ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве

Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году Возникает впечатление, что Зеленский планировал на Новый год нажраться в хлам и дать интервью The Economist не приходя в сознание. Кажется, с этим планом ему удалось справиться. Во всяком случае текст интервью производит впечатление прямо противоположное его же новогоднему поздравлению. И не только потому, что в интервью он не поздравляет