Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе - 01.01.2024 Украина.ру
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Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе
Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе - 01.01.2024 Украина.ру
Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе
Начало Нового года значительная часть украинцев встретит фактически в подполье из-за насильственной мобилизации, резко усилившейся перед праздниками. Накануне Нового Года в украинских городах расставили мобильные блокпосты, отлавливая пушечное мясо в промышленных масштабах
2024-01-01T04:34
2024-01-01T04:34
эксклюзив
украина
украинцы
новый год
рождество
мобилизация
пенсии
социальные выплаты
земельная реформа
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Украинские мужчины оказались блокированными в своих районах городов и сел, поэтому зачастую вынуждены отказываться от передвижений на работу и, соответственно, от заработка. В январе также Верховная рада должна проголосовать по драконовскому закону о мобилизации, который предполагает мобилизацию инвалидов третьей группы и женщин. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней после вступления в силу, законопроект предполагает блокирование банковских карт, отмену ряда гражданских прав, запрет на операции с имуществом и крупные штрафы.Уже с конца 2023 года украинцы бросились переписывать свое имущество на родственников, не подлежащих мобилизации, а также снимать средства со счетов. Посольства Украины в странах ЕС осаждают тысячи украинцев, которым грозят лишением возможности обновлять документы.Отменить планируют также статус ограниченно пригодных в воинской службе, а всех признанных ранее негодными вновь прогнать через медицинские комиссии, чтобы тех, кто когда-то заплатил взятку, "остричь" еще раз.Насильственную мобилизацию на Украине оправдывают "справедливостью". В понимании украинских властей справедливость – это угробить тех, кого еще не угробили под Авдеевкой. Родственников мобилизованных также призывают доносить на уклонистов тоже ради "справедливости".В рамках торжества извращенной "справедливости" по новой инициативе Кабмина совместно с Офисом президента, предприятия смогут бронировать сотрудников со средними зарплатами более 35 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше средней зарплаты по Украине. Таким образом, мобилизации смогут избежать только сотрудники банков и страховых компаний, где высокая средняя зарплата. Остальные – врачи, энергетики, работники сельского хозяйства, промышленности будут подлежать мобилизации без права брони. Как шутят на Украине, украинский Робин Гуд отбирает повестки у богатых и раздает их бедным."Справедливость" в данном случае, с точки зрения властей, означает освобождение от мобилизации тех, кто больше платит налогов, необходимых государству для содержания социально незащищенных категорий (хотя по факту их содержит Запад).C 1 января 2024 года на Украине также начинается очередной этап земельной реформы, и возможность покупать землю получат юридические лица. Тогда же разрешат покупать до 10 тысяч гектаров в одни руки. Поскольку у украинских фермеров и крестьян сейчас крупных средств нет, землю ожидаемо скупят крупные иностранные агрохолдинги, а украинские фермеры будут разорены. Тем не менее, крестьянских протестов ожидать не стоит."Громко протестовать против такого решения фермеры не имеют права и возможности. Митинговать и бузить под Киевсоветом могут с высочайшего позволения только специально обученные люди, для остальных действует строгий запрет на акции протеста", – пишет украинский Telegram-канал "Министр в отставке".С 1 января на Украине также продолжат лишать выплат внутренних переселенцев, которым и ранее платили по две тысячи гривен (5 000р.). В частности с Нового года выплат лишаются те, кто выезжал из страны на срок более 30 дней, а также те, у кого на счету нашли значительную сумму денег. Как и в случае с мобилизацией, аргументируют эти новшества "справедливостью", заявляя, что эти меры направлены на обеспечение справедливого распределения помощи среди ВПЛ, которые наиболее нуждаются в поддержке.С 1 января 2024 года изменяются также требования к стажу будущих пенсионеров. С 1 января необходимый стаж увеличивается еще на год. То есть если в 2023 году для выхода на пенсии необходимо было 30 лет, то с 1 января нужно уже 31 год. Далее каждый год он будет увеличиваться еще на год в рамках пенсионной реформы. Поскольку у большинства украинцев такого стажа нет, им предлагается его докупить, но правила начисления и тарифы будут меняться каждый год. Проще говоря, доверчивым будущим пенсионерам предлагается сейчас принести деньги, без гарантии получения пенсии в будущем.В конце декабря Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в январе-феврале 2024 года возможны риски финансирования государственного бюджета, для покрытия бюджетных расходов министерство планирует активизацию внутренних ресурсов. Иными словами, с рядового украинца будут сдирать еще одну шкуру. В рамках "активизации внутренних ресурсов", с 1 января повышаются налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).