https://ukraina.ru/20231231/1052519705.html
После неудач ВСУ на Украине вспомнили слова Путина о переговорах – TVL
После неудач ВСУ на Украине вспомнили слова Путина о переговорах – TVL - 31.12.2023 Украина.ру
После неудач ВСУ на Украине вспомнили слова Путина о переговорах – TVL
Заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с Киевом вспоминают на Украине после череды неудач Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает телеканал TVC
2023-12-31T13:00
2023-12-31T13:00
2023-12-31T13:00
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россия
переговоры
сво
спецоперация
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По данным источника, к украинцам пришло осознание того, что отказ Киева от соблюдения Минских соглашений, а после начала российской Спецоперации – от переговоров, привёл к большим потерям. Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте, считает эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс. Сегодня руководство страны находится в замешательстве, не зная, как объяснить населению необходимость дальнейшего отступления из-за огромных потерь и несбыточных обещаний о контрнаступлении, подчёркивает эксперт. Москва с начала эскалации конфликта заявляла о своей приверженности к мирному урегулированию ситуации. Официальный Киев отказался от любого диалога с Кремлём, а президент Украины Зеленский подписал закон о недопустимости переговоров с РФ пока её президентом остаётся Владимир Путин.
https://ukraina.ru/20231231/1052519040.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, переговоры, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, переговоры, СВО, Спецоперация
После неудач ВСУ на Украине вспомнили слова Путина о переговорах – TVL
Заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с Киевом вспоминают на Украине после череды неудач Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает телеканал TVC
По данным источника, к украинцам пришло осознание того, что отказ Киева от соблюдения Минских соглашений, а после начала российской Спецоперации – от переговоров, привёл к большим потерям.
"Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения", — говорится в публикации.
Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте, считает эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс. Сегодня руководство страны находится в замешательстве, не зная, как объяснить населению необходимость дальнейшего отступления из-за огромных потерь и несбыточных обещаний о контрнаступлении, подчёркивает эксперт.
Москва с начала эскалации конфликта заявляла о своей приверженности к мирному урегулированию ситуации. Официальный Киев отказался от любого диалога с Кремлём, а президент Украины Зеленский подписал закон о недопустимости переговоров с РФ пока её президентом остаётся Владимир Путин.