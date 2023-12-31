Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге
На Украине вновь ревут сирены воздушной тревоги из-за взлёта российских истребителей МиГ-31 и пусков ракет. Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Кропивницкий в центральной части страны, а также в родном городе главы киевского режима Владимира Зеленского – Кривом Роге
"В Кропивницком и Кривом Роге слышны звуки взрывов", – сообщает украинский телеграм-канал "Униан".
Тем временем, Воздушные силы ВСУ информируют о том, что зафиксирован взлёт нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок.
"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – призвали на Украине.
Сообщается о значительной активности российской тактической авиации на юге и востоке страны.
Напомним, утром 31 декабря во всех областях Украины также была объявлена воздушная тревога из-за взлёта нескольких самолётов-истребителей МиГ-31К.
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