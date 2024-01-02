Почему Саакашвили и его соратники ухаживали за огненной русской санитаркой, но никто на ней не женился

Роль Яроша стала первым крупным успехом 30-летнего Вильгельми, который до того восемь лет играл в варшавском театре «Атенеум», куда пришёл сразу же после окончания Театральной академии в Варшаве в 1958 году. Демарш актёра по отношению к чрезвычайно популярному патриотическому фильму был замечен коммунистическими властями: Романа Вильгельми несколько лет не утверждали на сколько-нибудь крупные роли в кино.

Однако к середине 1970-х — началу 1980-х годов он вновь достиг признания в кинематографе, когда был удостоен премии Фестиваля польского кино в Гданьске за лучшую мужскую роль в фильме «Отель "Пацифик"» (1975) и премии Московского международного кинофестиваля за роль в фильме «Ночная бабочка» (1980). Также актёр получил несколько национальных наград за исполнение главной роли в телевизионном сериале «Карьера Никодима Дызмы» по одноимённому роману Тадеуша Доленги-Мостовича.

Помимо актёрства, у Вильгельми было еще две великих любви: алкоголь и женщины. Уже в первый год учебы он влюбился в студентку Академии художеств Дануту, и они поженились после трех лет знакомства. Первоначально они жили в машинном отделении театра, а когда наконец переехали в свою первую квартиру, Роман редко возвращался домой трезвым. Он пил, курил и бросался в различные авантюры с той же страстью, с которой исполнял свои сценические роли. Когда жена не смогла этого выдержать и подала на развод, актёр устроил любовную сцену на слушании, и судья попросил Дануту дать Роману еще один шанс.

Но через два года во время съемок в Венгрии он познакомился с переводчицей Марикой Коллар. Начало романа было бурным: на празднестве по случаю окончания съёмок актёр публично оскорбил Марику и её подругу, и возмущённые девушки покинули вечеринку. Когда актер протрезвел утром, он сразу же побежал в цветочную лавку и прибыл к дому Марики с огромным букетом. Девушка потеряла из-за актёра голову, бросила свою карьеру и уехала за любимым в Польшу.

Сразу после свадьбы родился их сын Рафал, и сначала Роман старался изо всех сил быть образцовым отцом. Однако именно тогда его карьера набрала обороты, он получал предложение за предложением, ездил со съёмок на съёмки, а дома бывал лишь в гостях.