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Почему Саакашвили и его соратники ухаживали за огненной русской санитаркой, но никто на ней не женился
Почему Саакашвили и его соратники ухаживали за огненной русской санитаркой, но никто на ней не женился - 02.01.2024 Украина.ру
Почему Саакашвили и его соратники ухаживали за огненной русской санитаркой, но никто на ней не женился
58 лет назад в эфир вышел первый сезон польского сериала "Четыре танкиста и собака". И хотя в фильме все танкисты увивались вокруг девушки-санитарки, в жизни все они любили совсем других барышень8
2024-01-02T18:07
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Эксклюзив, кино, Польша, Вторая мировая война, фильм, кинематограф, сериал

Почему Саакашвили и его соратники ухаживали за огненной русской санитаркой, но никто на ней не женился

18:07 02.01.2024
 
© «Четыре танкиста и собака» / Перейти в фотобанк "Четыре танкиста и собака" (кадр из фильма)
 Четыре танкиста и собака (кадр из фильма)
© «Четыре танкиста и собака»
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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58 лет назад в эфир вышел первый сезон польского сериала "Четыре танкиста и собака". И хотя в фильме все танкисты увивались вокруг девушки-санитарки, в жизни все они любили совсем других барышень8

Сериал называется «Четыре танкиста…», но в фильме их было пятеро — согласно сюжету, первый командир «Рыжего» танка Ольгерд Ярош (герой Романа Вильгельми) погиб в предпоследней серии первого сезона.

В следующем сезоне к экипажу присоединился Томек (Веслав Голас), но три остальных танкиста — Янек (Януш Гайос), Густлик (Францишек Печка) и Гжесь (Влодзимеж Пресс) — играли на протяжении всех трёх сезонов сериала, с 1966 по 1970 год, как и санитарка Маруся-Огонёк (роль Поли Раксы). Марусе весь экипаж оказывал знаки внимания, хотя по сюжету влюблён в неё был только Янек. Однако в реальности после съёмок сериала судьбы всех его главных героев разошлись.

Ольгерд Ярош, первый командир танка «Рыжий»

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Роман Вильгельми, сыгравший Яроша, единственный из команды главных актёров сериала, которого уже нет в живых, так что его экранная смерть стала в некотором смысле пророческой. Причём решение уйти из «Четырёх танкистов…» актёр принял самостоятельно, посчитав свой образ слишком шаблонным.

Собственно, кадров гибели командира танка в фильме нет — просто в седьмой серии Густлик, Гжесь и Янек, которые были ранены и встретили Рождество и Новый Год на больничных койках, бросаются вдогонку за своей бригадой, в пути встречают свой разбитый танк и узнают, что их командир Ольгерд Ярош погиб смертью храбрых. Подразумевается, что он погиб, командуя другим экипажем, — прозрачный намёк на пренебрежение интересами друзей по съёмочной площадке.

© «Четыре танкиста и собака» / Перейти в фотобанк
© «Четыре танкиста и собака»
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Роль Яроша стала первым крупным успехом 30-летнего Вильгельми, который до того восемь лет играл в варшавском театре «Атенеум», куда пришёл сразу же после окончания Театральной академии в Варшаве в 1958 году. Демарш актёра по отношению к чрезвычайно популярному патриотическому фильму был замечен коммунистическими властями: Романа Вильгельми несколько лет не утверждали на сколько-нибудь крупные роли в кино.

Однако к середине 1970-х — началу 1980-х годов он вновь достиг признания в кинематографе, когда был удостоен премии Фестиваля польского кино в Гданьске за лучшую мужскую роль в фильме «Отель "Пацифик"» (1975) и премии Московского международного кинофестиваля за роль в фильме «Ночная бабочка» (1980). Также актёр получил несколько национальных наград за исполнение главной роли в телевизионном сериале «Карьера Никодима Дызмы» по одноимённому роману Тадеуша Доленги-Мостовича.

Помимо актёрства, у Вильгельми было еще две великих любви: алкоголь и женщины. Уже в первый год учебы он влюбился в студентку Академии художеств Дануту, и они поженились после трех лет знакомства. Первоначально они жили в машинном отделении театра, а когда наконец переехали в свою первую квартиру, Роман редко возвращался домой трезвым. Он пил, курил и бросался в различные авантюры с той же страстью, с которой исполнял свои сценические роли. Когда жена не смогла этого выдержать и подала на развод, актёр устроил любовную сцену на слушании, и судья попросил Дануту дать Роману еще один шанс.

Но через два года во время съемок в Венгрии он познакомился с переводчицей Марикой Коллар. Начало романа было бурным: на празднестве по случаю окончания съёмок актёр публично оскорбил Марику и её подругу, и возмущённые девушки покинули вечеринку. Когда актер протрезвел утром, он сразу же побежал в цветочную лавку и прибыл к дому Марики с огромным букетом. Девушка потеряла из-за актёра голову, бросила свою карьеру и уехала за любимым в Польшу.

Сразу после свадьбы родился их сын Рафал, и сначала Роман старался изо всех сил быть образцовым отцом. Однако именно тогда его карьера набрала обороты, он получал предложение за предложением, ездил со съёмок на съёмки, а дома бывал лишь в гостях.

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Пара рассталась, причём из-за распутного образа жизни актёр «забыл» об алиментах. Отчаявшаяся Марика вынуждена была продать квартиру в Варшаве и уехать с 12-летним Рафалом в Вену. Роман посетил их только через несколько лет. «У меня сложилось впечатление, что я встретил друга, которого давно не видел, а не отца», — вспоминал сын актёра в книге «Быть ребёнком легенды».

Вильгельми разбивал женские сердца до самой смерти. У него были бурные отношения с различными актрисами, в том числе с юной Ивоной Бельской и Гражиной Барщевской. Последней женщиной в его жизни была ассистентка съёмочной площадки Лилиана Кеншицкая. У актёра были масштабные планы, уже находясь на больничной койке, он планировал выступление в театрах Парижа, а родные боялись рассказать, что он умирает от рака печени, спровоцированного привязанностью к алкоголю…

Роман Вильгельми умер в ноябре 1991-го, но для всего постсоветского пространства он навсегда останется первым командиром экипажа из «Четырёх танкистов и собаки».

Ян Кос, второй командир экипажа

Главный красавчик сериала Янек (Януш Гайос) долго пытался отделаться от образа, который приклеился к нему после съёмок. 

© varjag2007su.livejournal.com
© varjag2007su.livejournal.com

Спасением стали театры Варшавы, куда Януш переехал в 1970-м. Он служил в театре «Комедия», Польском театре, театре «Квадрат» и Драматическом театре, в «Общем театре» (с 1985 года), в Национальном театре (с 2003-го), а также принимал участие в спектаклях Театра телевидения. Он с удовольствием играл роли в постановках по произведениям русской классики (Городничий в гоголевском «Ревизоре», Лебедев в чеховском «Иванове»), одновременно актёр продолжал сниматься и в кино.

За ряд актёрских работ в фильмах удостоен призов как национальных, так и международных кинофестивалей. В 2015-м польский фильм «Тело», где Януш Гайос сыграл главную роль, был удостоен приза за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

После 2004 года Гайос в основном занимается преподавательской работой в Лодзи, в знаменитой школе кинематографистов, где сам учился до 1965 года, но диплом получил лишь в 1971-м. Актёр женат четвёртый раз, его нынешняя спутница жизни — филолог Эльжбета Брожек. А вот впервые «Янек» женился во время съёмок первого сезона сериала «Четыре танкиста и собака», и вовсе не на Марусе. В перерыве на съёмках с ним произошёл несчастный случай: актёр задремал в высокой траве, и на него случайно наехал грузовик. С переломами Гайос почти месяц провёл в больнице Вроцлава, где встретил лаборантку Зою, на которой вскоре и женился.

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Однако этот брак был недолгим, поскольку Зоя влюбилась в актёра Анджея Гердера, который в «Четырёх танкистах…» сыграл жандарма. Через три года семья распалась, и вскоре второй женой Гайоса стала польская театральная актриса Ева Мёдыньска, с которой они часто выступали вместе. А ещё через несколько лет Януш Гайос безумно влюбился в телевизионного продюсера Барбару Набялчик, которую увёл у актёра Тадеуша Боровского. Барбара стала третьей женой актёра, родила ему единственную дочь Агату, но и это не удержало брак от развода.

И лишь четвёртая жена дала Гайосу чувство безопасности и позволила ему успокоиться. Актёр обрел уверенность в себе и научился радоваться жизни. Он также понял, что компромисс имеет важное значение в браке. «Может быть, потому что я с возрастом становлюсь мягче», — признается Януш, в обаянии которого до сих пор остались черты красавчика Янека.

Григорий Саакашвили, механик-водитель

Герой Влодзимежа Пресса — единственный неполяк в экипаже танка «Рыжий», но в фильме его на польский манер называют Гжесь (уменьшительное от Гжегож — польского аналога имени Григорий). Правда, к Грузии актёр не имеет никакого отношения, в отличие от Украины и России. Его беременная мать, опасаясь скорого вторжения гитлеровской Германии в Польшу, бежала в сторону восточной границы этой страны — во Львов.