Однако и те, кто уже получает пенсию, с 1 января могут ее лишиться, если Запад не раскошелится. В следующем, 2024 году Украине понадобится $37 млрд внешней поддержки, заявила на днях первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. Она признала, что зависимость от денег США и ЕС настолько велика, что с января 2024 года Украина не сможет выплачивать пенсии, социальные пособия и зарплаты чиновникам.Зарплату задержат для 500 тысяч государственных служащих, 1,4 млн учителей, а также выплаты для 10 млн пенсионеров, обрекая последних на голод. Вполне возможно, что ситуация не настолько плоха, а Юлия Свириденко лишь шантажирует западных доноров, но для пущей показательности, пенсионеров действительно могут лишить выплат, чтобы продемонстрировать западным журналистам голодных и нищих пенсионеров."Какие же мы все-таки независимые, гордые, а главное, – самостоятельные. Один месяц не дали денег – и всё, начинается социальный и государственный коллапс", – иронизирует по поводу ее заявления экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*.В январе также возобновится блокада границы польскими фермерами, из-за которой на Украину не попадают многие категории товаров. Польские фермеры угрожают заблокировать границу с Украиной 2-3 января. Он сняли блокаду КПП 24 декабря лишь на период рождественских праздников после встречи с министром сельского хозяйства, который пообещал пойти им на уступки, но так и не пошел. При этом блокада польских перевозчиков продолжается, что вызывает на Украине рост цен на все импортные товары.Православное Рождество на Украине впервые не будет отмечаться на официальном уровне 7 января. В этот день также можно ожидать очередных провокаций против прихожан канонической церкви и священников, сохранивших верность православию. В период с 6 по 7 января представители УПЦ также опасаются показательных рейдов СБУ, разыскивающих в монастырях и среди паствы "российских агентов". Зеленского на Украине уже называют "похитителем Рождества", хотя в будущем году он украдет не только Рождество, но и тысячи жизней украинцев ради продления финансирования.* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
https://ukraina.ru/20231227/1052452630.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, украинцы, новый год, рождество, мобилизация, пенсии, социальные выплаты, земельная реформа
Эксклюзив, Украина, украинцы, Новый год, Рождество, мобилизация, пенсии, социальные выплаты, Земельная реформа

Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе

04:34 01.01.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Начало Нового года значительная часть украинцев встретит фактически в подполье из-за насильственной мобилизации, резко усилившейся перед праздниками. Накануне Нового Года в украинских городах расставили мобильные блокпосты, отлавливая пушечное мясо в промышленных масштабах
Украинские мужчины оказались блокированными в своих районах городов и сел, поэтому зачастую вынуждены отказываться от передвижений на работу и, соответственно, от заработка.
В январе также Верховная рада должна проголосовать по драконовскому закону о мобилизации, который предполагает мобилизацию инвалидов третьей группы и женщин. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней после вступления в силу, законопроект предполагает блокирование банковских карт, отмену ряда гражданских прав, запрет на операции с имуществом и крупные штрафы.
Уже с конца 2023 года украинцы бросились переписывать свое имущество на родственников, не подлежащих мобилизации, а также снимать средства со счетов.
Посольства Украины в странах ЕС осаждают тысячи украинцев, которым грозят лишением возможности обновлять документы.
Отменить планируют также статус ограниченно пригодных в воинской службе, а всех признанных ранее негодными вновь прогнать через медицинские комиссии, чтобы тех, кто когда-то заплатил взятку, "остричь" еще раз.
Насильственную мобилизацию на Украине оправдывают "справедливостью". В понимании украинских властей справедливость – это угробить тех, кого еще не угробили под Авдеевкой. Родственников мобилизованных также призывают доносить на уклонистов тоже ради "справедливости".
Киев
27 декабря 2023, 23:00
Массовое бегство. Экс-генпрокурор Украины оценил последствия ужесточения мобилизации Новый законопроект по ужесточению мобилизации на Украине несёт "подрывной характер". Он может спровоцировать массовый исход населения, считает бывший генпрокурор страны Святослав Пискун
В рамках торжества извращенной "справедливости" по новой инициативе Кабмина совместно с Офисом президента, предприятия смогут бронировать сотрудников со средними зарплатами более 35 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше средней зарплаты по Украине.
Таким образом, мобилизации смогут избежать только сотрудники банков и страховых компаний, где высокая средняя зарплата.
Остальные – врачи, энергетики, работники сельского хозяйства, промышленности будут подлежать мобилизации без права брони. Как шутят на Украине, украинский Робин Гуд отбирает повестки у богатых и раздает их бедным.
"Справедливость" в данном случае, с точки зрения властей, означает освобождение от мобилизации тех, кто больше платит налогов, необходимых государству для содержания социально незащищенных категорий (хотя по факту их содержит Запад).
