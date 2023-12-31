ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА
В воскресенье, 31 декабря, Вооружённые силы Украины атаковали Донецк в ДНР с помощью беспилотников. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.15 (мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет) с БПЛА", - говорится в сообщении СЦКК.
Таким же способом ВСУ атаковали Петровский район Донецка в 12:45 (мск).
За истекшие сутки Представительством зафиксировано 53 факта ведения огня со стороны ВСУ, погибли два человека, ещё семь – получили ранения. Кроме того, в Кировском районе Донецка были ранены трое сотрудников скорой медицинской помощи.
12:12ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороныВ ответ на террористический обстрел украинской армией центра Белгорода, Вооруженными силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Об этом 31 декабря сообщили в минобороны РФ