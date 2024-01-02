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"Секретный фарватер" из XX века в век XXI

"Секретный фарватер" из XX века в век XXI - 02.01.2024 Украина.ру

"Секретный фарватер" из XX века в век XXI

Один из самых захватывающих приключенческих телевизионных фильмов, снятых в СССР о Великой Отечественной войне, на советские телеэкраны вышел 2 января 1988 года. Он посвящен реваншистским настроениям, которые остались после разгрома Третьего рейха. Теперь мы, вчерашние зрители, видим, как эти настроения превратились в наши суровые реалии

2024-01-02T18:00

2024-01-02T18:00

2024-01-02T18:00

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Роман "Секретный фарватер" был издан в первый раз в 1963 году. Его написал уроженец Полтавы писатель Леонид Платов, настоящая фамилия Ломакин. В 1927 году он окончил факультет политического просвещения Харьковского института народного образования, так до войны назывался Харьковский университет, и работал в комсомольской печати.В 1941-й году Платова призвали в армию в качестве военного корреспондента, и случилось так, что с июня 1943 года он стал работать в газетах "Красный черноморец" и "Красный флот". Последняя была главным печатным органом Наркомата ВМФ СССР. Платов дослужился до звания майора и был демобилизован в 1946 году, после чего вернулся к писательской деятельности в основном развлекательно-приключенческого характера. Морская тематика в ней явно преобладала.Роман "Секретный фарватер" среди произведений Платова пользовался у читателей наибольшей популярностью. Его главный герой, Борис Шубин, командует на Балтике звеном торпедных катеров типа Г-5. Такие катера на режиме глиссирования могли развивать невероятную по тем временам скорость в 90-95 км/ч.В 1944 году Шубину во время выполнения боевого задания удается обнаружить подсвечиваемый таинственными огнями секретный фарватер, он ведет к замаскированному месту стоянки вражеской подводной лодки. Волею судеб вскоре Шубин оказывается в открытом море и его подбирает та самая подводная лодка. Её экипажу советский морской офицер выдает себя за сбитого финского лётчика. Оказывается, что эта лодка, носящая название "Летучий голландец", в списках Кригсмарине числится потопленной, но на самом деле её переоборудовали для проведения диверсионных операций и перевозки по всему миру важных пассажиров и грузов. Она регулярно курсирует к берегам Латинской Америки, где верхушка Третьего рейха проводит тайные политические операции и готовит себе "запасные аэродромы".Шубину удается бежать с "Летучего голландца", и в дальнейшем он открывает на него настоящую охоту, но погибает в 1945 году при штурме хорошо укрепленного порта Пиллау – современного города Балтийска Калининградской области. Дело Шубина продолжает его вдова Виктория, приемный сын Саша, ставший боевым пловцом погранвойск и его наставник Грибов. Уничтожить или даже обнаружить лодку героям романа так и не удается, но они добывают неопровержимые доказательства, что экипаж "Летучего голландца" и другие нацисты продолжают свою антисоветскую деятельность, лелея надежду о скором реванше.В середине 80-х на Гостелерадио СССР роман было решено экранизировать. За работу взялись московские сценаристы и писатели Игорь Болгарин и Виктор Смирнов, оба родом с Украины: один с Херсонщины, а второй из Киева. К тому времени Болгарин прославился, благодаря своему роману "Адъютант его превосходительства" и написанному им же по его мотивам киносценарию. В дуэте со Смирновым они к началу работы над "Секретным фарватером" успели создать сценарий к последней части легендарной кинотрилогии "Дума о Ковпаке" и её продолжению "От Буга до Вислы". За "Думу о Ковпаке" сценаристам присвоили звания Заслуженных деятелей искусств УССР и вручили Золотые медали имени Довженко. Кроме того в их активе были совместные работы над такими замечательными военными фильмами, как "Назад дороги нет" по произведению Смирнова, или "Тачанка с юга". Одним словом, дуэт за работу над сценарием "Секретного фарватера" взялся опытный и заслуженный.Снимать ленту доверили режиссеру Вадиму Костроменко, который ею буквально загорелся. Морские сцены первоначально планировали снимать в знаменитом бассейне Одесской киностудии. На заднем плане за ним было море, и поэтому, когда специалисты киностудии по комбинированным съёмкам, используя уменьшенные масштабные копии боевых кораблей, устраивали в бассейне целые морские баталии, их было не отличить от настоящих.Но затем Костроменко решил обратиться за помощью к военным морякам. Он понял, что съёмки в бассейне не будут такими же захватывающими и правдивыми, как съёмки настоящих боевых кораблей: "когда подводная лодка погружается, возникает такой водоворот, такая потрясающая картина, что в бассейне создать подобный эффект просто невозможно".После обращения Гостелерадио СССР к командованию Черноморского флота, съемочной группе Одесской киностудии выделили для съёмок дизель-электрическую подводную лодку С-137 и сторожевые артиллерийские катера типа "Шмель". Лодка должна была сыграть роль немецкого "Летучего голландца". Катерам же приделали муляжи трубных торпедных аппаратов, и они стали изображать в картине торпедные катера. Морские сцены снимали в районе Севастополя под Балаклавой.Для съёмок погружения лодки киношникам выделили водолазный бот. Оператор должен был расположиться в водолазном костюме на уходящем с борта бота под воду специальном жестком трапе. Узнав о том, как будет сниматься погружение его подводного корабля, командир подлодки наотрез отказался участвовать в съемках. Он заявил режиссеру:"Вадим Васильевич, в тюрьму мы сядем оба. Вы думаете, что я по шоссе еду? Я же под водой буду плыть. Чуть-чуть не туда – и ваш оператор попадёт мне под винты. И всё – сядем. Нет, я этого делать не буду!"После этого, не слушая ничьих объяснений, командир увёл свой корабль на базу в Севастополь. Костроменко решил не сдаваться, прыгнул в машину и помчался на прием к командующему Черноморским флотом адмиралу Михаилу Николаевичу Хронопуло. Тот поступил дипломатично:"Я его понимаю. Тут нужен человек рисковый".И такой человек нашёлся. Им оказался командир дизель-электрической подводной лодки С-296 капитан-лейтенант Африкан Африканович Попов. С ним удалось без проблем впервые в истории мирового кино снять и реальные кадры погружения подводной лодки, и её всплытия.Возникали на площадке и другие курьезные случаи.Однажды должна была сниматься подводная сцена, в которой актёры плавали под водой без аквалангов. Костроменко, как режиссер-постановщик, хотел наблюдать съёмки лично. Ему подготовили акваланг, он его надел, сделал пробное погружение… и обнаружил, что маска пропускает воду. Костроменко обратился к водолазам-консультантам. Те объяснили, что причина не в маске, а роскошных усах режиссера, которые нарушали плотность прилегания маски, а потому их требовалось срочно сбрить. Однако Костроменко наотрез отказался это делать, и потому, скрипя сердце, был вынужден согласиться на то, чтобы сцену снимали без него.Не находя себе места, он ходил по берегу из стороны в сторону и ждал, когда актеры вынырнут. Не дай Бог что-нибудь случится, он может отправиться под суд, а гибель исполнителя главной роли поставит крест на всей ленте. Шли минуты, актёры на поверхности всё не появлялись. Наконец, истекли все мыслимые сроки, и Костроменко попрощался уже и со свободой, и с карьерой. В какую же ярость он пришел, когда оказалось, что и актёры, и операторы его просто разыграли – быстро сняли сцену, а потом отплыли в сторонку и вышли на берег так, чтобы режиссёр их не заметил. Скандал был нешуточный и очень продолжительный, но, в конце концов, Костроменко отошёл, хотя случай этот запомнил на всю жизнь.Для основного виновника этого розыгрыша, исполнителя главной роли Анатолия Котенёва, "Секретный фарватер" стал самой известной его работой в кино. Он был в отличной физической форме, морской китель сидел на нём, как влитой. Главный военный консультант фильма криворожанин адмирал Григорий Алексеевич Бондаренко даже поинтересовался у Котенёва, не служил ли тот до съемок на флоте. Но тот проходил срочную в артиллерии и то в основном на сцене – военная выправка же у него была благодаря регулярным занятиям спортом. Для самих съемок, правда, его спортивная подготовка мало пригодилась.Хоть в фильме и было много сцен, где герой Котенёва плавал под водой и на её поверхности, нырял, прыгал с парашютом, актёра берегли, а потому почти все трюки за него выполняли каскадёры. Котенёву же очень хотелось хотя бы прыгнуть с парашютом. Он долго убеждал режиссера, что опытный парашютист, что для него прыгнуть с парашютом – раз плюнуть… Костроменко оставался неумолим… и правильно делал, Котенёв до того времени с парашютом не прыгал ни разу.Актёру доверили только лично участвовать, и то из-за необходимости крупных планов, в сцене драки с немецким аквалангистом-диверсантом. Его роль исполнил мастер спорта СССР по рукопашному бою, первый чемпион УССР по карате-до, офицер спецназа МВД УССР Пётр Шерекин.Как ни старалась съёмочная группа избежать осложнений, иногда они все-таки возникали. При съемках сцены штурма Пиллау пиротехники перестарались и оглушили целый косяк рыбы. Тут же, откуда ни возьмись, появились рыбинспекторы, и киностудии пришлось заплатить немалый штраф. Кстати, если по книге Шубин при штурме Пиллау погибал, то в фильме он уцелел, хоть и получил тяжелое ранение. Но так как по неписанным драматическим "законам" советского кинематографа погибнуть все-таки кто-то был должен, сценаристы и режиссер "убили" жену главного героя военного метеоролога Викторию Мезенцеву, роль которой исполнила "звезда" фильма "Жестокий романс" и известная современная телеведущая Лариса Гузеева.2 января 1988 года "Секретный фарватер" вышел на отечественные телевизионные экраны. Каждый год его регулярно транслирует то один, то другой телеканал, и этот, по современной терминологии, минисериал приобретает всё новых, и новых поклонников.Когда-то в далекие 80-е нам, его зрителям, казалось, что его история – это что-то ушедшее в далекое прошлое. Однако сегодня, когда Германия отправляет украинским нацистам свои танки, БМП, САУ, снаряды и ракеты. Когда наследники тех династий промышленников и финансистов, которые спонсировали режим Гитлера, сегодня так же спонсируют режим Зеленского, сам собой напрашивается вывод, что не таким уж и приключенческим был фильм "Секретный фарватер". Но автор уверен, что так же, как и наши любимые киногерои, мы тоже все равно победим.

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https://ukraina.ru/20231008/1049949092.html

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2024

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, кино, фильм, черное море, великая отечественная война, черноморский флот, кинематограф