https://ukraina.ru/20231231/1052517321.html

Трагедия Белгорода, военный план на 2024 год. Главное на Украине на утро 31 декабря

Трагедия Белгорода, военный план на 2024 год. Главное на Украине на утро 31 декабря - 31.12.2023 Украина.ру

Трагедия Белгорода, военный план на 2024 год. Главное на Украине на утро 31 декабря

Количество погибших от удара ВСУ по Белгороду выросло. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ему предоставили военный план на следующий год

2023-12-31T09:55

2023-12-31T09:55

2023-12-31T09:55

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052516739_0:128:1220:814_1920x0_80_0_0_46400f3da6819f9dd38e77576e61054c.jpg.webp

Утром 31 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что количество погибших от украинского удара по центру Белгорода возросло."К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", - рассказал Гладков.Ранее, в ночь на 31 декабря, Гладков сообщил, что количество погибших от удара ВСУ по центру города составляло 21 человек, из них трое — дети.Также губернатор утром сообщил о том, сколько было раненых."109 раненых. Из них 25 тяжело раненых готовимся перевезти в федеральные клиники. Со всеми остальными работают наши врачи, и все необходимые лекарства имеются, обязательно сегодня встречусь с врачами, встречусь с ранеными, будем делать всё для того, чтобы они побыстрее вернулись домой", - отметил Гладков.Он рассказал и о тех, кто помогал городу справиться с последствиями трагедии."Всю ночь у нас работало большое количество жителей, не только города Белгорода, которые пришли помочь по восстановлению поврежденных домов, убрать мусор, одна семья даже приехала из Воронежа. "Белгорблагоустройство", работники предприятий и учреждений города, было очень много волонтеров, всего более 2 тысяч человек старались быстрее помочь привести в порядок улицы нашего города. Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин. Сегодня восстановительные работы будут продолжены. Обязательно проведем заседание штаба в первой половине дня, расскажу вам о тех решениях, которые были приняты. Всем счастья, добра, мира, самое главное - мира, и чтобы близкие, родные были всегда рядом с вами", - написал Гладков.Удар по городу был нанесён днём 30 декабря. Под ударом оказался центр Белгорода. Как позже сообщило Минобороны России, удар был нанесён двумя ракетами "Ольха" с кассетными боеголовками, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства."Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород", - указывалось в сообщении министерства.Там же отмечалось, что в случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми. В Минобороны РФ подчеркнули, что это преступление украинских военных не останется безнаказанным.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что к удару причастны представители Великобритании и США."К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями. Необходимо подчеркнуть, что удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми. Был атакован центр предпраздничного Белгорода - новогодний снежный городок, ёлка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки", - указала она.Захарова также подчеркнула, что "все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом".После удара ВСУ по Белгороду Россия экстренно запросила заседания Совбеза ООН."Речь идёт о преднамеренном неизбирательном комбинированном ударе по мирному городу. Еще раз хочу акцентировать — перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против граждан", - заявил на заседании постпред России Василий Небензя.Российский постпред добавил, что обстрелы мирных городов со стороны Украины свидетельствуют об агонии режима Владимира Зеленского, а все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.При этом Небензя отметил, что чем больше угроз будет создавать Киев, тем жёстче будет действовать Москва.В свою очередь присутствовавший на заседании представитель Украины Сергей Дворник не стал комментировать сам удар по Белгороду, ограничившись фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".Постпред Чехии, чьего участия требовала Россия для объяснения поставок вооружений Украине, от участия в заседании Совбеза ООН отказался.Военный план на следующий годПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, а также о том, что там определились с планами на следующий год."Ставка – особенная, итоговая за год. И о годе следующем. То, что было сделано в этом году. И то, что потребуется сделать в следующем году. Был доклад главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024 год", - написал Зеленский в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что заслушивались доклады военной и внешней разведки."Был доклад разведки – ГУР и внешней разведки. О том, к чему оккупанты готовятся. И вообще о ситуации – об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире. Несмотря на все, что будет происходить в других странах, несмотря на какие-либо политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать свое. Чтобы добиться своих целей. Понятно, что следующий год станет временем многих решений глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них – уметь добиться своих целей. Будем бороться за наше влияние", - подчеркнул Зеленский.Он также поблагодарил партнёров Украины за поддержку.Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия упрекал военное командование в том, что политическое руководство не получило "план войны"."Если взять сейчас план войны — его, кстати, мы ждём в комитете уже много времени, — я говорю: мы не военные, мы общественный, мы демократический контроль, который должен быть в парламентском комитете. Генеральный штаб [должен предоставить план войны] должен составить планирование. Я не знаю, Залужный, Шаптала (начальник ГШ ВСУ), все военачальники. Я сейчас не о личностях, я об институтах. Институт говорит: "Я хочу воевать следующий год так, мне нужно столько людей, столько людей мне нужно отпустить потому что они уже столько воюют, что уже больше не могут, и мне нужно столько денег". И такого плана нет ни у кого в стране!" - отмечал Арахамия в конце ноября интервью Наталье Мосейчук.Позже замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала отставки главкома ВСУ Валерия Залужного в первую очередь из-за того, что тот не "не смог предоставить план замысла на 2024 год - ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный".

https://ukraina.ru/20231230/1052515114.html

https://ukraina.ru/20231230/1052510808.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники