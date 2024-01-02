"Секретный фарватер" из XX века в век XXI - 02.01.2024 Украина.ру
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"Секретный фарватер" из XX века в век XXI
"Секретный фарватер" из XX века в век XXI - 02.01.2024 Украина.ру
"Секретный фарватер" из XX века в век XXI
Один из самых захватывающих приключенческих телевизионных фильмов, снятых в СССР о Великой Отечественной войне, на советские телеэкраны вышел 2 января 1988 года. Он посвящен реваншистским настроениям, которые остались после разгрома Третьего рейха. Теперь мы, вчерашние зрители, видим, как эти настроения превратились в наши суровые реалии
2024-01-02T18:00
2024-01-02T18:00
история
история
история ссср
кино
фильм
черное море
великая отечественная война
черноморский флот
кинематограф
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Роман "Секретный фарватер" был издан в первый раз в 1963 году. Его написал уроженец Полтавы писатель Леонид Платов, настоящая фамилия Ломакин. В 1927 году он окончил факультет политического просвещения Харьковского института народного образования, так до войны назывался Харьковский университет, и работал в комсомольской печати.В 1941-й году Платова призвали в армию в качестве военного корреспондента, и случилось так, что с июня 1943 года он стал работать в газетах "Красный черноморец" и "Красный флот". Последняя была главным печатным органом Наркомата ВМФ СССР. Платов дослужился до звания майора и был демобилизован в 1946 году, после чего вернулся к писательской деятельности в основном развлекательно-приключенческого характера. Морская тематика в ней явно преобладала.Роман "Секретный фарватер" среди произведений Платова пользовался у читателей наибольшей популярностью. Его главный герой, Борис Шубин, командует на Балтике звеном торпедных катеров типа Г-5. Такие катера на режиме глиссирования могли развивать невероятную по тем временам скорость в 90-95 км/ч.В 1944 году Шубину во время выполнения боевого задания удается обнаружить подсвечиваемый таинственными огнями секретный фарватер, он ведет к замаскированному месту стоянки вражеской подводной лодки. Волею судеб вскоре Шубин оказывается в открытом море и его подбирает та самая подводная лодка. Её экипажу советский морской офицер выдает себя за сбитого финского лётчика. Оказывается, что эта лодка, носящая название "Летучий голландец", в списках Кригсмарине числится потопленной, но на самом деле её переоборудовали для проведения диверсионных операций и перевозки по всему миру важных пассажиров и грузов. Она регулярно курсирует к берегам Латинской Америки, где верхушка Третьего рейха проводит тайные политические операции и готовит себе "запасные аэродромы".Шубину удается бежать с "Летучего голландца", и в дальнейшем он открывает на него настоящую охоту, но погибает в 1945 году при штурме хорошо укрепленного порта Пиллау – современного города Балтийска Калининградской области. Дело Шубина продолжает его вдова Виктория, приемный сын Саша, ставший боевым пловцом погранвойск и его наставник Грибов. Уничтожить или даже обнаружить лодку героям романа так и не удается, но они добывают неопровержимые доказательства, что экипаж "Летучего голландца" и другие нацисты продолжают свою антисоветскую деятельность, лелея надежду о скором реванше.В середине 80-х на Гостелерадио СССР роман было решено экранизировать. За работу взялись московские сценаристы и писатели Игорь Болгарин и Виктор Смирнов, оба родом с Украины: один с Херсонщины, а второй из Киева. К тому времени Болгарин прославился, благодаря своему роману "Адъютант его превосходительства" и написанному им же по его мотивам киносценарию. В дуэте со Смирновым они к началу работы над "Секретным фарватером" успели создать сценарий к последней части легендарной кинотрилогии "Дума о Ковпаке" и её продолжению "От Буга до Вислы". За "Думу о Ковпаке" сценаристам присвоили звания Заслуженных деятелей искусств УССР и вручили Золотые медали имени Довженко. Кроме того в их активе были совместные работы над такими замечательными военными фильмами, как "Назад дороги нет" по произведению Смирнова, или "Тачанка с юга". Одним словом, дуэт за работу над сценарием "Секретного фарватера" взялся опытный и заслуженный.