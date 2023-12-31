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Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин поздравил россиян с Новым годом - 31.12.2023 Украина.ру

Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением на фоне Кремля. Первыми четырехминутную запись увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год

2023-12-31T15:47

2023-12-31T15:47

2023-12-31T15:47

новости

владимир путин

новый год

поздравление

россия

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В обращении к гражданам, глава государства заявил, что в уходящем году было многое сделано и Россия твёрдо отстаивала свои интересы и ценности. Впереди предстоит созидать будущее. По словам президента, главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и "глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия", масштабных целей, стоящих перед обществом, и ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин. Путин отметил, что народ гордится выполняющими боевые задачи в зоне Спецоперации бойцами, назвав их героями. По его словам, военнослужащие также чувствуют единодушную поддержку со стороны граждан. Российский лидер обратил внимание, что в уходящем году Россия доказала умение решать самые сложные задачи и никогда не отступать. Путин традиционно пожелал российским семьям всего самого доброго и напомнил, что 2024-й объявлен Годом семьи. В завершении поздравительной речи Путин подчеркнул, что судьбу нашей Родины определяет её многонациональный народ, а надёжным залогом будущего России является единство граждан. Празднование нового, 2024 года началось в самых восточных регионах России на Камчатке и Чукотке на девять часов раньше, чем в столице России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, новый год, поздравление, россия