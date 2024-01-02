Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России - 02.01.2024 Украина.ру
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Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России
Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России - 02.01.2024 Украина.ру
Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России
Глядя на провал наступления ВСУ, у западных стратегов исчезает желание снабжать боеприпасами и финансировать не приносящее дохода предприятие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2024-01-02T11:04
2024-01-02T11:04
новости
всу
армия
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одесса
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Сенат США ушел на зимние каникулы, под благовидным предлогом уклонившись от выделения 61 млрд долларов. Германия символически выделила какие-то крохи.Главное — это консолидированная немощь ВПК США и Европы.Поднатужившись, они могут за год выпустить 600 тысяч 155–мм снарядов. А артиллерии ВСУ нужно более двух миллионов. При таком соотношении украинская артиллерия обречена.У российской армии на фронте появились не только штурмовые подразделения, а и артиллерийские бригады большой мощности для прорыва на направлениях главного удара. Все это указывает на близкую активизацию боевых действий. Участившиеся ракетные и беспилотные удары по Одессе и ее пригородам косвенно намекают и подсказывают направление главного удара, считает Александр Хроленко.
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новости, всу, армия, россия, одесса
Новости, ВСУ, Армия, Россия, Одесса

Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России

11:04 02.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
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Глядя на провал наступления ВСУ, у западных стратегов исчезает желание снабжать боеприпасами и финансировать не приносящее дохода предприятие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Сенат США ушел на зимние каникулы, под благовидным предлогом уклонившись от выделения 61 млрд долларов. Германия символически выделила какие-то крохи.
Главное — это консолидированная немощь ВПК США и Европы.
Поднатужившись, они могут за год выпустить 600 тысяч 155–мм снарядов. А артиллерии ВСУ нужно более двух миллионов. При таком соотношении украинская артиллерия обречена.

А поскольку артиллерия поражает до 80% живой силы противника, то зимой ВСУ будут и дальше деградировать. Их будет перемалывать российская артиллерия. В Киеве и на Западе опасаются, не без оснований, обрушения фронта, считает эксперт.

У российской армии на фронте появились не только штурмовые подразделения, а и артиллерийские бригады большой мощности для прорыва на направлениях главного удара. Все это указывает на близкую активизацию боевых действий.
Участившиеся ракетные и беспилотные удары по Одессе и ее пригородам косвенно намекают и подсказывают направление главного удара, считает Александр Хроленко.
Хроленко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря 2023, 15:55
В США считают ошибкой расширение НАТО: Хроленко о революции в геополитике и фатальном промахе УкраиныВоенный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру рассказал о главной ошибке ВСУ и о дальнейшем финансировании Украины, а также дал прогнозы на зимнюю военную кампанию
 
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