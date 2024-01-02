Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУ - 02.01.2024 Украина.ру
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Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУ
Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУ - 02.01.2024 Украина.ру
Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУ
Киевский режим может проиграть военный конфликт уже в первой половине 2024 года. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье в газете Politico
2024-01-02T12:51
2024-01-02T12:51
новости
нато
украина
всу
владимир путин
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По словам Даалдера, военная помощь Киеву со стороны США является уникальной, у Европы нет возможностей ее заменить. Устойчивость ВСУ на линии фронта зависит от поддержки Вашингтона.Затребованный президентом США Джо Байденом пакет военной помощи в 106 млрд долларов, из которых 61 приходился бы на долю Киева, так и остался неутвержденным из-за прений в Сенате США между республиканцами и демократами.По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за полгода украинская армия потеряла на всех направлениях около 160 тыс. человек и более 3 тыс. боевых бронированных машин.Накануне на встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается. Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.
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новости, нато, украина, всу, владимир путин
Новости, НАТО, Украина, ВСУ, Владимир Путин

Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУ

12:51 02.01.2024
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP / Yves Herman
Читать в
Киевский режим может проиграть военный конфликт уже в первой половине 2024 года. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье в газете Politico
По словам Даалдера, военная помощь Киеву со стороны США является уникальной, у Европы нет возможностей ее заменить. Устойчивость ВСУ на линии фронта зависит от поддержки Вашингтона.
Затребованный президентом США Джо Байденом пакет военной помощи в 106 млрд долларов, из которых 61 приходился бы на долю Киева, так и остался неутвержденным из-за прений в Сенате США между республиканцами и демократами.
По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за полгода украинская армия потеряла на всех направлениях около 160 тыс. человек и более 3 тыс. боевых бронированных машин.
Накануне на встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается.
Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.
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