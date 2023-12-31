https://ukraina.ru/20231231/1052520608.html

Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города

Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города - 31.12.2023 Украина.ру

Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города

Чтобы почтить память земляков, погибших 30 декабря в результате украинского обстрела, жители Белгорода приносят цветы на импровизированные мемориалы в центре города. Об этом сообщает РИА Новости

2023-12-31T13:43

2023-12-31T13:43

2023-12-31T13:43

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К арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород" люди несут конфеты, игрушки и цветы. На асфальте возле расположенной неподалеку остановки общественного транспорта видна воронка от снаряда. На лавочке рядом, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами. Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. Также белгородцы приносят цветы, лампады и игрушки к Вечному огню, чтобы почтить память жертв обстрела и выразить поддержку пострадавшим. Обстрел ВСУ центра Белгорода унёс жизни 24-х мирных жителей, в том числе детей. Ещё 108 человек получили ранения, 25 из них – в тяжёлом состоянии. Праздничные новогодние гуляния в связи с трагедией Белгорода отменены в Вологде, Воронежской области, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и во Владивостоке. Также власти Липецка и Ельца приняли решение отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий.

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новости, белгород, обстрелы, всу, ракетный удар, сво, жертвы