Здесь она 15 марта 1939 года родила Влодзимежа, который так и не узнал своего отца — тот попал в еврейское гетто в Варшаве и позже погиб в концлагере Треблинка. С началом Великой Отечественной войны семья будущего актёра была эвакуирована в город Чкаловск Нижегородской области, там Влодзимеж был отдан в детский дом, а его мать ушла на фронт.

После возвращения в Польшу он некоторое время даже был вынужден учить польский язык, ведь с детства мальчик воспитывался в русскоязычной среде — что, кстати, очень помогло ему на съёмках «Четырёх танкистов…»

© «Четыре танкиста и собака» / Перейти в фотобанк "Четыре танкиста и собака" (кадр из фильма)
 Четыре танкиста и собака (кадр из фильма)
© «Четыре танкиста и собака»
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По сюжету фильма, Саакашвили долгое время смущался из-за того, что не может найти себе девушку. Он поначалу был влюблён в одну из сестёр Боровянок — Ханю, но позже экранная судьба связала его с радисткой танковой бригады Лидкой Вишневской, которая в конце фильма оказалась серьёзной девушкой. В реальности же Влодзимеж Пресс во время съёмок познакомился с костюмером Ренатой, которая тогда была студенткой школы искусств. Они сразу же поженились, и их сын Гжесь родился в ходе съёмок сериала. Как подчёркивает сам актёр, это имя не связано с его героем в «Четырёх танкистах…», а является данью памяти его отцу, Гжегожу Прессу.

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Первый фильм, в котором снялся актёр в 1963 году, назывался «Разводов не будет», и это стало символичным для его жизни: Влодзимеж Пресс до сих пор счастливо живёт с Ренатой, они воспитали двоих детей. Но если для Гжеся-младшего отец был танкистом, то для их внуков он скорее является голосом любимых героев из западных анимационных и кинофильмов. Актёр озвучил на польский язык более 200 различных персонажей, среди которых Питер Петигрю из «Гарри Поттера» и Юлий Цезарь из саги об Астериксе и Обеликсе.

Густав Елень, заряжающий и наводчик

Густлик, герой Францишека Печки, согласно сюжету до войны работал на заводе «Кузня» в Силезии, в регионе, национально и исторически связанном с Германией, который после захвата Польши был присоединён к Третьему Рейху. Густлик имеет родственников-немцев, да и само имя Густав — немецкое. По ходу фильма всё это подспудно создаёт положительные чувства к немецкому народу.

© Со съёмок фильма "Четыре танкиста и собака" / Перейти в фотобанк
© Со съёмок фильма "Четыре танкиста и собака"
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Густлик был призван в вермахт, в танковые войска, но, попав на Восточный фронт, связал экипаж, захватил танк и перешёл на сторону Красной Армии.

После гибели Ольгерда он самый старший в экипаже по возрасту и самый рассудительный, порой сдерживает своих товарищей от причинения вреда пленным немцам, дабы те не уподобились своим врагам. Густлик влюблён в землячку Гонорату, освобождённую экипажем «Рыжего» из немецкой неволи.

Францишек Печка, как и его герой, родился в Силезии, а вот женился он на чистокровной варшавянке Генрике, с которой познакомился, когда та училась на первом курсе факультета журналистики, актёр к тому времени уже сыграл роль в первом фильме Анджея Вайды «Поколение».

Они поженились в 1954-м и счастливо прожили 50 лет, когда Генрика умерла от тяжёлой болезни. У Францишека Печки двое детей, он живёт с семьёй сына и воспитывает внуков.

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Советским зрителям актёр запомнился также в эпопее Юрия Озерова «Освобождение», где сыграл вместе с Барбарой Брыльской. Последнюю пока роль Печка исполнил в польском фильме «Сын снежной королевы» в 2017-м, в том же году президент Польши наградил его орденом «Белого Орла».

А в 2019-м актёр стал лауреатом ежегодной награды Министерства культуры Польши за достижения на протяжении творческой жизни. А значит — и за роль весельчака и силача Густлика из «Четырёх танкистов и собаки».

Томаш Черешняк, стрелок-радист

Для Веслава Голаса, сыгравшего Томека, война была знакома не понаслышке. Его отец Теофил был сержантом польского артиллерийского полка, участвовал в боях против сил вермахта в 1939-м, после разгрома Польши скрывался, был пленён немцами и умер в концлагере Майданек. Сам Веслав ещё школьником стал членом польского сопротивления («Серые шеренги»), в 1944 году был арестован гестапо и несколько месяцев провёл в тюрьме.

© «Четыре танкиста и собака» / Перейти в фотобанк
© «Четыре танкиста и собака»
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Его герой в сериале, Томаш Черешняк, — неприхотливый, хозяйственный и исполнительный сын польского крестьянина, отправившего сына на войну, поскольку танковая бригада сильно помогла ему. Его считают глуповатым простаком, хотя со временем Томек проявляет бесстрашие, инициативу и самопожертвование, а в свободное время великолепно играет на гармони.

