Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города - 31.12.2023 Украина.ру
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Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города - 31.12.2023 Украина.ру
Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города
Чтобы почтить память земляков, погибших 30 декабря в результате украинского обстрела, жители Белгорода приносят цветы на импровизированные мемориалы в центре города. Об этом сообщает РИА Новости
2023-12-31T13:43
2023-12-31T13:43
новости
белгород
обстрелы
всу
ракетный удар
сво
жертвы
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К арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород" люди несут конфеты, игрушки и цветы. На асфальте возле расположенной неподалеку остановки общественного транспорта видна воронка от снаряда. На лавочке рядом, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами. Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. Также белгородцы приносят цветы, лампады и игрушки к Вечному огню, чтобы почтить память жертв обстрела и выразить поддержку пострадавшим. Обстрел ВСУ центра Белгорода унёс жизни 24-х мирных жителей, в том числе детей. Ещё 108 человек получили ранения, 25 из них – в тяжёлом состоянии. Праздничные новогодние гуляния в связи с трагедией Белгорода отменены в Вологде, Воронежской области, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и во Владивостоке. Также власти Липецка и Ельца приняли решение отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, белгород, обстрелы, всу, ракетный удар, сво, жертвы
Новости, Белгород, обстрелы, ВСУ, ракетный удар, СВО, жертвы

Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города

13:43 31.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Чтобы почтить память земляков, погибших 30 декабря в результате украинского обстрела, жители Белгорода приносят цветы на импровизированные мемориалы в центре города. Об этом сообщает РИА Новости
К арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород" люди несут конфеты, игрушки и цветы. На асфальте возле расположенной неподалеку остановки общественного транспорта видна воронка от снаряда. На лавочке рядом, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами.
Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. Также белгородцы приносят цветы, лампады и игрушки к Вечному огню, чтобы почтить память жертв обстрела и выразить поддержку пострадавшим.
Обстрел ВСУ центра Белгорода унёс жизни 24-х мирных жителей, в том числе детей. Ещё 108 человек получили ранения, 25 из них – в тяжёлом состоянии.
Праздничные новогодние гуляния в связи с трагедией Белгорода отменены в Вологде, Воронежской области, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и во Владивостоке. Также власти Липецка и Ельца приняли решение отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий.
ВС РФ атаковали центр Харькова
12:12
ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороныВ ответ на террористический обстрел украинской армией центра Белгорода, Вооруженными силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Об этом 31 декабря сообщили в минобороны РФ
 
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