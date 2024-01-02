ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДва дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
© Министерство обороны РФ
Утром 2 января в Киеве и его пригородах под удар высокоточного оружия попали предприятия ВПК Украины. Об этом сообщило Минобороны России
Воздушная тревога на Украине, которая продолжалась более 3,5 часа, стала самой продолжительной за последнее время. Власти украинской столицы сообщили о взрывах и пожарах.
По информации Минобороны РФ, ракеты и беспилотники ударили по предприятиям, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах.
Были уничтожены склады с ракетами, боеприпасами и авиационными средствами поражения, которые киевскому режиму поставляют страны НАТО.
Кроме того, ВС РФ уничтожили три танка Leopard-2A6 на сватовском направлении, которые пошли в атаку на позиции российской армии. Удар наносился "Ланцетами".
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