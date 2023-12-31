https://ukraina.ru/20231231/1052521095.html
Лучше предыдущего и хуже следующего: эксперты Украина.ру поздравили зрителей с Новым годом
Лучше предыдущего и хуже следующего: эксперты Украина.ру поздравили зрителей с Новым годом - 31.12.2023 Украина.ру
Лучше предыдущего и хуже следующего: эксперты Украина.ру поздравили зрителей с Новым годом
Украина.ру, 31.12.2023
2023-12-31T14:18
2023-12-31T14:18
2023-12-31T14:19
видео
олег матвейчев
петр толстой
анатолий вассерман
александр бородай
виктор бут
анатолий кузичев
владимир корнилов
сергей лукьяненко
клинцевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052520972_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_329ef66e9c6bb3dfd14f26b73d135fc8.jpg.webp
Эксперты мультимедийного издания Украина.ру поздравили всех наших зрителей и читателей с новогодними праздниками. Депутаты Госдумы Олег Матвейчев, Пётр Толстой, Анатолий Вассерман и Александр Бородай, вырвавшийся из американского плена Виктор Бут, телеведущий Анатолий Кузичев, обозреватель Владимир Корнилов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Клинцевич и Александр Сосновский поделились с нами своими знаниями и прогнозами.Смотрите видео, чтобы узнать, каким хотят видеть новый год наши мудрецы.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052520972_108:0:1068:720_1920x0_80_0_0_a0a215c90e02e83fa988560f25162be9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, олег матвейчев, петр толстой, анатолий вассерман, александр бородай, виктор бут, анатолий кузичев, владимир корнилов, сергей лукьяненко, клинцевич, сосновский, видео
Видео, Олег Матвейчев, Петр Толстой, Анатолий Вассерман, Александр Бородай, Виктор Бут, Анатолий Кузичев, Владимир Корнилов, Сергей Лукьяненко, Клинцевич, Сосновский
Лучше предыдущего и хуже следующего: эксперты Украина.ру поздравили зрителей с Новым годом
14:18 31.12.2023 (обновлено: 14:19 31.12.2023)
Эксперты мультимедийного издания Украина.ру поздравили всех наших зрителей и читателей с новогодними праздниками.
Депутаты Госдумы Олег Матвейчев, Пётр Толстой, Анатолий Вассерман и Александр Бородай, вырвавшийся из американского плена Виктор Бут, телеведущий Анатолий Кузичев, обозреватель Владимир Корнилов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Клинцевич и Александр Сосновский поделились с нами своими знаниями и прогнозами.
Смотрите видео, чтобы узнать, каким хотят видеть новый год наши мудрецы.