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В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году

В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году - 02.01.2024 Украина.ру

В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году

Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк

2024-01-02T16:37

2024-01-02T16:37

2024-01-02T16:37

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По его словам, расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиардов долларов). Ранее железняк сообщал о том, что в бюджет Украины с февраля прошлого года поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи.Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью финансовых вливаний с Запада.Если же поток денежной помощи от США иссякнет власти Украины будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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новости, рада, бюджет, украина