Снимать ленту доверили режиссеру Вадиму Костроменко, который ею буквально загорелся. Морские сцены первоначально планировали снимать в знаменитом бассейне Одесской киностудии. На заднем плане за ним было море, и поэтому, когда специалисты киностудии по комбинированным съёмкам, используя уменьшенные масштабные копии боевых кораблей, устраивали в бассейне целые морские баталии, их было не отличить от настоящих.Но затем Костроменко решил обратиться за помощью к военным морякам. Он понял, что съёмки в бассейне не будут такими же захватывающими и правдивыми, как съёмки настоящих боевых кораблей: "когда подводная лодка погружается, возникает такой водоворот, такая потрясающая картина, что в бассейне создать подобный эффект просто невозможно".После обращения Гостелерадио СССР к командованию Черноморского флота, съемочной группе Одесской киностудии выделили для съёмок дизель-электрическую подводную лодку С-137 и сторожевые артиллерийские катера типа "Шмель". Лодка должна была сыграть роль немецкого "Летучего голландца". Катерам же приделали муляжи трубных торпедных аппаратов, и они стали изображать в картине торпедные катера. Морские сцены снимали в районе Севастополя под Балаклавой.Для съёмок погружения лодки киношникам выделили водолазный бот. Оператор должен был расположиться в водолазном костюме на уходящем с борта бота под воду специальном жестком трапе. Узнав о том, как будет сниматься погружение его подводного корабля, командир подлодки наотрез отказался участвовать в съемках. Он заявил режиссеру:"Вадим Васильевич, в тюрьму мы сядем оба. Вы думаете, что я по шоссе еду? Я же под водой буду плыть. Чуть-чуть не туда – и ваш оператор попадёт мне под винты. И всё – сядем. Нет, я этого делать не буду!"После этого, не слушая ничьих объяснений, командир увёл свой корабль на базу в Севастополь. Костроменко решил не сдаваться, прыгнул в машину и помчался на прием к командующему Черноморским флотом адмиралу Михаилу Николаевичу Хронопуло. Тот поступил дипломатично:"Я его понимаю. Тут нужен человек рисковый".И такой человек нашёлся. Им оказался командир дизель-электрической подводной лодки С-296 капитан-лейтенант Африкан Африканович Попов. С ним удалось без проблем впервые в истории мирового кино снять и реальные кадры погружения подводной лодки, и её всплытия.Возникали на площадке и другие курьезные случаи.Однажды должна была сниматься подводная сцена, в которой актёры плавали под водой без аквалангов. Костроменко, как режиссер-постановщик, хотел наблюдать съёмки лично. Ему подготовили акваланг, он его надел, сделал пробное погружение… и обнаружил, что маска пропускает воду. Костроменко обратился к водолазам-консультантам. Те объяснили, что причина не в маске, а роскошных усах режиссера, которые нарушали плотность прилегания маски, а потому их требовалось срочно сбрить. Однако Костроменко наотрез отказался это делать, и потому, скрипя сердце, был вынужден согласиться на то, чтобы сцену снимали без него.Не находя себе места, он ходил по берегу из стороны в сторону и ждал, когда актеры вынырнут. Не дай Бог что-нибудь случится, он может отправиться под суд, а гибель исполнителя главной роли поставит крест на всей ленте. Шли минуты, актёры на поверхности всё не появлялись. Наконец, истекли все мыслимые сроки, и Костроменко попрощался уже и со свободой, и с карьерой. В какую же ярость он пришел, когда оказалось, что и актёры, и операторы его просто разыграли – быстро сняли сцену, а потом отплыли в сторонку и вышли на берег так, чтобы режиссёр их не заметил. Скандал был нешуточный и очень продолжительный, но, в конце концов, Костроменко отошёл, хотя случай этот запомнил на всю жизнь.