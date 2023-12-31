https://ukraina.ru/20231231/1052513911.html

"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страны

"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страны - 31.12.2023 Украина.ру

"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страны

Продолжение конфликта делает вполне реальной перспективу практически полного обезлюживания Украины. Но, может быть, именно этого и добивается нынешняя власть, ведь земля, на которой живут украинцы, продается и будет продана

2023-12-31T04:01

2023-12-31T04:01

2023-12-31T04:01

эксклюзив

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

карасев

андрей золотарев

демография

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Такое предположение сделал экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, упорство команды Зеленского в попытках достижения явно фантастической цели возвращения к границам 1991 года военным путем слишком дорого обходится украинцам."Мы с вами видим безумствующую партию войны, которая поставила себе цель уничтожить полностью украинскую нацию", – сказал политолог в очередном выпуске своего видеоблога.И эта партия войны действует вполне успешно. Соскин отметил, что по итогам 2023 года Украина станет государством с самым низким уровнем рождаемости в мире.Ранее украинский демограф, академик НАНУ Элла Либанова предупреждала о риске попадания населения Украины в "спираль смерти".По прогнозам украинских демографов, в стране в 2023-2024 годах ожидается падение общего коэффициента рождаемости до 0,71 — и это "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире".Действительно, население Украины сокращается катастрофическими темпами. Бывший советник Кучмы считает, что и внесенный Кабмином законопроект о мобилизации направлен на уничтожение мужчин детородного возраста.И так миллионы людей уехали, и так в стране никто уже не рождается, а если еще 500 тысяч мужчин призвать, то "вообще никого не останется", заявил эксперт. По его словам, "Зеленский и "Слуги народа" за два года почти уничтожили уже население процветающей, более-менее нормальной Украины"."Что они предлагают? Они говорят, надо убивать украинцев дальше", – сказал Соскин, добавив, что такую власть надо убирать немедленно, "если есть какие-то здоровые силы" (способные это осуществить — Ред.).Политолог подчеркнул, что для Киева в создавшейся ситуации единственный выход – это остановиться. По его словам, обстрелы в последние дни декабря "показали, что по сути, Украина беззащитна", что власть – и гражданская, и военное руководство – ничего не могут сделать.А о последствиях ударов Зеленский и его единый телемарафон – "врут, врут, врут", считает Соскин. По его мнению, ситуацию можно спасти лишь отменой военного положения и началом переговоров – "под эгидой того же Генсека ООН, папы Римского"."Прекращение огня и заморозка конфликта. Все! А там будет видно. Это всех устраивает сегодня. Штаты устраивает, Европу устраивает, всех устраивает, Ну, а эту власть — ее уберут, конечно", – заявил эксперт.Но пока власть на Украине все та же, а вместо заморозки украинцам предлагают тотальную мобилизацию, тотальный контроль и жесткие карательные меры за попытки уклониться от участия в кровавой бойне.Впрочем, запугивание может не сработать, считает украинский политолог Вадим Карасев."Когда будут пугать, люди будут выезжать… Страна без людей останется. Или без большой массы людей", – сказал он в эфире интернет-канала "Новини Live".По всей видимости, речь идет не обо всех украинцах, но лишь о тех слоях, что могут себе позволить оплатить выезд и в нынешних условиях или же имеют возможность покинуть страну каким-либо другим способом – как, например, не вернувшийся на Украину с саммита ЕС ведущий единого телемарафона."Вот журналист "24 канала", какой уж был герой. Не буду фамилию специально говорить, чтобы не делать рекламы. Но какой уж был герой, как учил! Остался там (в Европе — Ред.). А чего? Ну, потому что рубашка своя ближе к телу. Несмотря на все вот эти его патриотические спичи — а как только до дела дошло, остался на Западе. Невозвращенец", – сказал Карасев.Реакция общества на заявленные в законопроекте о мобилизации драконовские меры вполне понятна. Как сказал в комментарии изданию "Страна.ua" политолог Андрей Золотарев, "количество тех, кто еще пару месяцев назад требовал воевать до границ 1991 года, при перспективе самому попасть на фронт резко уменьшится, одно дело – воевать в соцсетях, другое дело – на фронте".Сможет ли эта вынужденно проявившаяся условная "партия мира" оказать существенное влияние на ход событий, судить пока рано. Ведь даже высказывать мнение о необходимости или желательности мирных соглашений на Украине пока опасно (и Олег Соскин свои призывы к началу переговоров транслирует из-за рубежа).И гайки продолжают закручивать. Тот же законопроект о мобилизации не несет никакой военной пользы, он просто устанавливает диктатуру на Украине, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга.По его словам, "Еврокомиссия прекрасно понимает, что в Украине диктатура, они просто не знают, что делать с этим". То есть, не знают, как евродепутатам объяснить собственным избирателям, как за их деньги "они родили то, что происходит в Украине сегодня".А происходит там, по словам эксперта, "37-й год с загоном (на фронт — Ред.)".Чаплыга тоже напомнил о прогнозах демографов, что Украина скоро займет первое место в мире по депопуляции: "нет, не Руанда, не Сомали — Украина!".Чему удивляться? Демографические тенденции в стране и раньше вызывали серьезное беспокойство, а "после 24 февраля 2022 года Украина окончательно провалилась в демографическую катастрофу", считает лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По его словам, "многомиллионная миграция, потеря населения с неподконтрольных территорий, нарастающая тенденция убыли населения привели к депопуляции и возникновению серьезной угрозы будущему существованию страны".Политик отметил, что миграция вызвана не только военными действиями, но и потерей экономического суверенитета и конкурентоспособности, общим плачевным состоянием экономики."По нашим оценкам, исходя из официальных данных, общая численность постоянного населения Украины, за вычетом населения неподконтрольных после 24 февраля 2022 года территорий, а также находящихся в странах Евросоюза, России и других странах, составляет около 19 миллионов человек", – написал Медведчук в своей колонке.По его мнению, "в этих цифрах итог губительной политики Зеленского за годы пребывания у власти". Политик отметил, что демографическая катастрофа неизбежно продолжится в ближайшие годы, "ибо нет ничего более бесперспективного для населения Украины, как затянувшаяся на годы война".

https://ukraina.ru/20231230/1052494842.html

https://ukraina.ru/20231229/1052470498.html

https://ukraina.ru/20231228/1052439636.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, карасев, андрей золотарев, демография