https://ukraina.ru/20231231/1052522000.html
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин поздравил россиян с Новым годом - 31.12.2023 Украина.ру
Путин поздравил россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением на фоне Кремля. Первыми четырехминутную запись увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год
2023-12-31T15:47
2023-12-31T15:47
2023-12-31T15:47
новости
владимир путин
новый год
поздравление
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052521873_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce049093cf98b8d8c1668ee33d37eea8.jpg
В обращении к гражданам, глава государства заявил, что в уходящем году было многое сделано и Россия твёрдо отстаивала свои интересы и ценности. Впереди предстоит созидать будущее. По словам президента, главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и "глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия", масштабных целей, стоящих перед обществом, и ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин. Путин отметил, что народ гордится выполняющими боевые задачи в зоне Спецоперации бойцами, назвав их героями. По его словам, военнослужащие также чувствуют единодушную поддержку со стороны граждан. Российский лидер обратил внимание, что в уходящем году Россия доказала умение решать самые сложные задачи и никогда не отступать. Путин традиционно пожелал российским семьям всего самого доброго и напомнил, что 2024-й объявлен Годом семьи. В завершении поздравительной речи Путин подчеркнул, что судьбу нашей Родины определяет её многонациональный народ, а надёжным залогом будущего России является единство граждан. Празднование нового, 2024 года началось в самых восточных регионах России на Камчатке и Чукотке на девять часов раньше, чем в столице России.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052521873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_207863790682e479884cd6b2a3bf9e2c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, новый год, поздравление, россия
Путин поздравил россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением на фоне Кремля. Первыми четырехминутную запись увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год
В обращении к гражданам, глава государства заявил, что в уходящем году было многое сделано и Россия твёрдо отстаивала свои интересы и ценности. Впереди предстоит созидать будущее.
"Нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность: наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой", – цитирует Путина РИА Новости.
По словам президента, главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и "глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия", масштабных целей, стоящих перед обществом, и ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин.
Путин отметил, что народ гордится выполняющими боевые задачи в зоне Спецоперации бойцами, назвав их героями. По его словам, военнослужащие также чувствуют единодушную поддержку со стороны граждан.
Российский лидер обратил внимание, что в уходящем году Россия доказала умение решать самые сложные задачи и никогда не отступать.
"Мы остро, отчётливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", – сказал президент.
Путин традиционно пожелал российским семьям всего самого доброго и напомнил, что 2024-й объявлен Годом семьи.
В завершении поздравительной речи Путин подчеркнул, что судьбу нашей Родины определяет её многонациональный народ, а надёжным залогом будущего России является единство граждан.
"С праздником вас, дорогие мои! С Новым 2024 годом!" – заключил президент.
Празднование нового, 2024 года началось в самых восточных регионах России на Камчатке и Чукотке на девять часов раньше, чем в столице России.