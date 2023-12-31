https://ukraina.ru/20231231/1052521095.html

Лучше предыдущего и хуже следующего: эксперты Украина.ру поздравили зрителей с Новым годом

Лучше предыдущего и хуже следующего: эксперты Украина.ру поздравили зрителей с Новым годом - 31.12.2023 Украина.ру

Лучше предыдущего и хуже следующего: эксперты Украина.ру поздравили зрителей с Новым годом

Украина.ру, 31.12.2023

2023-12-31T14:18

2023-12-31T14:18

2023-12-31T14:19

видео

олег матвейчев

петр толстой

анатолий вассерман

александр бородай

виктор бут

анатолий кузичев

владимир корнилов

сергей лукьяненко

клинцевич

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Эксперты мультимедийного издания Украина.ру поздравили всех наших зрителей и читателей с новогодними праздниками. Депутаты Госдумы Олег Матвейчев, Пётр Толстой, Анатолий Вассерман и Александр Бородай, вырвавшийся из американского плена Виктор Бут, телеведущий Анатолий Кузичев, обозреватель Владимир Корнилов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Клинцевич и Александр Сосновский поделились с нами своими знаниями и прогнозами.Смотрите видео, чтобы узнать, каким хотят видеть новый год наши мудрецы.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, олег матвейчев, петр толстой, анатолий вассерман, александр бородай, виктор бут, анатолий кузичев, владимир корнилов, сергей лукьяненко, клинцевич, сосновский, видео