https://ukraina.ru/20231231/1052522639.html

Новогодние поздравления, "подарок" от Банковой. Итоги 31 декабря на Украине

Новогодние поздравления, "подарок" от Банковой. Итоги 31 декабря на Украине - 31.12.2023 Украина.ру

Новогодние поздравления, "подарок" от Банковой. Итоги 31 декабря на Украине

Президент России Владимир Путин, а также зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и бойцы с передовой выступили с новогодними поздравлениями. СМИ рассказали о грустном "подарке" властей Украины рядовым гражданам

2023-12-31T17:10

2023-12-31T17:10

2023-12-31T17:10

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052521873_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce049093cf98b8d8c1668ee33d37eea8.jpg

В своём обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твёрдо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. При этом судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия — главное, что объединяло и объединяет россиян."Мы остро, отчётливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", — заявил Путин.Президент России обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине."Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей. Мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России. Поддержку всего народа", — подчеркнул Путин.По его словам, Россия никогда не отступит, что нет такой силы, которая способна россиян разобщить и остановить развитие.В заключение глава государства пожелал всем российским семьям всего самого доброго."Судьбу России вершим мы, мы — одна большая семья, и обеспечим уверенное развитие, мы вместе", — подытожил он.Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырёх минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.Выступление Путина обратило на себя внимание и на Украине. Так, украинские журналисты обратили внимание на то, что в этом году глава российского государства выступал на фоне Кремля, а не был с военными, как годом ранее. Также украинские журналисты тщательно проследили за длительностью речи Путина, указав, что годом ранее тот говорил в два раза дольше — девять минут.С новогодним обращением к россиянам обратился и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня наши мысли, наши сердца с теми, кто находится вместе со своими боевыми товарищами на фронте, с теми, кто плечом к плечу стоят в одном окопе, с теми, кто идёт в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации. Нет ничего дороже настоящего боевого братства. Спасибо и низкий поклон всем, кто защищает нашу великую Родину. Уходящий год потребовал от нас особой стойкости и сплочённости, уверенности и сил, настоящего патриотизма, который измеряется реальными делами. Мы не просто жители великой страны. Мы её многомиллионный народ, народ, проявивший особую силу духа, волю к победе и самоотверженность, доказавший свою готовность одержать верх над опасным и циничным врагом, сделавший всё, чтобы укрепить оборону государства, позаботится о тех, кто нуждается в помощи, поддержавший жителей новых регионов в составе России, работавший без громких слов честно и добросовестно каждый на своём месте", - заявил Медведев.По его словам, меняются не только цифры на календаре."Меняемся мы с вами. В каждом из нас произошли очень значительные перемены и они позволяют уверенно смотреть в будущее. Сейчас у нас, у народа России есть самая важная задача: сделать наступающий 2024-й годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой Победе наших отцов и дедов. В наших руках стабильное и уверенное развитие России, благополучие её будущих поколений. Мы в ответе за судьбу Родины — великой, сильной и процветающей. Будем бережно хранить и продолжать славные страницы нашей истории. Идти вперёд и самоотверженно трудиться на благо России и побеждать ради неё. Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов, согласия и душевного тепла. С праздником вас, с наступающим новым 2024 годом. Пусть всё будет хорошо", - завершил Медведев своё новогоднее поздравление.В сети также стали появляться поздравления находящихся на передовой российских воинов. Одно из них опубликовал российский военкор Александр Коц."Доброго времени суток. Хочу в преддверии Нового года поздравить своих родных, любимых, близких, а также своих знакомых, товарищей, друзей с наступающим новым годом. И этом новом году я хотел бы вам пожелать больше времени проводить со своими родными, чтобы они дарили вам тепло и вы отвечали им тем же. Также хочу вам пожелать крепкого здоровья, счастья в личной жизни, успехов на работе, во всех ваших делах. И хочу вам выразить слова благодарности за вашу поддержку, за ваши молитвы, за то, что вы переживаете за нас. Мирного неба над головой, друзья. Победа будет за нами!" - говорил боец.Телеграм-канал Crew Russia также опубликовал видеопоздравление одного из российских бойцов под позывным "Крис"."Наконец-то наш самый любимый праздник — преддверие этого праздника — Новый год. Желаю всей своей стране, всему населению России и своим близким — дочери, жене, родителям, сыну — самого наилучшего в этой жизни в следующем году. Мы обязательно победим. Нацистскую гадость мы победим и не останется ничего от неё. Сегодня туман, сегодня тихо, позиции противника за нами находятся, работаем каждый день не покладая рук", - отметил боец.На вопрос о позывном, он ответил, что взял его в честь дочери Кристины, которую в детстве звали Крис.Боец поблагодарил за поддержки и профильное министерство, и людей со всей России. Последние направляют бойцам и тёплые носки, и коптеры, и антидроновые ружья, и маскировочные сети."Мы пехота — царица полей. Победа будет за нами. Честь и слава!" - сказал боец, отметив, что утром по противнику уже велась работа из артиллерии.Тем временем на Украине царит не праздничное настроение. Так, украинские СМИ пишут о скоплении граждан у западных границ."Очередной подарок от власти украинцам в канун Нового года, чтобы все почувствовали заботу. Тотальную мобилизацию устраивают по всей стране. Из-за тщательных проверок документов у водителей "Шлях" ("Путь" - Ред.), инвалидов и многодетных отцов, автобусы и частные авто часами не могут проехать границу. Всех желающих пересечь границу, как сообщают очевидцы, направляют в ТЦК для подтверждения отсрочки от армии", - сообщал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" в 16:31.Другой популярный в стране телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что границу перекрыли по указанию властей страны."Границу закрыли по указанию из Офиса президента. Люди устраивают протест, но власть продолжает игнорировать, отправляя свои ботофермы с негативными комментариями под публикациями. Беспредел в кейсе мобилизации будет усиливаться, так как Банковая почувствовала безграничную власть над людьми, которых будут "нагибать" дальше. Вот такой подарок украинцам от Зеленского под Новый год", - указывалось в публикации от 16:10.Очевидно, часть не успевших уехать в Европу украинцев встретят Новый год на границе.

https://ukraina.ru/20231231/1052519958.html

https://ukraina.ru/20231231/1052517321.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив