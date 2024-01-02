В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году
Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк
По его словам, расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиардов долларов). Ранее железняк сообщал о том, что в бюджет Украины с февраля прошлого года поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи.
Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью финансовых вливаний с Запада.
Если же поток денежной помощи от США иссякнет власти Украины будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
13:02Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом годуВозникает впечатление, что Зеленский планировал на Новый год нажраться в хлам и дать интервью The Economist не приходя в сознание. Кажется, с этим планом ему удалось справиться. Во всяком случае текст интервью производит впечатление прямо противоположное его же новогоднему поздравлению. И не только потому, что в интервью он не поздравляет