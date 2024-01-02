Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января - 02.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240102/1052535324.html
Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января
Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января - 02.01.2024 Украина.ру
Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января
В Киеве, а также в ряде других украинских городов прогремели взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал страхи украинцев перед мобилизацией, а также нашёл виновных в срыве летнего наступления
2024-01-02T10:26
2024-01-02T10:29
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052261654_0:28:1042:614_1920x0_80_0_0_bee79cd8a05ce8b7839fa0a5cc509e1b.jpg.webp
О взрывах в Киеве сообщил в своём телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко."В столице прогремели взрывы. В частности, в Деснянском районе горит обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте", - гласило первое сообщение, опубликованное в 04:36.Спустя без малого четыре часа Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе."Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе оболомок ракеты упал на открытой территории парка. Звучат взрывы на Оболони", - писал Кличко.Примечательно, что в обоих случаях речь шла об обломках, т.е. налицо факт работы украинских сил ПВО.Спустя 18 минут Кличко сообщил о вызове экстренных службы в Печерский район Киева."Все службы выехали на место", - сообщал Кличко.В 08:47 Кличко рассказал о проблемах в Киеве с электричеством."Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", - рассказал Кличко.Позднее он сообщил о повреждении на Подоле объекта гражданской инфраструктуры, а также о повреждении в этом районе газовой трубы. Помимо этого, Кличко рассказал о том, что в некоторых районах города временно отсутствует давление в водопроводной сети.Спустя некоторое время Кличко сообщил о трёх пострадавших в одном из домов в Соломенском районе Киева."Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", - отметил Кличко.В 09:24 мэр Киева провёл промежуточные итоги."Сейчас: в Подольском районе пожары в нескольких местах; в Святошинском – попадание в дом социальной инфраструктуре; в Печерском – попадание в крышу многоэтажки и вызов по ещё одному адресу; в Оболонском – горит складское помещение; в Деснянском – загорание в здании супермаркета. Везде работают экстренные службы", - отметил Кличко.Спустя десять минут он сообщил о том, что из-за возгорания в многоэтажном доме в Соломенском районе было 10 пострадавших, 9 из которых госпитализировали, а одному – оказали помощь на месте.Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе."Харьков под массированным ракетным ударом. Очень опасно сейчас находиться вне укрытия", - написал он в своём телеграм-канале в 08:44.Позже он сообщил о прилётах в Харькове и о пожаре, на который выехали пожарные.При этом украинские СМИ сообщили, что целью удара ВС РФ была именно военная инфраструктура."Ракеты бьют по Киеву, киевской области и Житомирской области, по позициям размещения ПВО/ПРО/РЛС. Кропивницкий взрывы. Бьют по аэродрому (взлёткам/складам и ПВО). Часть летит на западную Украину в глубокий тыл. Как видим цель ракетного удара - инфраструктура ПВО/РЛС, а также авиационная. Второстепенные цели - склады, ангары и возможно, тренировочные базы, цеха по сборке и ремонту техники и локальные "центры принятия решений", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Также канал сообщил о том, что официальные источники на Украине завышают количество выпущенных ВС РФ ракет."Наш источник сообщает, что завышают количество "выпущенных ракет" и даже Кинжалов, чтобы на фоне огромного количества прилётов, говорить про 80% сбитых ракет и даже Кинжалов (хотя не одного так и не было показано). Все найденные в Киеве обломки - это разгонные части ракет ПВО (остатки ПВО/ПРО). Также были сбития, а обломки падали на жилую застройку. По нашим данным реальная статистика сбития где-то 35% от общего числа запускаемых ракет. Берегите себя и близких", - сообщал "Легитимный".Ранее на встрече с военнослужащими президент России Владимир Путин рассказал о целях российских ударов по Украине."Мы бьём высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наёмников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительные, эти удары", - указал Путин.При этом он подчеркнул, что, в отличие от Украины, Россия не бьёт по гражданским целям: по новогодним ёлкам, по местам, "где гуляют дети, мамочки с колясками".Зеленский недоволенВ интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал страх украинцев перед мобилизацией."Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", — рассказал он.Зеленский добавил, что если украинцы продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно объявить выборы, поменять закон и Конституцию, но забыть о наступательных действиях.Тем временем на Украине остаются де-факто перекрытыми границы. С 29 декабря из страны без дополнительных справок из ТЦК и СП (аналог российских военкоматов – Ред.) перестали выпускать даже зарегистрированных в системе "Шлях" ("Путь" - Ред.) волонтёров, инвалидов третьей группы, многодетных отцов. Хотя раньше они могли спокойно покидать страну. В СМИ тем временем всё громче обсуждается возможное снижение мобилизационного возраста, а также мобилизация женщин.Также президент Украины заявил о том, что срыв наступления летом 2022 года был вызван "сливом" информации."Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", - заявил Зеленский.Между тем, именно украинские политики, эксперты, СМИ, а также западные СМИ неоднократно делали заявления по поводу готовящегося наступления. Более того, анонсировали наступление даже военные.
