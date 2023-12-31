При обстреле ВСУ посёлка под Белгородом погиб пожилой мужчина

"К большому горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью... Также пострадала женщина – это продавец магазина. В настоящий момент она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы", – написал Гладков в своём-канале.