C 1 января 2024 года на Украине также начинается очередной этап земельной реформы, и возможность покупать землю получат юридические лица. Тогда же разрешат покупать до 10 тысяч гектаров в одни руки.
Поскольку у украинских фермеров и крестьян сейчас крупных средств нет, землю ожидаемо скупят крупные иностранные агрохолдинги, а украинские фермеры будут разорены. Тем не менее, крестьянских протестов ожидать не стоит.
"Громко протестовать против такого решения фермеры не имеют права и возможности. Митинговать и бузить под Киевсоветом могут с высочайшего позволения только специально обученные люди, для остальных действует строгий запрет на акции протеста", – пишет украинский Telegram-канал "Министр в отставке".
Акция протеста на границе между Украиной и Польшей - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря 2023, 21:13
Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года Польские фермеры намерены со второго или третьего января 2024 года возобновить блокаду постов на границе с Украиной, если Варшава не выполнит их требования. Об этом заявил представитель организации фермеров "Подкарпатская обманутая деревня" Роман Кондрув, передаёт РАР 
С 1 января на Украине также продолжат лишать выплат внутренних переселенцев, которым и ранее платили по две тысячи гривен (5 000р.). В частности с Нового года выплат лишаются те, кто выезжал из страны на срок более 30 дней, а также те, у кого на счету нашли значительную сумму денег.
Как и в случае с мобилизацией, аргументируют эти новшества "справедливостью", заявляя, что эти меры направлены на обеспечение справедливого распределения помощи среди ВПЛ, которые наиболее нуждаются в поддержке.
С 1 января 2024 года изменяются также требования к стажу будущих пенсионеров. С 1 января необходимый стаж увеличивается еще на год. То есть если в 2023 году для выхода на пенсии необходимо было 30 лет, то с 1 января нужно уже 31 год. Далее каждый год он будет увеличиваться еще на год в рамках пенсионной реформы.
Поскольку у большинства украинцев такого стажа нет, им предлагается его докупить, но правила начисления и тарифы будут меняться каждый год. Проще говоря, доверчивым будущим пенсионерам предлагается сейчас принести деньги, без гарантии получения пенсии в будущем.
В конце декабря Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в январе-феврале 2024 года возможны риски финансирования государственного бюджета, для покрытия бюджетных расходов министерство планирует активизацию внутренних ресурсов. Иными словами, с рядового украинца будут сдирать еще одну шкуру.
В рамках "активизации внутренних ресурсов", с 1 января повышаются налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Однако и те, кто уже получает пенсию, с 1 января могут ее лишиться, если Запад не раскошелится. В следующем, 2024 году Украине понадобится $37 млрд внешней поддержки, заявила на днях первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
Она признала, что зависимость от денег США и ЕС настолько велика, что с января 2024 года Украина не сможет выплачивать пенсии, социальные пособия и зарплаты чиновникам.
Гололед снег Киев зима
27 декабря 2023, 18:20
ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникамБез денег могут остаться десятки миллионов граждан Украины, если средства от западных партнеров перестанут поступать. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко
Зарплату задержат для 500 тысяч государственных служащих, 1,4 млн учителей, а также выплаты для 10 млн пенсионеров, обрекая последних на голод.
Вполне возможно, что ситуация не настолько плоха, а Юлия Свириденко лишь шантажирует западных доноров, но для пущей показательности, пенсионеров действительно могут лишить выплат, чтобы продемонстрировать западным журналистам голодных и нищих пенсионеров.
"Какие же мы все-таки независимые, гордые, а главное, – самостоятельные. Один месяц не дали денег – и всё, начинается социальный и государственный коллапс", – иронизирует по поводу ее заявления экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*.
В январе также возобновится блокада границы польскими фермерами, из-за которой на Украину не попадают многие категории товаров. Польские фермеры угрожают заблокировать границу с Украиной 2-3 января. Он сняли блокаду КПП 24 декабря лишь на период рождественских праздников после встречи с министром сельского хозяйства, который пообещал пойти им на уступки, но так и не пошел.
При этом блокада польских перевозчиков продолжается, что вызывает на Украине рост цен на все импортные товары.
Православное Рождество на Украине впервые не будет отмечаться на официальном уровне 7 января. В этот день также можно ожидать очередных провокаций против прихожан канонической церкви и священников, сохранивших верность православию.
В период с 6 по 7 января представители УПЦ также опасаются показательных рейдов СБУ, разыскивающих в монастырях и среди паствы "российских агентов". Зеленского на Украине уже называют "похитителем Рождества", хотя в будущем году он украдет не только Рождество, но и тысячи жизней украинцев ради продления финансирования.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
 
ЭксклюзивУкраинаукраинцыНовый годРождествомобилизацияпенсиисоциальные выплатыЗемельная реформа
 
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04:34Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе
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