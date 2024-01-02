https://ukraina.ru/20240102/1052537141.html

Предостережение Зеленскому, сход боеприпаса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 января

Предостережение Зеленскому, сход боеприпаса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 января - 02.01.2024 Украина.ру

Предостережение Зеленскому, сход боеприпаса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 января

В Госдуме предостерегли президента Украины Владимира Зеленского от операции по захвату Крыма. В Воронежской области произошёл сход боеприпаса. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-02T13:01

2024-01-02T13:01

2024-01-02T13:04

хроники

эксклюзив

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Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Владимиром Зеленским военную операцию по захвату Крыма ложными ожиданиями."Зеленский, как всегда, формирует ложные ожидания. В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней", - заявил Ивлев в комментарии РИА "Новости".Ивлев отметил, что крымчане уже слышали от политического и военного руководства Украины в апреле 2023 года, что Крым украинские военные возьмут под контроль через полгода, а на набережной Ялты представители украинского истеблишмента будут раздавать "победные" интервью."Не получилось. А согласно натовским учебникам, ВСУ должны были уже несколько раз дойти до Крыма и вернуться обратно. Тоже не сложилось", - подчеркнул депутат.Он также прокомментировал заявление Зеленского о том, что в срыве летнего наступления виновна "утечка информации"."Значит, хорошо работает наша разведка, если мы знаем, что замышляет генштаб ВСУ и их кураторы из США и НАТО. Значит, мужественно и умело сражаются российские солдаты и командиры, освобождая от нацистов свои исторические земли. Именно эти сражения российской армии войдут в учебники военного искусства всех стран мира. Так было всегда в истории, так будет и теперь", - отметил депутат.Ранее в интервью изданию The Economist Зеленский заявил, что наступление украинских формирований сорвалось из-за утечки информации, кроме того, как сообщило издание, Зеленский отметил, что изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. Зеленский отметил, что Крым и Чёрное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира".Ранее о том, что будет выступать в Ялте, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Соответствующее заявление он делал в ноябре 2022 года. Тогда Подоляк указывал, что его эфир из Ялты состоится через полгода. Позже Подоляку припомнили эти высказывания.Также о том, что на территорию Крыма в 2023 году вступят подразделения ВСУ заявлял начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.Под конец года представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Суспільне" заявил, что высказывания Буданова связаны с "информационной борьбой"."Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства — это также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо, и получается подходящий итог", — сказал Юсов.Кроме того, он заявил, что украинские военные были в Крыму в 2023 году."Что касается конкретных заявлений, они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", — добавил он.О попытке ВСУ высадить десант в Крыму Минобороны России сообщало в начале октября. В военном ведомстве заявили, что пресекли атаку. Тогда же ФСБ сообщала о задержании диверсанта.Сход боеприпасаОб аварийном сходе боеприпаса в Воронежской области сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале."Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", - написал Гусев.Он рассказал, что на месте работает оперативная группа. По словам губернатора, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк."Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области - в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие", - отметил Гусев.Позже в телеграм-канале Минобороны РФ прокомментировали произошедшее."Второго января 2024 года около 09:00 по московскому времени при выполнении полёта самолёта Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет. В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений", - указывалось в сообщении.В Минобороны РФ указали, что проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 58 ударов."На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, в т.ч. БМ-27 "Ураган" и M-142 HIMARS, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударного БПЛА, на горловском 36 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 226 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Ворошиловском, Петровском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 45 жилых домостроений в Ворошиловском, Буденновском районах Донецка, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, а также 23 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому снаряду Донецка – 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 57 снарядов из ствольно артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 32; Днепряны — 7; Голая Пристань — 3; Алёшки — 5; Большой Потёмкин — 4; Саги — 6", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Новая Збурьевка.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального городского округа, за сутки в районе было зафиксировано более 8 "прилётов" с правого берега. Удары наносились по району Заводовки.В свою очередь администрация Новокаховского городского округа сообщила о том, что коммунальными службами Новой Каховки завершено устранение последствий артиллерийского удара ВСУ по Таврийску."Все повреждённые окна в жилом доме отремонтированы, территория вокруг жилых домов приведена в порядок", - рассказывалось в сообщении.В 12:06 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности."В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал он в своём телеграм-канале.Позднее, в 12:45, Гладков сообщил о работе ПВО."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 4 воздушных цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое. Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - отметил он.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240102/1052535324.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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