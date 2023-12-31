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Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка

Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка - 31.12.2023 Украина.ру

Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка

С начала 2024 года проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком. Соответствующее постановление правительства 31 декабря появилось на портале правовой информации

2023-12-31T14:01

2023-12-31T14:01

2023-12-31T14:02

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Подтвердить владение русским языком можно будет документом (или его дубликатом) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Либо это может быть документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский — один из государственных языков, а также решение комиссии по результатам собеседования. Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, принята указом президента в 2006 году. Она направлена на переселение на родину людей, оказавшихся после распада СССР за пределами России.

https://ukraina.ru/20231227/1052413906.html

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новости, россия, русский язык, мигранты