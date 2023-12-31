Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка
14:01 31.12.2023 (обновлено: 14:02 31.12.2023)
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С начала 2024 года проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком. Соответствующее постановление правительства 31 декабря появилось на портале правовой информации
"Условием приёма заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды", — сказано в документе.
Подтвердить владение русским языком можно будет документом (или его дубликатом) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Либо это может быть документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский — один из государственных языков, а также решение комиссии по результатам собеседования.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, принята указом президента в 2006 году. Она направлена на переселение на родину людей, оказавшихся после распада СССР за пределами России.
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