https://ukraina.ru/20240101/1052534198.html
https://ukraina.ru/20240101/1052526721.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052261654_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_77b5670bcb51293695eee22e00a69edd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января

10:26 02.01.2024 (обновлено: 10:29 02.01.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве, а также в ряде других украинских городов прогремели взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал страхи украинцев перед мобилизацией, а также нашёл виновных в срыве летнего наступления
О взрывах в Киеве сообщил в своём телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В столице прогремели взрывы. В частности, в Деснянском районе горит обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте", - гласило первое сообщение, опубликованное в 04:36.
Спустя без малого четыре часа Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе.
"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе оболомок ракеты упал на открытой территории парка. Звучат взрывы на Оболони", - писал Кличко.
Примечательно, что в обоих случаях речь шла об обломках, т.е. налицо факт работы украинских сил ПВО.
Спустя 18 минут Кличко сообщил о вызове экстренных службы в Печерский район Киева.
"Все службы выехали на место", - сообщал Кличко.
В 08:47 Кличко рассказал о проблемах в Киеве с электричеством.
"Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", - рассказал Кличко.
Позднее он сообщил о повреждении на Подоле объекта гражданской инфраструктуры, а также о повреждении в этом районе газовой трубы. Помимо этого, Кличко рассказал о том, что в некоторых районах города временно отсутствует давление в водопроводной сети.
Президент РФ В. Путин посетил госпиталь им. А. А. Вишневского Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Вчера, 18:17
Встреча Путина с военными и реакция на удар по Белгороду. Итоги 1 января на УкраинеПрезидент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Он ответил на ряд вопросов, в том числе и по поводу возмездия за удар по Белгороду
Спустя некоторое время Кличко сообщил о трёх пострадавших в одном из домов в Соломенском районе Киева.
"Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", - отметил Кличко.
В 09:24 мэр Киева провёл промежуточные итоги.
"Сейчас: в Подольском районе пожары в нескольких местах; в Святошинском – попадание в дом социальной инфраструктуре; в Печерском – попадание в крышу многоэтажки и вызов по ещё одному адресу; в Оболонском – горит складское помещение; в Деснянском – загорание в здании супермаркета. Везде работают экстренные службы", - отметил Кличко.
Спустя десять минут он сообщил о том, что из-за возгорания в многоэтажном доме в Соломенском районе было 10 пострадавших, 9 из которых госпитализировали, а одному – оказали помощь на месте.
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе.
"Харьков под массированным ракетным ударом. Очень опасно сейчас находиться вне укрытия", - написал он в своём телеграм-канале в 08:44.
Позже он сообщил о прилётах в Харькове и о пожаре, на который выехали пожарные.
При этом украинские СМИ сообщили, что целью удара ВС РФ была именно военная инфраструктура.
