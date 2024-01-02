ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве - 02.01.2024 Украина.ру
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ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве
ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве - 02.01.2024 Украина.ру
ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве
Утром 2 января в Киеве и его пригородах под удар высокоточного оружия попали предприятия ВПК Украины. Об этом сообщило Минобороны России
2024-01-02T14:06
2024-01-02T14:06
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Воздушная тревога на Украине, которая продолжалась более 3,5 часа, стала самой продолжительной за последнее время. Власти украинской столицы сообщили о взрывах и пожарах.По информации Минобороны РФ, ракеты и беспилотники ударили по предприятиям, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах. Были уничтожены склады с ракетами, боеприпасами и авиационными средствами поражения, которые киевскому режиму поставляют страны НАТО.Кроме того, ВС РФ уничтожили три танка Leopard-2A6 на сватовском направлении, которые пошли в атаку на позиции российской армии. Удар наносился "Ланцетами".
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новости, вкс, бпла, киев
Новости, ВКС, БПЛА, Киев

ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве

14:06 02.01.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДва дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Утром 2 января в Киеве и его пригородах под удар высокоточного оружия попали предприятия ВПК Украины. Об этом сообщило Минобороны России
Воздушная тревога на Украине, которая продолжалась более 3,5 часа, стала самой продолжительной за последнее время. Власти украинской столицы сообщили о взрывах и пожарах.
По информации Минобороны РФ, ракеты и беспилотники ударили по предприятиям, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах.
Были уничтожены склады с ракетами, боеприпасами и авиационными средствами поражения, которые киевскому режиму поставляют страны НАТО.
Кроме того, ВС РФ уничтожили три танка Leopard-2A6 на сватовском направлении, которые пошли в атаку на позиции российской армии. Удар наносился "Ланцетами".
The Economist
13:02
Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом годуВозникает впечатление, что Зеленский планировал на Новый год нажраться в хлам и дать интервью The Economist не приходя в сознание. Кажется, с этим планом ему удалось справиться. Во всяком случае текст интервью производит впечатление прямо противоположное его же новогоднему поздравлению. И не только потому, что в интервью он не поздравляет
 
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Заголовок открываемого материала
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