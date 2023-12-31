https://ukraina.ru/20231231/1052519705.html

После неудач ВСУ на Украине вспомнили слова Путина о переговорах – TVL

После неудач ВСУ на Украине вспомнили слова Путина о переговорах – TVL - 31.12.2023 Украина.ру

После неудач ВСУ на Украине вспомнили слова Путина о переговорах – TVL

Заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с Киевом вспоминают на Украине после череды неудач Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает телеканал TVC

2023-12-31T13:00

2023-12-31T13:00

2023-12-31T13:00

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По данным источника, к украинцам пришло осознание того, что отказ Киева от соблюдения Минских соглашений, а после начала российской Спецоперации – от переговоров, привёл к большим потерям. Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте, считает эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс. Сегодня руководство страны находится в замешательстве, не зная, как объяснить населению необходимость дальнейшего отступления из-за огромных потерь и несбыточных обещаний о контрнаступлении, подчёркивает эксперт. Москва с начала эскалации конфликта заявляла о своей приверженности к мирному урегулированию ситуации. Официальный Киев отказался от любого диалога с Кремлём, а президент Украины Зеленский подписал закон о недопустимости переговоров с РФ пока её президентом остаётся Владимир Путин.

https://ukraina.ru/20231231/1052519040.html

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новости, украина, россия, переговоры, сво, спецоперация