Для основного виновника этого розыгрыша, исполнителя главной роли Анатолия Котенёва, "Секретный фарватер" стал самой известной его работой в кино. Он был в отличной физической форме, морской китель сидел на нём, как влитой. Главный военный консультант фильма криворожанин адмирал Григорий Алексеевич Бондаренко даже поинтересовался у Котенёва, не служил ли тот до съемок на флоте. Но тот проходил срочную в артиллерии и то в основном на сцене – военная выправка же у него была благодаря регулярным занятиям спортом. Для самих съемок, правда, его спортивная подготовка мало пригодилась.Хоть в фильме и было много сцен, где герой Котенёва плавал под водой и на её поверхности, нырял, прыгал с парашютом, актёра берегли, а потому почти все трюки за него выполняли каскадёры. Котенёву же очень хотелось хотя бы прыгнуть с парашютом. Он долго убеждал режиссера, что опытный парашютист, что для него прыгнуть с парашютом – раз плюнуть… Костроменко оставался неумолим… и правильно делал, Котенёв до того времени с парашютом не прыгал ни разу.Актёру доверили только лично участвовать, и то из-за необходимости крупных планов, в сцене драки с немецким аквалангистом-диверсантом. Его роль исполнил мастер спорта СССР по рукопашному бою, первый чемпион УССР по карате-до, офицер спецназа МВД УССР Пётр Шерекин.Как ни старалась съёмочная группа избежать осложнений, иногда они все-таки возникали. При съемках сцены штурма Пиллау пиротехники перестарались и оглушили целый косяк рыбы. Тут же, откуда ни возьмись, появились рыбинспекторы, и киностудии пришлось заплатить немалый штраф. Кстати, если по книге Шубин при штурме Пиллау погибал, то в фильме он уцелел, хоть и получил тяжелое ранение. Но так как по неписанным драматическим "законам" советского кинематографа погибнуть все-таки кто-то был должен, сценаристы и режиссер "убили" жену главного героя военного метеоролога Викторию Мезенцеву, роль которой исполнила "звезда" фильма "Жестокий романс" и известная современная телеведущая Лариса Гузеева.2 января 1988 года "Секретный фарватер" вышел на отечественные телевизионные экраны. Каждый год его регулярно транслирует то один, то другой телеканал, и этот, по современной терминологии, минисериал приобретает всё новых, и новых поклонников.Когда-то в далекие 80-е нам, его зрителям, казалось, что его история – это что-то ушедшее в далекое прошлое. Однако сегодня, когда Германия отправляет украинским нацистам свои танки, БМП, САУ, снаряды и ракеты. Когда наследники тех династий промышленников и финансистов, которые спонсировали режим Гитлера, сегодня так же спонсируют режим Зеленского, сам собой напрашивается вывод, что не таким уж и приключенческим был фильм "Секретный фарватер". Но автор уверен, что так же, как и наши любимые киногерои, мы тоже все равно победим.
https://ukraina.ru/20230712/1047940222.html
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Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
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история, история ссср, кино, фильм, черное море, великая отечественная война, черноморский флот, кинематограф
История, История, история СССР, кино, фильм, Черное море, Великая Отечественная война, Черноморский флот, кинематограф

"Секретный фарватер" из XX века в век XXI

18:00 02.01.2024
 
"Секретный фарватер" (кадр из фильма)
Секретный фарватер (кадр из фильма)
Читать в
Алексей
Стаценко
публицист
Все материалы
Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Один из самых захватывающих приключенческих телевизионных фильмов, снятых в СССР о Великой Отечественной войне, на советские телеэкраны вышел 2 января 1988 года. Он посвящен реваншистским настроениям, которые остались после разгрома Третьего рейха. Теперь мы, вчерашние зрители, видим, как эти настроения превратились в наши суровые реалии
Роман "Секретный фарватер" был издан в первый раз в 1963 году. Его написал уроженец Полтавы писатель Леонид Платов, настоящая фамилия Ломакин. В 1927 году он окончил факультет политического просвещения Харьковского института народного образования, так до войны назывался Харьковский университет, и работал в комсомольской печати.
