https://ukraina.ru/20240101/1052464818.html

Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе

Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе - 01.01.2024 Украина.ру

Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе

Начало Нового года значительная часть украинцев встретит фактически в подполье из-за насильственной мобилизации, резко усилившейся перед праздниками. Накануне Нового Года в украинских городах расставили мобильные блокпосты, отлавливая пушечное мясо в промышленных масштабах

2024-01-01T04:34

2024-01-01T04:34

2024-01-01T04:34

эксклюзив

украина

украинцы

новый год

рождество

мобилизация

пенсии

социальные выплаты

земельная реформа

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Украинские мужчины оказались блокированными в своих районах городов и сел, поэтому зачастую вынуждены отказываться от передвижений на работу и, соответственно, от заработка. В январе также Верховная рада должна проголосовать по драконовскому закону о мобилизации, который предполагает мобилизацию инвалидов третьей группы и женщин. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней после вступления в силу, законопроект предполагает блокирование банковских карт, отмену ряда гражданских прав, запрет на операции с имуществом и крупные штрафы.Уже с конца 2023 года украинцы бросились переписывать свое имущество на родственников, не подлежащих мобилизации, а также снимать средства со счетов. Посольства Украины в странах ЕС осаждают тысячи украинцев, которым грозят лишением возможности обновлять документы.Отменить планируют также статус ограниченно пригодных в воинской службе, а всех признанных ранее негодными вновь прогнать через медицинские комиссии, чтобы тех, кто когда-то заплатил взятку, "остричь" еще раз.Насильственную мобилизацию на Украине оправдывают "справедливостью". В понимании украинских властей справедливость – это угробить тех, кого еще не угробили под Авдеевкой. Родственников мобилизованных также призывают доносить на уклонистов тоже ради "справедливости".В рамках торжества извращенной "справедливости" по новой инициативе Кабмина совместно с Офисом президента, предприятия смогут бронировать сотрудников со средними зарплатами более 35 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше средней зарплаты по Украине. Таким образом, мобилизации смогут избежать только сотрудники банков и страховых компаний, где высокая средняя зарплата. Остальные – врачи, энергетики, работники сельского хозяйства, промышленности будут подлежать мобилизации без права брони. Как шутят на Украине, украинский Робин Гуд отбирает повестки у богатых и раздает их бедным."Справедливость" в данном случае, с точки зрения властей, означает освобождение от мобилизации тех, кто больше платит налогов, необходимых государству для содержания социально незащищенных категорий (хотя по факту их содержит Запад).C 1 января 2024 года на Украине также начинается очередной этап земельной реформы, и возможность покупать землю получат юридические лица. Тогда же разрешат покупать до 10 тысяч гектаров в одни руки. Поскольку у украинских фермеров и крестьян сейчас крупных средств нет, землю ожидаемо скупят крупные иностранные агрохолдинги, а украинские фермеры будут разорены. Тем не менее, крестьянских протестов ожидать не стоит."Громко протестовать против такого решения фермеры не имеют права и возможности. Митинговать и бузить под Киевсоветом могут с высочайшего позволения только специально обученные люди, для остальных действует строгий запрет на акции протеста", – пишет украинский Telegram-канал "Министр в отставке".С 1 января на Украине также продолжат лишать выплат внутренних переселенцев, которым и ранее платили по две тысячи гривен (5 000р.). В частности с Нового года выплат лишаются те, кто выезжал из страны на срок более 30 дней, а также те, у кого на счету нашли значительную сумму денег. Как и в случае с мобилизацией, аргументируют эти новшества "справедливостью", заявляя, что эти меры направлены на обеспечение справедливого распределения помощи среди ВПЛ, которые наиболее нуждаются в поддержке.С 1 января 2024 года изменяются также требования к стажу будущих пенсионеров. С 1 января необходимый стаж увеличивается еще на год. То есть если в 2023 году для выхода на пенсии необходимо было 30 лет, то с 1 января нужно уже 31 год. Далее каждый год он будет увеличиваться еще на год в рамках пенсионной реформы. Поскольку у большинства украинцев такого стажа нет, им предлагается его докупить, но правила начисления и тарифы будут меняться каждый год. Проще говоря, доверчивым будущим пенсионерам предлагается сейчас принести деньги, без гарантии получения пенсии в будущем.В конце декабря Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в январе-феврале 2024 года возможны риски финансирования государственного бюджета, для покрытия бюджетных расходов министерство планирует активизацию внутренних ресурсов. Иными словами, с рядового украинца будут сдирать еще одну шкуру. В рамках "активизации внутренних ресурсов", с 1 января повышаются налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).Однако и те, кто уже получает пенсию, с 1 января могут ее лишиться, если Запад не раскошелится. В следующем, 2024 году Украине понадобится $37 млрд внешней поддержки, заявила на днях первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. Она признала, что зависимость от денег США и ЕС настолько велика, что с января 2024 года Украина не сможет выплачивать пенсии, социальные пособия и зарплаты чиновникам.Зарплату задержат для 500 тысяч государственных служащих, 1,4 млн учителей, а также выплаты для 10 млн пенсионеров, обрекая последних на голод. Вполне возможно, что ситуация не настолько плоха, а Юлия Свириденко лишь шантажирует западных доноров, но для пущей показательности, пенсионеров действительно могут лишить выплат, чтобы продемонстрировать западным журналистам голодных и нищих пенсионеров."Какие же мы все-таки независимые, гордые, а главное, – самостоятельные. Один месяц не дали денег – и всё, начинается социальный и государственный коллапс", – иронизирует по поводу ее заявления экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*.В январе также возобновится блокада границы польскими фермерами, из-за которой на Украину не попадают многие категории товаров. Польские фермеры угрожают заблокировать границу с Украиной 2-3 января. Он сняли блокаду КПП 24 декабря лишь на период рождественских праздников после встречи с министром сельского хозяйства, который пообещал пойти им на уступки, но так и не пошел. При этом блокада польских перевозчиков продолжается, что вызывает на Украине рост цен на все импортные товары.Православное Рождество на Украине впервые не будет отмечаться на официальном уровне 7 января. В этот день также можно ожидать очередных провокаций против прихожан канонической церкви и священников, сохранивших верность православию. В период с 6 по 7 января представители УПЦ также опасаются показательных рейдов СБУ, разыскивающих в монастырях и среди паствы "российских агентов". Зеленского на Украине уже называют "похитителем Рождества", хотя в будущем году он украдет не только Рождество, но и тысячи жизней украинцев ради продления финансирования.* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, украинцы, новый год, рождество, мобилизация, пенсии, социальные выплаты, земельная реформа