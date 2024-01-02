Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского - 02.01.2024 Украина.ру
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Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского
Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского - 02.01.2024 Украина.ру
Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского
Не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии стали причиной безуспешного наступления ВСУ в прошлом году. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет
2024-01-02T12:20
2024-01-02T12:20
новости
госдума
владимир зеленский
всу
армия
россия
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Как сообщал журнал Economist, Владимир Зеленский объяснил провалы ВСУ на фронте в 2023 году "утечкой информации".По словам главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, в ближнем бою российской армии нет равных. Но что касается войны на дальних дистанциях, то нам еще предстоит быстро перестроиться под обстановку. Если мы это сделаем, мы сможем осуществлять глубокие охваты противника с выходом на оперативный простор, чтобы не втягиваться в городские бои.
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новости, госдума, владимир зеленский, всу, армия, россия
Новости, Госдума, Владимир Зеленский, ВСУ, Армия, Россия

Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского

12:20 02.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии стали причиной безуспешного наступления ВСУ в прошлом году. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет
Как сообщал журнал Economist, Владимир Зеленский объяснил провалы ВСУ на фронте в 2023 году "утечкой информации".
"Причиной провала так называемого украинского контрнаступления является не утечка информации, как пытается преподнести террорист Зеленский, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, которая смогла остановить и сдержать агрессора, не дав ему продвинуться вперёд", - уверен Шеремет.
По словам главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, в ближнем бою российской армии нет равных.
Но что касается войны на дальних дистанциях, то нам еще предстоит быстро перестроиться под обстановку. Если мы это сделаем, мы сможем осуществлять глубокие охваты противника с выходом на оперативный простор, чтобы не втягиваться в городские бои.
Клинцевич - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря 2023, 16:22
Почему Киев цепляется за Артёмовск и где Россия перекроет кислород ВСУ: Клинцевич о мощном прорывеГлава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал о том, благодаря чему продвигается российская армия, сколько Россия накопила ракет и почему Украина осталась без снарядов
 
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12:20Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского
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