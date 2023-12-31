Никого не выпускать, виновный в ударе по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 декабря - 31.12.2023 Украина.ру
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Никого не выпускать, виновный в ударе по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 декабря
Никого не выпускать, виновный в ударе по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 декабря - 31.12.2023 Украина.ру
Никого не выпускать, виновный в ударе по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 декабря
С Украины не выпускают ни волонтёров, ни инвалидов, ни многодетных отцов без дополнительных справок из военкоматов. В сети установили командира украинских артиллеристов, нанёсших удар по Белгороду. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2023-12-31T13:15
2023-12-31T13:16
эксклюзив
хроники
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В украинских соцсетях публикуют видео с границы, на которых видно, как из страны перестали выпускать даже тех, кому ранее позволялось покидать страну, в т.ч. людей с третьей степенью инвалидностью, многодетных отцов и волонтёров, зарегистрированных в системе "Шлях" ("Путь" - Ред.)."Видео с украинской границы, где сегодня перестали пропускать многих мужчин, имеющих право на выезд. Автор говорит, что образовались огромные очереди из автобусов, в которых люди стоят уже больше суток. В очереди появились "коммерсанты", которые продают пассажирам кофе по 30 гривен (около 70 руб. - Ред.) за стаканчик", - подписало одно из опубликованных видео украинское издание "Страна".Пограничники стали требовать дополнительные справки из военкомата у мужчин. В соцсетях популярность получило видео, где пограничница заявила неоднократно до этого пересекавшему границу многодетному отцу, что с 29 декабря "поступило другое распоряжение" и не выпустила его из страны, потребовав справку из военкомата."До 20 часов было так, как вы говорите – просто мы не были такие требовательные, мы не требовали от вас этих документов, мы смотрели только, что вы многодетный, и вы пересекали", - пояснила она мужчине.Позже представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что из-за неоднократных подделок документов ГПСУ может требовать военно-учетных документов с записью об отсрочке."Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетностью, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписка из протокола ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военноучётных документах", - заявил Демченко.При этом за несколько часов до этого в комментарии всё тому же изданию он уверял, что "изменений в правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства".Ответственные за удар по БелгородуБывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев опубликовал данные украинского офицера, который, по его словам, предположительно ответственен за удар по Белгороду."Информация про командира расчета который предположительно вел огонь по Белгороду. Подполковник Засунько Ярослав Васильевич. Прописан город Яворов Львовская обл. Жена работает на Яворовском полигоне. Был ранен при ударе по полигону в 2022 году. Долго проходил реабилитацию в Киеве", - отметил Васильев.Он опубликовал личные данные офицера, а также сообщил, что в 2018 году Засунько пошёл на повышение., возглавив учебный дивизион подготовки специалистов артиллерийской разведки в/ч А3618ю."На спутниковом снимке (укр. 184-й навчальний центр, 184 НЦ, в/ч А2615, пп В4264), с. Старичи, львовская область. Судя по описанию, учебный центр плотно взаимодействует с британской армией. На фото выпуск этих офицеров, и нужна помощь, выявить среди них Засунько, чтобы найти его фотографии", - подписал Васильев фото.Позже он опубликовал другие фотографии подозреваемого и информацию о нём с других телеграм-каналов.За три минуты до полудня Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия по целям на Украине."Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на данный террористический акт Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", - указывалось в сообщении Минобороны.Кроме того, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* (запрещённая в РФ организация — Ред.), как указало оборонное ведомство, "ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории"."Также, высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях", - указывалось в сообщении.Также были нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике.Как указало министерство обороны, в результате противник понёс значительные потери. Были уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку.Министерство обороны России подчеркнуло, что Вооружённые силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 53 удара."На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 19 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущена 181 единица различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский район)."Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Кроме того, в Кировском районе Донецка ранены трое сотрудников бригады СМП", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Советском районе Макеевки, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 57 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 29; Корсунка — 5; Алёшки — 7; Казачьи Лагеря — 4; Днепряны — 4; Песчановка — 5; Подстепное — 3", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Старая Збурьевка, Саги, Алёшки, Солонцы, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 31 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о количестве жертв от ракетного удара по Белгороду, а также рассказал о других ударах ВСУ по региону."В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 повреждённых автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются", - писал Гладков.В Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлёвка, Красный Хутор и Наумовка с БПЛА было сброшено по два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Борисовском районе по окраине села Цаповка выпущено 12 миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений не было. Из гранатомёта украинские военные обстреляли окраину села Богун-Городок – было зафиксировано 6 гранатомётных выстрелов. Обошлось без последствий.Также в Валуйском городском округе по поселку Уразово было выпущено 9 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших не было. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Различные разрушения получили 6 частных домовладений и 11 хозпостроек. Также была повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено."В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 прилётов. &lt;...&gt;. В Грайворонском городском округе по селу Пороз выпущено 3 миномётных снаряда, по окраине села Дроновка – 4 миномётных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. &lt;...&gt;. В Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка зафиксировано 3 прилёта", - отмечалось в сообщении.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Красное – установлено 18 миномётных снарядов. Один из снарядов попал на территорию неработающего сельхозпредприятия. Произошло возгорание, которое было потушено оперативными службами. Пострадавших и разрушений в частном секторе нет. По селу Середа выпущено 9 миномётных снарядов, по хутору Мухин – 8, по селу Белянка – 3 миномётных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231231/1052517321.html
https://ukraina.ru/20231230/1052515114.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Никого не выпускать, виновный в ударе по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 декабря

13:15 31.12.2023 (обновлено: 13:16 31.12.2023)
 
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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С Украины не выпускают ни волонтёров, ни инвалидов, ни многодетных отцов без дополнительных справок из военкоматов. В сети установили командира украинских артиллеристов, нанёсших удар по Белгороду. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
В украинских соцсетях публикуют видео с границы, на которых видно, как из страны перестали выпускать даже тех, кому ранее позволялось покидать страну, в т.ч. людей с третьей степенью инвалидностью, многодетных отцов и волонтёров, зарегистрированных в системе "Шлях" ("Путь" - Ред.).
"Видео с украинской границы, где сегодня перестали пропускать многих мужчин, имеющих право на выезд. Автор говорит, что образовались огромные очереди из автобусов, в которых люди стоят уже больше суток. В очереди появились "коммерсанты", которые продают пассажирам кофе по 30 гривен (около 70 руб. - Ред.) за стаканчик", - подписало одно из опубликованных видео украинское издание "Страна".
Пограничники стали требовать дополнительные справки из военкомата у мужчин. В соцсетях популярность получило видео, где пограничница заявила неоднократно до этого пересекавшему границу многодетному отцу, что с 29 декабря "поступило другое распоряжение" и не выпустила его из страны, потребовав справку из военкомата.
"До 20 часов было так, как вы говорите – просто мы не были такие требовательные, мы не требовали от вас этих документов, мы смотрели только, что вы многодетный, и вы пересекали", - пояснила она мужчине.
Позже представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что из-за неоднократных подделок документов ГПСУ может требовать военно-учетных документов с записью об отсрочке.
"Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетностью, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписка из протокола ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военноучётных документах", - заявил Демченко.
При этом за несколько часов до этого в комментарии всё тому же изданию он уверял, что "изменений в правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства".
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
09:55
Трагедия Белгорода, военный план на 2024 год. Главное на Украине на утро 31 декабряКоличество погибших от удара ВСУ по Белгороду выросло. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ему предоставили военный план на следующий год
Ответственные за удар по Белгороду
Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев опубликовал данные украинского офицера, который, по его словам, предположительно ответственен за удар по Белгороду.
"Информация про командира расчета который предположительно вел огонь по Белгороду. Подполковник Засунько Ярослав Васильевич. Прописан город Яворов Львовская обл. Жена работает на Яворовском полигоне. Был ранен при ударе по полигону в 2022 году. Долго проходил реабилитацию в Киеве", - отметил Васильев.
