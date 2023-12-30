https://ukraina.ru/20231230/1052515114.html

Откровения Подоляка, новая атака на Белгород. Итоги 30 декабря на Украине

Откровения Подоляка, новая атака на Белгород. Итоги 30 декабря на Украине - 30.12.2023 Украина.ру

Откровения Подоляка, новая атака на Белгород. Итоги 30 декабря на Украине

Советник главы ВСУ Михаил Подоляк рассказал о том, зачем Украина продолжает боевые действия. ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, погибли девять человек, в том числе один ребёнок

2023-12-30T18:00

2023-12-30T18:00

2023-12-30T18:00

эксклюзив

хроники

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В интервью журналистке Наталье Мосейчук советник главы ОП Подоляк заявил, что Запад должен помогать Украине в том числе и руководствуясь собственной выгодой."Для Запада выбор очень простой. Они где-то подсознательно понимают, что могли что-то быстрее делать, что-то больше делать. Почему сегодня национальные пакеты помощи Украине от европейских стран существенно увеличены? С запозданием, но они понимают, что можно было простимулировать немного другое поведение и немного другие события на фронте. И они это понимают. Но они сегодня точно осознают, что кроме Украины других вариантов сохранить свой тип жизни, свой формат жизни у них нет", - заявил Подоляк.На комментарий Мосейчук о том, что Запад устал от происходящего на Украине, Подоляк ответил ухмылкой."А от чего они устали? Тем, что они не сменили образ жизни?" - задал вопрос он.На уточняющую реплику о том, что речь идёт о деньгах, а также о непопулярности тотальной мобилизации на самой Украине, Подоляк отметил, что Запад не откажется от помощи Украине."Они устали от информационной составляющей, а не от реальной составляющей войны как таковой. Нет, не будет решения прекратить помощь. У них будет решение другое. Технологический прорыв в этой войне. Человек готов, с учётом того, что мы видим сегодня на Украине, но если у него будут соответствующие технологические решения. Я имею в виду дальнобойные ракеты, дроны, чтобы не было такого количество непосредственных боестолкновений", - отметил Подоляк.На возражение Мосейчук о том, что оружие Украине пригодилось бы раньше, а сама ситуация в стране патовая — тут журналистка сослалась на главкома ВСУ Валерия Залужного — Подоляк отметил, что ситуация - "ситуативно патовая"."Это ситуативно патовая ситуация потому, что у тебя нет соответствующих инструментов, А я бы на слова, например, главы министерства обороны Великобритании. Он же прямо говорит: всё, что мы видим сегодня на южном направлении, на полуострове Крым, говорит, что никакого тупика нет. Стратегически у Украины есть определённые преимущества. Тактически по линии фронта да, есть нюансы, есть стагнация. Но это ситуативная стагнация потому, что почему-то было решено, что можно будет провести одну большую харьковскую операцию по всей линии фронта", - отметил Подоляк.По его словам, Украине следовало воевать так, как предлагал Генштаб и Ставка верховного главнокомандующего, а не следовать рекомендациям Запада. В то же время он признал, что Западу нужно было быстрее принимать некоторые решения, а само наступление провалилось из-за нехватки средств и сил."В начале 2023 года нужно было принять те решения, которые приняты сегодня", - указал он, не уточнив, о чём именно идёт речь.Вполне возможно, речь о предоставлении Украине F-16."На сегодняшний день национальные правительства европейских стран от Германии, Нидерландов до Швеции, Финляндии существенно увеличили именно военные пакеты потому, что не только в рамках Евросоюза можно давать военную помощь. Это не перекрывает $60 млрд американских, но и они тоже будут", - отметил Подоляк.Он указал на выгоду боевых действий на Украине для США."$60млрд помощи Украине — это инвестиции в то, чтобы тебя считали мировым лидером. Это очень странно, если ты обговариваешь, отдавать ли $61 млрд за то, чтобы оставаться ключевым... Военный бюджет США — $886 млрд. Они таким образом подчёркивают: "Мы настолько мощные с военной точки зрения, что, в принципе, мы должны доминировать везде. Во всех регионах". Но лидерство — это не только теория, это практика. У тебя есть сегодня конфликт с Российской Федерацией, которая в твоей оборонной доктрине названа как оппонент №1. Я понимаю, что они могут это переосмыслить, названы будут другие страны. Но сегодня — Российская Федерация. И для того, чтобы сегодня унизить этого оппонента, убрать с шахматной доски глобальной, нужен $61 млрд. И ты говоришь: "Нет, мы потратим $886 млрд на оборону, будем всем говорить, что мы очень крутые, но там непосредственно война, мы будем бежать с поля боя". Это же нонсенс! Мир так сегодня не работает", - отметил Подоляк.По его словам, если США откажутся от помощи Украине"$61 млрд инвестиций в Украину — это $61 млрд инвестиций в глобальное доминирование Соединённых Штатов, чтобы они сидели ключевым государством за глобальным столом переговоров и формировали правила поведения. Кроме того, $61 млрд ты сегодня инвестируешь, обнуляешь Российскую Федерацию, и ты завтра получаешь время, чтобы внести коррективы в глобальные отношения как таковые", - отметил советник главы ОП.На реплику Мосейчук о том, что за это платят украинцы своими жизнями, Подоляк отметил, что заморозка боевых действий будет чревата "более глобальной войной".Он также заявил, что переговоров с Россией не будет."