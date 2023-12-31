При обстреле ВСУ посёлка под Белгородом погиб пожилой мужчина
© belregion.ruВячеслав Гладков
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В результате обстрела украинской армией посёлка Красное Шебекинского городского округа, погиб пожилой мужчина, а также ранения получила женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 31 декабря
"К большому горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью... Также пострадала женщина – это продавец магазина. В настоящий момент она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы", – написал Гладков в своём-канале.
Он уточнил, что в частном жилом секторе повреждений нет, осколками снаряда повреждены здание магазина и линия электропередачи.
В ближайшее время сотрудники оперативных служб приступят к ликвидации последствий обстрела.
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