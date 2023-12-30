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ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья - 30.12.2023 Украина.ру
ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
"Контрнаступ" ВСУ захлебнулся, заявил глава региона
2023-12-30T17:34
2023-12-30T17:34
2023-12-30T17:34
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Вооруженные силы Украины отходят и готовят новую линию обороны в Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.Украина в течение уходящего года не оставляла попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани, используя при этом тактику "огневого выдавливания" путем волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии.ВСУ ничего не осталось, кроме как отступать и создавать новую оборонительную линию.Балицкий констатировал, что "враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ."Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", – заключил губернатор.
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ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
"Контрнаступ" ВСУ захлебнулся, заявил глава региона
Вооруженные силы Украины отходят и готовят новую линию обороны в Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
Украина в течение уходящего года не оставляла попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани, используя при этом тактику "огневого выдавливания" путем волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии.
"Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации ежедневно отражали атаки противника, уничтожив при этом более 21 тыс. военнослужащих, 300 танков и более 800 ББМ и БМП", – уточнил глава региона.
ВСУ ничего не осталось, кроме как отступать и создавать новую оборонительную линию.
"Сейчас мы можем с уверенностью сказать: "контрнаступ" захлебнулся, противник понес колоссальные потери и по итогу ничего не добился. На текущий момент героическими действиями наших войск метр за метром возвращаются под наш контроль позиции, утраченные в ходе маневренной обороны. Уже идут бои на окраинах некогда существовавшего н.п. Работино", – сообщил Балицкий.
Балицкий констатировал, что "враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ.
"Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", – заключил губернатор.