Хотя Веслав Голас сыграл массу серьёзных ролей (его первым фильмом, как и у Францишека Печки, было «Поколение» Анджея Вайды), больше всего актёр любил комедийное амплуа. Он создал массы комедийных образов, был соучредителем Кабаре Кон, участником кабаре Дудек, пел и играл разные роли в легендарном польском «Кабаре пожилых господ».

Несмотря на то, что в среде артистов кабаре нравы были весьма свободными, Веслав Голас более сорока лет счастливо живёт в браке с Марией Кравчик. Они познакомились в середине 1970-х, сразу же после развода актёра с первой женой, журналисткой Эльжбетой Щепаньской-Ланге.

Мария тогда работала фотографом в одном из фотоателье Кракова, и сделала Веславу фото на паспорт. У актёра от первого брака была четырнадцатилетняя дочь, потому девушка ответила на признание уже известного актёра не сразу.

- РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля 2021, 08:54
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Но, как вспоминает писательница Агнешка Голас, её отец за годы брака с Марией никогда не переходил черту лёгкого флирта с другими женщинами, и всю любовь дарил только жене. На вопросы журналистов о секрете прочного брака актёр неизменно отвечает, что нужно просто любить друг друга.

Маруся-Огонёк, санитарка

Трогательная польская красавица Поля Ракса, сыгравшая в «Четырёх танкистах…» Марусю-Огонёк, стала безумно популярна среди советских зрителей не благодаря сериалу, а в 1967 году, когда состоялся триумф польско-советского фильма «Зося». По опросам журнала «Советский экран», иностранка впервые была названа лучшей актрисой года в СССР, Поля Ракса обошла таких звёзд, как Наталья Варлей в «Кавказской пленнице», Татьяна Доронина в «Трёх тополях…» и Галина Польских в «Журналисте».

Это был первый и удачный опыт привлечения зарубежной актрисы в советское кино. Её популярность в Советском Союзе граничила с помешательством, под Полю массово стриглись — каре с чёлкой было самой модной причёской у советских женщин в те годы, а для мужчин она и вовсе стала идеалом красоты. Ставший известным в России польский актёр Ежи Штур как-то заявил, что благодаря Поле Раксе выбрал профессию.

© «Четыре танкиста и собака» / Перейти в фотобанк
© «Четыре танкиста и собака»
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На съемках «Зоси» Поля познакомилась с актёром Юрием Каморным, который влюбился в нее без ума. Впрочем, бурный роман продлился недолго, артистка не рискнула связать себя узами с иностранцем и расстаться со своим мужем, режиссёром и сценаристом Анджеем Костенко.

В 2015-м в документальном фильме «Польские красавицы. Кино с акцентом» актриса рассказала: «Спустя годы я поняла, что поступила правильно. Каморного надо было отпустить: я ещё тогда почувствовала, что Юра фатальный человек…» И как в воду глядела — Юрий Каморный трагически погиб в 1981 году.

Однако брак Поли распался значительно раньше, в 1970-м она развелась и больше никогда не выходила замуж.

«Я ответственный человек, и не хочу обижать других людей. Если я не могу подчинить свою жизнь своей семье, я думаю, что не должна её иметь. Это намного честнее. Я всегда буду оплачивать свои счета сама» — сказала как-то Ракса журналистам.

По словам актрисы, главным мужчиной её жизни с тех пор является сын Марцин, хотя в начале 1980-х ходили активные слухи о романе Поли Раксы с актёром Богуславом Линдой.

28 августа 2021, 16:09
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1970 год оказался для актрисы переломным и в творческом плане, Поля Ракса снималась в кино все реже и реже, перейдя на небольшие роли и эпизоды, а «Зося» стала её единственным советским фильмом. В 1980-1990 годах Ракса сотрудничала с рядом театров в Варшаве, последнюю роль в кино она сыграла ещё в 1993-м («Похищение Агаты»), после чего не даёт интервью.

Позже актриса увлеклась дизайном одежды, была автором костюмов для варшавского театра «Студио», но основное время проводит за высоким забором своей усадьбы в городке Калушин в 50 километрах от Варшавы и избегает внимания публики и журналистов.

Как отметил обозреватель польской редакции журнала Newsweek Давид Карпюк, который безуспешно попытался пообщаться с актрисой, «сложно сказать, что является более необычным: тот факт, что Поля Ракса, одна из величайших польских звезд, внезапно исчезла, — или что все ещё помнят её, как будто она сыграла Марусю вчера, а не 50 лет назад».

 
 
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