Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население" - 30.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231230/1052514997.html
Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"
Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население" - 30.12.2023 Украина.ру
Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Михаила Подоляки
2023-12-30T17:52
2023-12-30T17:52
новости
новости украины
новости россии
мария захарова
михаил подоляк
россия
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c16c6c1b611224d4987a469b923fd466.jpg.webp
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет. По его словам, будут "ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет". Официальный представитель МИД России напомнила, что "каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания".
https://ukraina.ru/20231227/1052438179.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_4ded21d5ef891ffeed6f1fbe7b362d91.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, новости россии, мария захарова, михаил подоляк, россия, переговоры
Новости, Новости Украины, новости России, Мария Захарова, Михаил Подоляк, Россия, переговоры

Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"

17:52 30.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Михаила Подоляки
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет. По его словам, будут "ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет".
"Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто ещё слушает "банковых террористов", должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу", – ответила на это Захарова.
Официальный представитель МИД России напомнила, что "каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания".
Зеленский пресс-конференция
27 декабря, 13:47
Зеленский убил Украину — ЗахароваПрезидент Украины Владимир Зеленский убил свою страну. Об этом 27 декабря заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова
 
НовостиНовости Украиныновости РоссииМария ЗахароваМихаил ПодолякРоссияпереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Откровения Подоляка, новая атака на Белгород. Итоги 30 декабря на Украине
17:52Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"
17:34ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
17:08️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль
16:58Они выжили в Донбассе, чтобы стать великими в Союзе
16:54"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской
16:31Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph
15:08Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью – Foreign Policy
14:25Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год
13:50В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок
13:00Подозрение "водочному королю", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 декабря
12:31За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок
12:09Штурмовики ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении
12:05Конрад Рэнкас: В 2023 году в польской политике доминировали бардак и безголовье
11:45Чтец на табуретке. Новогодняя шпаргалка для впадающих в детство
11:44В Донецке создано региональное отделение Союза театральных деятелей РФ
11:43Казах, который прикончил СССР
11:39На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение
11:29Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов
11:12Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр
Лента новостейМолния