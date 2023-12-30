https://ukraina.ru/20231230/1052514997.html

Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"

Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население" - 30.12.2023 Украина.ру

Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Михаила Подоляки

2023-12-30T17:52

2023-12-30T17:52

2023-12-30T17:52

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет. По его словам, будут "ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет". Официальный представитель МИД России напомнила, что "каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания".

https://ukraina.ru/20231227/1052438179.html

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2023

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новости, новости украины, новости россии, мария захарова, михаил подоляк, россия, переговоры