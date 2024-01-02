https://ukraina.ru/20240102/1052536068.html

Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России

Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России - 02.01.2024 Украина.ру

Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России

Глядя на провал наступления ВСУ, у западных стратегов исчезает желание снабжать боеприпасами и финансировать не приносящее дохода предприятие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2024-01-02T11:04

2024-01-02T11:04

2024-01-02T11:04

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Сенат США ушел на зимние каникулы, под благовидным предлогом уклонившись от выделения 61 млрд долларов. Германия символически выделила какие-то крохи.Главное — это консолидированная немощь ВПК США и Европы.Поднатужившись, они могут за год выпустить 600 тысяч 155–мм снарядов. А артиллерии ВСУ нужно более двух миллионов. При таком соотношении украинская артиллерия обречена.У российской армии на фронте появились не только штурмовые подразделения, а и артиллерийские бригады большой мощности для прорыва на направлениях главного удара. Все это указывает на близкую активизацию боевых действий. Участившиеся ракетные и беспилотные удары по Одессе и ее пригородам косвенно намекают и подсказывают направление главного удара, считает Александр Хроленко.

https://ukraina.ru/20231227/1052443120.html

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