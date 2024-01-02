Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января
10:26 02.01.2024 (обновлено: 10:29 02.01.2024)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
В Киеве, а также в ряде других украинских городов прогремели взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал страхи украинцев перед мобилизацией, а также нашёл виновных в срыве летнего наступления
О взрывах в Киеве сообщил в своём телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В столице прогремели взрывы. В частности, в Деснянском районе горит обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте", - гласило первое сообщение, опубликованное в 04:36.
Спустя без малого четыре часа Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе.
"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе оболомок ракеты упал на открытой территории парка. Звучат взрывы на Оболони", - писал Кличко.
Примечательно, что в обоих случаях речь шла об обломках, т.е. налицо факт работы украинских сил ПВО.
Спустя 18 минут Кличко сообщил о вызове экстренных службы в Печерский район Киева.
"Все службы выехали на место", - сообщал Кличко.
В 08:47 Кличко рассказал о проблемах в Киеве с электричеством.
"Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", - рассказал Кличко.
Позднее он сообщил о повреждении на Подоле объекта гражданской инфраструктуры, а также о повреждении в этом районе газовой трубы. Помимо этого, Кличко рассказал о том, что в некоторых районах города временно отсутствует давление в водопроводной сети.
Вчера, 18:17Встреча Путина с военными и реакция на удар по Белгороду. Итоги 1 января на УкраинеПрезидент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Он ответил на ряд вопросов, в том числе и по поводу возмездия за удар по Белгороду
Спустя некоторое время Кличко сообщил о трёх пострадавших в одном из домов в Соломенском районе Киева.
"Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", - отметил Кличко.
В 09:24 мэр Киева провёл промежуточные итоги.
"Сейчас: в Подольском районе пожары в нескольких местах; в Святошинском – попадание в дом социальной инфраструктуре; в Печерском – попадание в крышу многоэтажки и вызов по ещё одному адресу; в Оболонском – горит складское помещение; в Деснянском – загорание в здании супермаркета. Везде работают экстренные службы", - отметил Кличко.
Спустя десять минут он сообщил о том, что из-за возгорания в многоэтажном доме в Соломенском районе было 10 пострадавших, 9 из которых госпитализировали, а одному – оказали помощь на месте.
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе.
"Харьков под массированным ракетным ударом. Очень опасно сейчас находиться вне укрытия", - написал он в своём телеграм-канале в 08:44.
Позже он сообщил о прилётах в Харькове и о пожаре, на который выехали пожарные.
При этом украинские СМИ сообщили, что целью удара ВС РФ была именно военная инфраструктура.
"Ракеты бьют по Киеву, киевской области и Житомирской области, по позициям размещения ПВО/ПРО/РЛС. Кропивницкий взрывы. Бьют по аэродрому (взлёткам/складам и ПВО). Часть летит на западную Украину в глубокий тыл. Как видим цель ракетного удара - инфраструктура ПВО/РЛС, а также авиационная. Второстепенные цели - склады, ангары и возможно, тренировочные базы, цеха по сборке и ремонту техники и локальные "центры принятия решений", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".
Также канал сообщил о том, что официальные источники на Украине завышают количество выпущенных ВС РФ ракет.
"Наш источник сообщает, что завышают количество "выпущенных ракет" и даже Кинжалов, чтобы на фоне огромного количества прилётов, говорить про 80% сбитых ракет и даже Кинжалов (хотя не одного так и не было показано). Все найденные в Киеве обломки - это разгонные части ракет ПВО (остатки ПВО/ПРО). Также были сбития, а обломки падали на жилую застройку. По нашим данным реальная статистика сбития где-то 35% от общего числа запускаемых ракет. Берегите себя и близких", - сообщал "Легитимный".
Ранее на встрече с военнослужащими президент России Владимир Путин рассказал о целях российских ударов по Украине.
"Мы бьём высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наёмников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительные, эти удары", - указал Путин.
При этом он подчеркнул, что, в отличие от Украины, Россия не бьёт по гражданским целям: по новогодним ёлкам, по местам, "где гуляют дети, мамочки с колясками".
Вчера, 13:06Музей Шухевича сгорел, Маск сорвал атаку на ЧФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 январяВо Львове сгорел музей командира УПА* Романа Шухевича. Украинские СМИ сообщили о том, что Илон Маск сорвал украинскую атаку на Черноморский флот РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Зеленский недоволен
В интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал страх украинцев перед мобилизацией.
"Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", — рассказал он.
Зеленский добавил, что если украинцы продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно объявить выборы, поменять закон и Конституцию, но забыть о наступательных действиях.
Тем временем на Украине остаются де-факто перекрытыми границы. С 29 декабря из страны без дополнительных справок из ТЦК и СП (аналог российских военкоматов – Ред.) перестали выпускать даже зарегистрированных в системе "Шлях" ("Путь" - Ред.) волонтёров, инвалидов третьей группы, многодетных отцов. Хотя раньше они могли спокойно покидать страну. В СМИ тем временем всё громче обсуждается возможное снижение мобилизационного возраста, а также мобилизация женщин.
Также президент Украины заявил о том, что срыв наступления летом 2022 года был вызван "сливом" информации.
"Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", - заявил Зеленский.
Между тем, именно украинские политики, эксперты, СМИ, а также западные СМИ неоднократно делали заявления по поводу готовящегося наступления. Более того, анонсировали наступление даже военные.