При обстреле ВСУ посёлка под Белгородом погиб пожилой мужчина - 31.12.2023 Украина.ру
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При обстреле ВСУ посёлка под Белгородом погиб пожилой мужчина
При обстреле ВСУ посёлка под Белгородом погиб пожилой мужчина - 31.12.2023 Украина.ру
При обстреле ВСУ посёлка под Белгородом погиб пожилой мужчина
В результате обстрела украинской армией посёлка Красное Шебекинского городского округа, погиб пожилой мужчина, а также ранения получила женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 31 декабря
2023-12-31T15:59
2023-12-31T15:59
новости
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы
всу
сво
спецоперация
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Он уточнил, что в частном жилом секторе повреждений нет, осколками снаряда повреждены здание магазина и линия электропередачи. В ближайшее время сотрудники оперативных служб приступят к ликвидации последствий обстрела.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, сво, спецоперация
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, обстрелы, ВСУ, СВО, Спецоперация

При обстреле ВСУ посёлка под Белгородом погиб пожилой мужчина

15:59 31.12.2023
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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В результате обстрела украинской армией посёлка Красное Шебекинского городского округа, погиб пожилой мужчина, а также ранения получила женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 31 декабря
"К большому горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью... Также пострадала женщина – это продавец магазина. В настоящий момент она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы", – написал Гладков в своём-канале.
Он уточнил, что в частном жилом секторе повреждений нет, осколками снаряда повреждены здание магазина и линия электропередачи.
В ближайшее время сотрудники оперативных служб приступят к ликвидации последствий обстрела.
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НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковобстрелыВСУСВОСпецоперация
 
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