В 1941-й году Платова призвали в армию в качестве военного корреспондента, и случилось так, что с июня 1943 года он стал работать в газетах "Красный черноморец" и "Красный флот". Последняя была главным печатным органом Наркомата ВМФ СССР. Платов дослужился до звания майора и был демобилизован в 1946 году, после чего вернулся к писательской деятельности в основном развлекательно-приключенческого характера. Морская тематика в ней явно преобладала.
Роман "Секретный фарватер" среди произведений Платова пользовался у читателей наибольшей популярностью. Его главный герой, Борис Шубин, командует на Балтике звеном торпедных катеров типа Г-5. Такие катера на режиме глиссирования могли развивать невероятную по тем временам скорость в 90-95 км/ч.
В 1944 году Шубину во время выполнения боевого задания удается обнаружить подсвечиваемый таинственными огнями секретный фарватер, он ведет к замаскированному месту стоянки вражеской подводной лодки. Волею судеб вскоре Шубин оказывается в открытом море и его подбирает та самая подводная лодка. Её экипажу советский морской офицер выдает себя за сбитого финского лётчика. Оказывается, что эта лодка, носящая название "Летучий голландец", в списках Кригсмарине числится потопленной, но на самом деле её переоборудовали для проведения диверсионных операций и перевозки по всему миру важных пассажиров и грузов. Она регулярно курсирует к берегам Латинской Америки, где верхушка Третьего рейха проводит тайные политические операции и готовит себе "запасные аэродромы".
Шубину удается бежать с "Летучего голландца", и в дальнейшем он открывает на него настоящую охоту, но погибает в 1945 году при штурме хорошо укрепленного порта Пиллау – современного города Балтийска Калининградской области. Дело Шубина продолжает его вдова Виктория, приемный сын Саша, ставший боевым пловцом погранвойск и его наставник Грибов. Уничтожить или даже обнаружить лодку героям романа так и не удается, но они добывают неопровержимые доказательства, что экипаж "Летучего голландца" и другие нацисты продолжают свою антисоветскую деятельность, лелея надежду о скором реванше.
Постер фильма Битва за Севастополь / Незламна
12 июля 2023, 08:00История
Фильм, который мог стать последним. "Битва за Севастополь": Киев, Одесса, Крым, война12 июля 1916 года в Киевской области, в маленьком городке Белая Церковь, который спустя всего два года станет сердцем УНР, родилась снайпер "номер один" Второй мировой войны – Людмила Павличенко, "Леди смерть"
В середине 80-х на Гостелерадио СССР роман было решено экранизировать. За работу взялись московские сценаристы и писатели Игорь Болгарин и Виктор Смирнов, оба родом с Украины: один с Херсонщины, а второй из Киева. К тому времени Болгарин прославился, благодаря своему роману "Адъютант его превосходительства" и написанному им же по его мотивам киносценарию. В дуэте со Смирновым они к началу работы над "Секретным фарватером" успели создать сценарий к последней части легендарной кинотрилогии "Дума о Ковпаке" и её продолжению "От Буга до Вислы". За "Думу о Ковпаке" сценаристам присвоили звания Заслуженных деятелей искусств УССР и вручили Золотые медали имени Довженко. Кроме того в их активе были совместные работы над такими замечательными военными фильмами, как "Назад дороги нет" по произведению Смирнова, или "Тачанка с юга". Одним словом, дуэт за работу над сценарием "Секретного фарватера" взялся опытный и заслуженный.
Снимать ленту доверили режиссеру Вадиму Костроменко, который ею буквально загорелся. Морские сцены первоначально планировали снимать в знаменитом бассейне Одесской киностудии. На заднем плане за ним было море, и поэтому, когда специалисты киностудии по комбинированным съёмкам, используя уменьшенные масштабные копии боевых кораблей, устраивали в бассейне целые морские баталии, их было не отличить от настоящих.
