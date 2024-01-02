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Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского

Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского - 02.01.2024 Украина.ру

Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского

Не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии стали причиной безуспешного наступления ВСУ в прошлом году. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет

2024-01-02T12:20

2024-01-02T12:20

2024-01-02T12:20

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госдума

владимир зеленский

всу

армия

россия

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Как сообщал журнал Economist, Владимир Зеленский объяснил провалы ВСУ на фронте в 2023 году "утечкой информации".По словам главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, в ближнем бою российской армии нет равных. Но что касается войны на дальних дистанциях, то нам еще предстоит быстро перестроиться под обстановку. Если мы это сделаем, мы сможем осуществлять глубокие охваты противника с выходом на оперативный простор, чтобы не втягиваться в городские бои.

https://ukraina.ru/20231201/1051675761.html

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2024

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новости, госдума, владимир зеленский, всу, армия, россия