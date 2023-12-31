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ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА

ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА - 31.12.2023 Украина.ру

ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА

В воскресенье, 31 декабря, Вооружённые силы Украины атаковали Донецк в ДНР с помощью беспилотников. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2023-12-31T14:14

2023-12-31T14:14

2023-12-31T14:14

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Таким же способом ВСУ атаковали Петровский район Донецка в 12:45 (мск). За истекшие сутки Представительством зафиксировано 53 факта ведения огня со стороны ВСУ, погибли два человека, ещё семь – получили ранения. Кроме того, в Кировском районе Донецка были ранены трое сотрудников скорой медицинской помощи.

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новости, бпла, украина, всу, донецк, сво, днр, донецкая народная республика