Сергей Бондарчук - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
25 сентября 2023, 08:00История
Судьба БондарчукаНе часто бывает, чтобы режиссёра играли в кинофильме. Не просто вымышленного режиссёра, а реального. В слабеньком, проходном фильме "Адмиралъ" самый сильный момент – последний эпизод, где любовница Колчака, уже старая Анна Тимирёва (в исполнении Ады Роговцевой) играет в "Войне и мире" Сергея Бондарчука. В роли режиссёра – его знаменитый сын Фёдор
Но затем Костроменко решил обратиться за помощью к военным морякам. Он понял, что съёмки в бассейне не будут такими же захватывающими и правдивыми, как съёмки настоящих боевых кораблей: "когда подводная лодка погружается, возникает такой водоворот, такая потрясающая картина, что в бассейне создать подобный эффект просто невозможно".
После обращения Гостелерадио СССР к командованию Черноморского флота, съемочной группе Одесской киностудии выделили для съёмок дизель-электрическую подводную лодку С-137 и сторожевые артиллерийские катера типа "Шмель". Лодка должна была сыграть роль немецкого "Летучего голландца". Катерам же приделали муляжи трубных торпедных аппаратов, и они стали изображать в картине торпедные катера. Морские сцены снимали в районе Севастополя под Балаклавой.
"Секретный фарватер" (кадр из фильма)
Секретный фарватер (кадр из фильма)
"Секретный фарватер" (кадр из фильма)
Для съёмок погружения лодки киношникам выделили водолазный бот. Оператор должен был расположиться в водолазном костюме на уходящем с борта бота под воду специальном жестком трапе. Узнав о том, как будет сниматься погружение его подводного корабля, командир подлодки наотрез отказался участвовать в съемках. Он заявил режиссеру:
"Вадим Васильевич, в тюрьму мы сядем оба. Вы думаете, что я по шоссе еду? Я же под водой буду плыть. Чуть-чуть не туда – и ваш оператор попадёт мне под винты. И всё – сядем. Нет, я этого делать не буду!"
После этого, не слушая ничьих объяснений, командир увёл свой корабль на базу в Севастополь. Костроменко решил не сдаваться, прыгнул в машину и помчался на прием к командующему Черноморским флотом адмиралу Михаилу Николаевичу Хронопуло. Тот поступил дипломатично:
"Я его понимаю. Тут нужен человек рисковый".
И такой человек нашёлся. Им оказался командир дизель-электрической подводной лодки С-296 капитан-лейтенант Африкан Африканович Попов. С ним удалось без проблем впервые в истории мирового кино снять и реальные кадры погружения подводной лодки, и её всплытия.
Фильм Дума о Ковпаке
8 октября 2023, 18:00История
"Дума о Ковпаке": как снималась самая известная партизанская трилогияВо время Великой Отечественной войны одним из самых ярких героев советского партизанского движения, безусловно, был Сидор Артемьевич Ковпак. Участник трёх войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, он был награждён двумя Георгиевскими Крестами, двумя звездами Героя Советского Союза и четырьмя (!) орденами Ленина
Возникали на площадке и другие курьезные случаи.
Однажды должна была сниматься подводная сцена, в которой актёры плавали под водой без аквалангов. Костроменко, как режиссер-постановщик, хотел наблюдать съёмки лично. Ему подготовили акваланг, он его надел, сделал пробное погружение… и обнаружил, что маска пропускает воду. Костроменко обратился к водолазам-консультантам. Те объяснили, что причина не в маске, а роскошных усах режиссера, которые нарушали плотность прилегания маски, а потому их требовалось срочно сбрить. Однако Костроменко наотрез отказался это делать, и потому, скрипя сердце, был вынужден согласиться на то, чтобы сцену снимали без него.
Не находя себе места, он ходил по берегу из стороны в сторону и ждал, когда актеры вынырнут. Не дай Бог что-нибудь случится, он может отправиться под суд, а гибель исполнителя главной роли поставит крест на всей ленте. Шли минуты, актёры на поверхности всё не появлялись. Наконец, истекли все мыслимые сроки, и Костроменко попрощался уже и со свободой, и с карьерой. В какую же ярость он пришел, когда оказалось, что и актёры, и операторы его просто разыграли – быстро сняли сцену, а потом отплыли в сторонку и вышли на берег так, чтобы режиссёр их не заметил. Скандал был нешуточный и очень продолжительный, но, в конце концов, Костроменко отошёл, хотя случай этот запомнил на всю жизнь.