Переговоров не будет в классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации сразу на наивысшем уровне. Ультимативные требования. И Россия их примет", - подчеркнул Подоляк.Советник главы Офиса президента Украины заявил, что Украина должна нанести России "существенные тактические поражения", чтобы получить обвал по линии фронта.Новый удар по БелгородуОб ударе по центру Белгорода стало известно около трёх часов пополудни."ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже", - сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 15:10.Телеграм-канал Mash выложил кадры, снятые на месте событий."Жёсткие кадры обстрела центра Белгорода. Люди в ужасе пытаются найти укрытие, кто-то ложится прямо на дорогу", - указывалось в подписи канала к видео.Позже канал опубликовал заснятый на видеорегистратор момент удара."Момент прилёта ракеты по центру Белгорода. Предположительно, ВСУ били из РСЗО "Град" ракетами с кассетными боеприпасами", - указывалось в подписи к видео.Военкор Александр Коц обратил внимание на разницу в ударах по Белгороду и по Киеву."По этому видео четко видно, что это прицельные удары по центру города, а не упавшие сбитые ракеты. Их мы видели по кадрам из Киева. Тут ничего подобного", - подчеркнул он.В другой записи военкор сообщил, что погибшие шли на ёлку, которая проводилась в центре города."Сначала эти криворукие утырки своей ПВО поубивали собственных граждан. Россия не направляет ракеты на гражданских, это бессмысленно. Потом они решили за это отыграться на гражданах России, обычных жителях Белгорода, которые шли на ёлку. Просто из мести специально нанесли удар по центру города, по Соборной площади. Убили двух детей. Могут гордиться теперь. Отомстили. Надо ли нам отвечать? Безусловно. Но точно не ударами по праздничным площадям с елками. С убийством собственных граждан Киев справляется и без нас. По кому отвечать? Ну тут напрашиваются и набившие оскомину центры принятия решений. И, что справедливее, по лицам, принимавшим это варварское решение", - подчеркнул он.Видео из центра Белгорода также опубликовало РИА "Новости".Публицист Станислав Яковлев указал, что ударом по Белгороду украинское руководство в очередной раз засвидетельствовало тщетность переговоров с ним."Не можем бить по Донецку, значит будем взрывать Белгород". Логично. Столь же логично, что в подобных обстоятельствах гнать эту мразь придется, похоже, и впрямь до самой Варшавы. Особенно важно понимать, что мразь таким вот образом вовсе не военные задачи решает, и даже не запугать нас пытается. Она от своих высочайших кураторов очередные подачки выпрашивает. "Тут некоторые говорили что мы совсем уже не можем резать русню, а мы можем, можем, смотрите, дайте деняк!!!". Феноменальный выродок. И разговаривать с ним в самом деле не о чем", - указал он.Тем временем в телеграм-каналах появляются новые видео из Белгорода. В частности, подборку видео опубликовал у себя первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Позже МЧС уточнило информацию по погибшим."В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них - четыре ребенка. Дальнейшая информация уточняется", - указывалось в телеграм-канале министерства.Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее в Белгороде терактом и сообщил о помощи Белгороду."Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ. С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", - указал Собянин.Также помощь Белгороду предложили губернаторы Воронежской Александр Гусев, Орловской Андрей Клычков, Курской Роман Старовойт, Липецкой Игорь Артамонов и Владимирской Александр Авдеев областей.Бывший замглавы администрации Бердянская, инженер, ракетостроитель Алексей Васильев проанализировал украинский обстрел с технической точки зрения."Жуткие кадры из Белгорода. Что можно сходу сказать - мощность БЧ больше чем у "Града" или 155, тем более они добить не могут, более вероятно что это "Ольха", или "Хаймерс", у них под 100-150 кг, либо "Смерч". "Ураган" вряд ли дотянулся бы по дальности. То что несколько взрывов подряд, означает что это РСЗО, то есть подтверждается предыдущий вывод. Видимо часть ракет из полного пакета (там могло быть 6-12 ракет в залпе) перехватили ПВО ещё до города.. Также возможно часть ракет была кассетной. Стрелять ракетами РСЗО с баллистической траекторией, по центру города где нет никаких военных целей - однозначно военное преступление. Понятное дело что это попытка мести за вчерашний удар. Глумление по поводу попадания в новогоднюю ёлку на центральной площади в украинских пабликах - полное днище. Хотя это очевидно давно, и с 14го года ВСУ регулярно практикуют обстрелы городов наобум, в то время как у нас за каждый промах дрючат и артелов, и промыслов. Впрочем учитывая какое расчеловечивание проводилось все годы незалежности Руинии, удивляться этому зверству сложно", - указал он.Он призвал тех, кто владеет информацией о тех, "кто принимал непосредственное участие в организации этого обстрела, расчётах, командирах" писать в бот его телеграм-канала."Эта информация пойдёт куда нужно, чтобы они не ушли от ответственности даже после окончания боевых действий. И не могли спрятаться где либо на планете", - указал Васильев.В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем.По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20231230/1052510808.html

https://ukraina.ru/20231230/1052508440.html

https://ukraina.ru/20231229/1052504116.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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