на Белгород, блокпосты в Киеве. Итоги 2 января на Украине
18:00"Секретный фарватер" из XX века в век XXI
17:20Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия
16:37В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году
15:47"Русский салат": загадочный шедевр француза Люсьена Оливье
15:16Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву
14:42В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги
14:06ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве
13:03Дед Мороз и Снегурочка: борьба полов и другие интриги
13:03Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год
13:02Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году
13:01Предостережение Зеленскому, сход боеприпаса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 января
12:51Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУ
12:20Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского
11:44Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд
11:04Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России
10:32ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины
10:26Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января
10:08"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
Лента новостейМолния