Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге - 31.12.2023 Украина.ру
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Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге
Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге - 31.12.2023 Украина.ру
Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге
На Украине вновь ревут сирены воздушной тревоги из-за взлёта российских истребителей МиГ-31 и пусков ракет. Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Кропивницкий в центральной части страны, а также в родном городе главы киевского режима Владимира Зеленского – Кривом Роге
2023-12-31T15:10
2023-12-31T15:10
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взрыв
ракетный удар
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Тем временем, Воздушные силы ВСУ информируют о том, что зафиксирован взлёт нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок. Сообщается о значительной активности российской тактической авиации на юге и востоке страны. Напомним, утром 31 декабря во всех областях Украины также была&nbsp;объявлена воздушная тревога&nbsp;из-за взлёта нескольких самолётов-истребителей МиГ-31К.
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новости, украина, взрыв, ракетный удар, сво, всу
Новости, Украина, взрыв, ракетный удар, СВО, ВСУ

Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге

15:10 31.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
На Украине вновь ревут сирены воздушной тревоги из-за взлёта российских истребителей МиГ-31 и пусков ракет. Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Кропивницкий в центральной части страны, а также в родном городе главы киевского режима Владимира Зеленского – Кривом Роге
"В Кропивницком и Кривом Роге слышны звуки взрывов", – сообщает украинский телеграм-канал "Униан".
Тем временем, Воздушные силы ВСУ информируют о том, что зафиксирован взлёт нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок.
"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – призвали на Украине.
Сообщается о значительной активности российской тактической авиации на юге и востоке страны.
Напомним, утром 31 декабря во всех областях Украины также была объявлена воздушная тревога из-за взлёта нескольких самолётов-истребителей МиГ-31К.
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