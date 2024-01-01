Рецепты князя Опохмелидзе - 01.01.2024 Украина.ру
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Рецепты князя Опохмелидзе
Рецепты князя Опохмелидзе - 01.01.2024 Украина.ру
Рецепты князя Опохмелидзе
Новогодние праздники как никакие другие делают все, чтобы здоровый образ жизни к ним и близко не подходил. Но чтобы с ясной головой пойти на работу в редкие декабрьско-январские календарные будни, надо иметь какой-нибудь рецепт. А то и несколько
2024-01-01T12:49
2024-01-01T12:49
эксклюзив
новый год
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Известно, что в своем Отечестве пророкам голоса не дают. А вот заезжих фокусников привечают, сажают в красном углу и слушают во все уши. Обратимся к грузинам.Учитывая то, что виноград начали сажать на территории нынешней Грузии 5000 лет назад, то и чачу стали гнать не намного позже. Значит, и бороться с похмельем научились намного раньше, чем, скажем, князь Владимир, который говорил: "Питие на Руси веселие есть".Припоминают, что была даже издана до революции — той еще, а не этих вот — книжица с названием "Рецепты князя Опохмелидзе" и со всякими ятями, которые нетрезвому человеку только боли головной добавляют читать. А были в ней такие рецепты возвращения то ли молодости, то ли человеческого обличья после долгого застолья.Казбек в бурке. Это на 100% безалкогольное средство, которое готовится так: берется пачка папирос одноименной марки, из которых вытряхивается табак и складывается в горку. Потом желающий, так сказать, восстать из пепла, накрывается пледом и вдыхает как можно большее количество вышеозначенного средства. Противопоказаний нет, последствия разнообразны, громогласны и неприлично выражаемы. Но из-под пледа появляется совсем другое лицо — проверено!Сказки бабушки Мананы. Для приготовления к процедуре надо иметь одну палочку чурчхелы и одну глубокую миску чачи. Отламывая частичку чурчхелы (так, чтобы в ней обязательно был орешек) и макая в миску с чачей, надо рассказывать какую-нибудь сказку, по окончании которой употреблять выпивку с закуской. Конечно, сказка должна быть грузинская. Золотое руно. Это, пожалуй, самый старый рецепт. Возможно даже, что был завезен в Колхиду аргонавтами Ясона. Старожилы, как всегда, ничего не помнят, и это хотя и не подкрепляет, но и не опровергает версию. Итак, берется средний барашек. Обильно поливается белым вином, если белый, и красным — если не белый. После чего надо быстро забраться под него и ловить ртом капли стекающей жидкости. Как известно, закон земного притяжения действует и в Грузии, поэтому кто больше нахватается, тот и алко… то есть аргонавт.Еще князю Опохмелидзе приписывают коктейль из боржоми, аджики и бастурмы — первые два ингридиента надо смешать, но не взбалтывать, а кусочек бастурмы положить на край сосуда для пикантного послевкусия. Но знающие люди говорят: лучше всего брать воду из Набеглави.Во-первых, потому что в ней пузырьки более мелкие. А во-вторых, есть местная легенда о том, что в источнике этой воды массово моют ноги непьющие девственницы (которые, кроме Набеглави, встречаются в остальных районах уже крайне редко и поодиночке). Поэтому мысли после опохмела по этому рецепту и именно на этой воде будут не только трезвыми, но и чистыми. Можно даже сказать — недотронутыми.
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Али Серенадин
Али Серенадин
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1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, новый год
Эксклюзив, Новый год

Рецепты князя Опохмелидзе

12:49 01.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВстреча Нового 2010 года в России
Встреча Нового 2010 года в России - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Али Серенадин
автор «Украина.ру»
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Новогодние праздники как никакие другие делают все, чтобы здоровый образ жизни к ним и близко не подходил. Но чтобы с ясной головой пойти на работу в редкие декабрьско-январские календарные будни, надо иметь какой-нибудь рецепт. А то и несколько
Известно, что в своем Отечестве пророкам голоса не дают. А вот заезжих фокусников привечают, сажают в красном углу и слушают во все уши.
Обратимся к грузинам.
Учитывая то, что виноград начали сажать на территории нынешней Грузии 5000 лет назад, то и чачу стали гнать не намного позже. Значит, и бороться с похмельем научились намного раньше, чем, скажем, князь Владимир, который говорил: "Питие на Руси веселие есть".
Припоминают, что была даже издана до революции — той еще, а не этих вот — книжица с названием "Рецепты князя Опохмелидзе" и со всякими ятями, которые нетрезвому человеку только боли головной добавляют читать. А были в ней такие рецепты возвращения то ли молодости, то ли человеческого обличья после долгого застолья.
Казбек в бурке. Это на 100% безалкогольное средство, которое готовится так: берется пачка папирос одноименной марки, из которых вытряхивается табак и складывается в горку. Потом желающий, так сказать, восстать из пепла, накрывается пледом и вдыхает как можно большее количество вышеозначенного средства.
Противопоказаний нет, последствия разнообразны, громогласны и неприлично выражаемы. Но из-под пледа появляется совсем другое лицо — проверено!
Сказки бабушки Мананы. Для приготовления к процедуре надо иметь одну палочку чурчхелы и одну глубокую миску чачи. Отламывая частичку чурчхелы (так, чтобы в ней обязательно был орешек) и макая в миску с чачей, надо рассказывать какую-нибудь сказку, по окончании которой употреблять выпивку с закуской.
Конечно, сказка должна быть грузинская.
1 января 2022, 09:41
Секреты двух дончанок: как сделать новогоднее похмелье максимально приятнымВо все остальные дни года этим миром (и нашим сайтом) правят политологи и прочие эксперты, но сейчас наступило время диетологов. Людей, которые точно знают, как сохранить здоровье и вес в нелёгкой борьбе с многочисленными и довольно вредными новогодними яствами
Золотое руно. Это, пожалуй, самый старый рецепт. Возможно даже, что был завезен в Колхиду аргонавтами Ясона. Старожилы, как всегда, ничего не помнят, и это хотя и не подкрепляет, но и не опровергает версию.
Итак, берется средний барашек. Обильно поливается белым вином, если белый, и красным — если не белый. После чего надо быстро забраться под него и ловить ртом капли стекающей жидкости. Как известно, закон земного притяжения действует и в Грузии, поэтому кто больше нахватается, тот и алко… то есть аргонавт.
Еще князю Опохмелидзе приписывают коктейль из боржоми, аджики и бастурмы — первые два ингридиента надо смешать, но не взбалтывать, а кусочек бастурмы положить на край сосуда для пикантного послевкусия. Но знающие люди говорят: лучше всего брать воду из Набеглави.
Во-первых, потому что в ней пузырьки более мелкие. А во-вторых, есть местная легенда о том, что в источнике этой воды массово моют ноги непьющие девственницы (которые, кроме Набеглави, встречаются в остальных районах уже крайне редко и поодиночке).
Поэтому мысли после опохмела по этому рецепту и именно на этой воде будут не только трезвыми, но и чистыми. Можно даже сказать — недотронутыми.
 
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