Он опубликовал личные данные офицера, а также сообщил, что в 2018 году Засунько пошёл на повышение., возглавив учебный дивизион подготовки специалистов артиллерийской разведки в/ч А3618ю.
"На спутниковом снимке (укр. 184-й навчальний центр, 184 НЦ, в/ч А2615, пп В4264), с. Старичи, львовская область. Судя по описанию, учебный центр плотно взаимодействует с британской армией. На фото выпуск этих офицеров, и нужна помощь, выявить среди них Засунько, чтобы найти его фотографии", - подписал Васильев фото.
Позже он опубликовал другие фотографии подозреваемого и информацию о нём с других телеграм-каналов.
За три минуты до полудня Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия по целям на Украине.
"Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на данный террористический акт Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", - указывалось в сообщении Минобороны.
Кроме того, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* (запрещённая в РФ организация — Ред.), как указало оборонное ведомство, "ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории".
"Также, высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях", - указывалось в сообщении.
Также были нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике.
Как указало министерство обороны, в результате противник понёс значительные потери. Были уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку.
Министерство обороны России подчеркнуло, что Вооружённые силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.
последствия удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Вчера, 18:00
Откровения Подоляка, новая атака на Белгород. Итоги 30 декабря на УкраинеСоветник главы ВСУ Михаил Подоляк рассказал о том, зачем Украина продолжает боевые действия. ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, погибли девять человек, в том числе один ребёнок
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 53 удара.
"На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 19 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущена 181 единица различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский район).
"Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Кроме того, в Кировском районе Донецка ранены трое сотрудников бригады СМП", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Советском районе Макеевки, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 57 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 29; Корсунка — 5; Алёшки — 7; Казачьи Лагеря — 4; Днепряны — 4; Песчановка — 5; Подстепное — 3", - отмечалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Старая Збурьевка, Саги, Алёшки, Солонцы, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Евгений Черняк - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Вчера, 13:00
Подозрение "водочному королю", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 декабряУкраинские силовики подозревают собственника алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка* в уплате налогов в России, сам Черняк* всё отрицает. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Утром 31 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о количестве жертв от ракетного удара по Белгороду, а также рассказал о других ударах ВСУ по региону.
"В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 повреждённых автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются", - писал Гладков.
В Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлёвка, Красный Хутор и Наумовка с БПЛА было сброшено по два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений не было.
Кроме того, в Борисовском районе по окраине села Цаповка выпущено 12 миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений не было. Из гранатомёта украинские военные обстреляли окраину села Богун-Городок – было зафиксировано 6 гранатомётных выстрелов. Обошлось без последствий.
Также в Валуйском городском округе по поселку Уразово было выпущено 9 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших не было. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Различные разрушения получили 6 частных домовладений и 11 хозпостроек. Также была повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.
"В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 прилётов. <...>. В Грайворонском городском округе по селу Пороз выпущено 3 миномётных снаряда, по окраине села Дроновка – 4 миномётных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. <...>. В Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка зафиксировано 3 прилёта", - отмечалось в сообщении.
Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Красное – установлено 18 миномётных снарядов. Один из снарядов попал на территорию неработающего сельхозпредприятия. Произошло возгорание, которое было потушено оперативными службами. Пострадавших и разрушений в частном секторе нет. По селу Середа выпущено 9 миномётных снарядов, по хутору Мухин – 8, по селу Белянка – 3 миномётных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - писал Гладков.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
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Заголовок открываемого материала
14:59После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей
14:29Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году
14:18Лучше предыдущего и хуже следующего: эксперты Украина.ру поздравили зрителей с Новым годом
14:14ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА
14:01Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка
13:43Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города
13:25В Белгороде погиб 27-летний офицер СК РФ при ракетном обстреле ВСУ
13:15Никого не выпускать, виновный в ударе по Белгороду, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 декабря
13:00После неудач ВСУ на Украине вспомнили слова Путина о переговорах – TVL
12:39В ВСУ заявили, что ВКС РФ нарастили количество ударов управляемыми бомбами
12:28Под пулями в Донбассе и посреди Черного моря. Как эксперты Украина.ру праздновали Новый год
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