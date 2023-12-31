ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА - 31.12.2023 Украина.ру
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ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА
ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА - 31.12.2023 Украина.ру
ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА
В воскресенье, 31 декабря, Вооружённые силы Украины атаковали Донецк в ДНР с помощью беспилотников. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-12-31T14:14
2023-12-31T14:14
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Таким же способом ВСУ атаковали Петровский район Донецка в 12:45 (мск). За истекшие сутки Представительством зафиксировано 53 факта ведения огня со стороны ВСУ, погибли два человека, ещё семь – получили ранения. Кроме того, в Кировском районе Донецка были ранены трое сотрудников скорой медицинской помощи.
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новости, бпла, украина, всу, донецк, сво, днр, донецкая народная республика
Новости, БПЛА, Украина, ВСУ, Донецк, СВО, ДНР, Донецкая Народная Республика

ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА

14:14 31.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В воскресенье, 31 декабря, Вооружённые силы Украины атаковали Донецк в ДНР с помощью беспилотников. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.15 (мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет) с БПЛА", - говорится в сообщении СЦКК.
Таким же способом ВСУ атаковали Петровский район Донецка в 12:45 (мск).
За истекшие сутки Представительством зафиксировано 53 факта ведения огня со стороны ВСУ, погибли два человека, ещё семь – получили ранения. Кроме того, в Кировском районе Донецка были ранены трое сотрудников скорой медицинской помощи.
ВС РФ атаковали центр Харькова
12:12
ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороныВ ответ на террористический обстрел украинской армией центра Белгорода, Вооруженными силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Об этом 31 декабря сообщили в минобороны РФ
 
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