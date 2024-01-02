Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии стали причиной безуспешного наступления ВСУ в прошлом году. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет
Как сообщал журнал Economist, Владимир Зеленский объяснил провалы ВСУ на фронте в 2023 году "утечкой информации".
"Причиной провала так называемого украинского контрнаступления является не утечка информации, как пытается преподнести террорист Зеленский, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, которая смогла остановить и сдержать агрессора, не дав ему продвинуться вперёд", - уверен Шеремет.
По словам главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, в ближнем бою российской армии нет равных.
Но что касается войны на дальних дистанциях, то нам еще предстоит быстро перестроиться под обстановку. Если мы это сделаем, мы сможем осуществлять глубокие охваты противника с выходом на оперативный простор, чтобы не втягиваться в городские бои.
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