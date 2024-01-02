ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины - 02.01.2024 Украина.ру
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ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины
ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины - 02.01.2024 Украина.ру
ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины
У любого государства есть три центра сопротивления: армия, столица, союзники. Сейчас мы воздействуем на противника по всем этим трем направлениям, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-01-02T10:32
2024-01-02T10:32
новости
всу
россия
украина
днепр
херсонская область
сша
военная помощь
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ВСУ перемалываются на всех участках фронта. Где-то мы даже позволяем им идти в эмоциональные атаки.Из-за этого они выходят из своих оборонительных укрытий на открытое пространство и уничтожаются. В частности, сейчас это происходит в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.С союзниками у Киева тоже проблемы. Западная помощь сокращается. Украина рассчитывает получить в начале 2024 года свои заветные 115 миллиардов (61 миллиард долларов от США и 50 миллиардов евро). Но ей пока только обещают. А воевать и платить зарплаты ей нужно сейчас.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240102/1052532068.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, россия, украина, днепр, херсонская область, сша, военная помощь
Новости, ВСУ, Россия, Украина, Днепр, Херсонская область, США, военная помощь

ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины

10:32 02.01.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
У любого государства есть три центра сопротивления: армия, столица, союзники. Сейчас мы воздействуем на противника по всем этим трем направлениям, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
ВСУ перемалываются на всех участках фронта. Где-то мы даже позволяем им идти в эмоциональные атаки.
Из-за этого они выходят из своих оборонительных укрытий на открытое пространство и уничтожаются. В частности, сейчас это происходит в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Мы активно воздействуем на украинскую столицу. Мы видим, что представители киевского режима стали кусать друг друга, потому что у них денег становится меньше. А эта внутренняя грызня разрывает Украину", - сказал эксперт.
С союзниками у Киева тоже проблемы. Западная помощь сокращается. Украина рассчитывает получить в начале 2024 года свои заветные 115 миллиардов (61 миллиард долларов от США и 50 миллиардов евро). Но ей пока только обещают. А воевать и платить зарплаты ей нужно сейчас.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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