"Ракеты бьют по Киеву, киевской области и Житомирской области, по позициям размещения ПВО/ПРО/РЛС. Кропивницкий взрывы. Бьют по аэродрому (взлёткам/складам и ПВО). Часть летит на западную Украину в глубокий тыл. Как видим цель ракетного удара - инфраструктура ПВО/РЛС, а также авиационная. Второстепенные цели - склады, ангары и возможно, тренировочные базы, цеха по сборке и ремонту техники и локальные "центры принятия решений", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".
Также канал сообщил о том, что официальные источники на Украине завышают количество выпущенных ВС РФ ракет.
"Наш источник сообщает, что завышают количество "выпущенных ракет" и даже Кинжалов, чтобы на фоне огромного количества прилётов, говорить про 80% сбитых ракет и даже Кинжалов (хотя не одного так и не было показано). Все найденные в Киеве обломки - это разгонные части ракет ПВО (остатки ПВО/ПРО). Также были сбития, а обломки падали на жилую застройку. По нашим данным реальная статистика сбития где-то 35% от общего числа запускаемых ракет. Берегите себя и близких", - сообщал "Легитимный".
Ранее на встрече с военнослужащими президент России Владимир Путин рассказал о целях российских ударов по Украине.
"Мы бьём высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наёмников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительные, эти удары", - указал Путин.
При этом он подчеркнул, что, в отличие от Украины, Россия не бьёт по гражданским целям: по новогодним ёлкам, по местам, "где гуляют дети, мамочки с колясками".
музей Шухевича по Львове - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Вчера, 13:06
Музей Шухевича сгорел, Маск сорвал атаку на ЧФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 январяВо Львове сгорел музей командира УПА* Романа Шухевича. Украинские СМИ сообщили о том, что Илон Маск сорвал украинскую атаку на Черноморский флот РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Зеленский недоволен
В интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал страх украинцев перед мобилизацией.
"Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", — рассказал он.
Зеленский добавил, что если украинцы продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно объявить выборы, поменять закон и Конституцию, но забыть о наступательных действиях.
Тем временем на Украине остаются де-факто перекрытыми границы. С 29 декабря из страны без дополнительных справок из ТЦК и СП (аналог российских военкоматов – Ред.) перестали выпускать даже зарегистрированных в системе "Шлях" ("Путь" - Ред.) волонтёров, инвалидов третьей группы, многодетных отцов. Хотя раньше они могли спокойно покидать страну. В СМИ тем временем всё громче обсуждается возможное снижение мобилизационного возраста, а также мобилизация женщин.
Также президент Украины заявил о том, что срыв наступления летом 2022 года был вызван "сливом" информации.
"Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", - заявил Зеленский.
Между тем, именно украинские политики, эксперты, СМИ, а также западные СМИ неоднократно делали заявления по поводу готовящегося наступления. Более того, анонсировали наступление даже военные.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:32ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины
10:26Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января
10:08"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
09:48Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр
08:00Платон Беседин о культурных итогах 2023: литературе нужно немного репрессий, чтобы вернуть интерес?
06:00Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии
05:26Что принесёт 2024 год? Астрологический прогноз по знакам зодиака
04:56"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для Украины
04:31"В мастерской у "Длинного". Как куётся наша победа в беспилотной войне
04:02"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины
18:17Встреча Путина с военными и реакция на удар по Белгороду. Итоги 1 января на Украине
18:00"Драки в сценарии нет? Сейчас будет": как снимали последний советский фильм "Сердца трёх"
16:35Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны
16:04Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию
15:51Секреты двух дончанок: как сделать новогоднее похмелье максимально приятным
15:43Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий
15:16Один раз уже дозаменялись. Военный эксперт о том, почему России для разгрома ВСУ все же нужна мобилизация
14:45Не просто уничтожение ВСУ. Яков Кедми о том, что именно Россия должна сделать в ходе своего наступления
14:21Военный эксперт рассказал, что сразу же начнется, как только Россия выдавит ВСУ из Купянска
14:06Новый год в зоне СВО. Магия праздника, поздравление Путина, обстрел и фатум
Лента новостейМолния