Сериал Ликвидация
21 октября 2023, 18:00История
Сериалу "Ликвидация" 15 лет: Одесса, Чёрное море, "советский империализм"В 2008 году, когда на экраны вышел сериал "Ликвидация" Сергея Урсуляка, раскол в украинском обществе стал таким же наглядным и очевидным, как во время Оранжевой революции 2004, а быть может – и ярче
Для основного виновника этого розыгрыша, исполнителя главной роли Анатолия Котенёва, "Секретный фарватер" стал самой известной его работой в кино. Он был в отличной физической форме, морской китель сидел на нём, как влитой. Главный военный консультант фильма криворожанин адмирал Григорий Алексеевич Бондаренко даже поинтересовался у Котенёва, не служил ли тот до съемок на флоте. Но тот проходил срочную в артиллерии и то в основном на сцене – военная выправка же у него была благодаря регулярным занятиям спортом. Для самих съемок, правда, его спортивная подготовка мало пригодилась.
Хоть в фильме и было много сцен, где герой Котенёва плавал под водой и на её поверхности, нырял, прыгал с парашютом, актёра берегли, а потому почти все трюки за него выполняли каскадёры. Котенёву же очень хотелось хотя бы прыгнуть с парашютом. Он долго убеждал режиссера, что опытный парашютист, что для него прыгнуть с парашютом – раз плюнуть… Костроменко оставался неумолим… и правильно делал, Котенёв до того времени с парашютом не прыгал ни разу.
Актёру доверили только лично участвовать, и то из-за необходимости крупных планов, в сцене драки с немецким аквалангистом-диверсантом. Его роль исполнил мастер спорта СССР по рукопашному бою, первый чемпион УССР по карате-до, офицер спецназа МВД УССР Пётр Шерекин.
Как ни старалась съёмочная группа избежать осложнений, иногда они все-таки возникали. При съемках сцены штурма Пиллау пиротехники перестарались и оглушили целый косяк рыбы. Тут же, откуда ни возьмись, появились рыбинспекторы, и киностудии пришлось заплатить немалый штраф. Кстати, если по книге Шубин при штурме Пиллау погибал, то в фильме он уцелел, хоть и получил тяжелое ранение. Но так как по неписанным драматическим "законам" советского кинематографа погибнуть все-таки кто-то был должен, сценаристы и режиссер "убили" жену главного героя военного метеоролога Викторию Мезенцеву, роль которой исполнила "звезда" фильма "Жестокий романс" и известная современная телеведущая Лариса Гузеева.
Марк Бернес - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
8 октября 2023, 08:00История
Марк Бернес: песни, которые остаются с нами
2 января 1988 года "Секретный фарватер" вышел на отечественные телевизионные экраны. Каждый год его регулярно транслирует то один, то другой телеканал, и этот, по современной терминологии, минисериал приобретает всё новых, и новых поклонников.
Когда-то в далекие 80-е нам, его зрителям, казалось, что его история – это что-то ушедшее в далекое прошлое. Однако сегодня, когда Германия отправляет украинским нацистам свои танки, БМП, САУ, снаряды и ракеты. Когда наследники тех династий промышленников и финансистов, которые спонсировали режим Гитлера, сегодня так же спонсируют режим Зеленского, сам собой напрашивается вывод, что не таким уж и приключенческим был фильм "Секретный фарватер". Но автор уверен, что так же, как и наши любимые киногерои, мы тоже все равно победим.
 
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18:05Фронтовые дороги СВО. Все оттенки главного
18:00Новая атака на Белгород, блокпосты в Киеве. Итоги 2 января на Украине
18:00"Секретный фарватер" из XX века в век XXI
17:20Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия
16:37В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году
15:47"Русский салат": загадочный шедевр француза Люсьена Оливье
15:16Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву
14:42В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги
14:06ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве
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