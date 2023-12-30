https://ukraina.ru/20231230/1052514997.html
Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"
Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население" - 30.12.2023 Украина.ру
Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Михаила Подоляки
2023-12-30T17:52
2023-12-30T17:52
2023-12-30T17:52
новости
новости украины
новости россии
мария захарова
михаил подоляк
россия
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c16c6c1b611224d4987a469b923fd466.jpg.webp
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет. По его словам, будут "ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет". Официальный представитель МИД России напомнила, что "каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания".
https://ukraina.ru/20231227/1052438179.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_4ded21d5ef891ffeed6f1fbe7b362d91.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, новости россии, мария захарова, михаил подоляк, россия, переговоры
Новости, Новости Украины, новости России, Мария Захарова, Михаил Подоляк, Россия, переговоры
Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Михаила Подоляки