ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья - 30.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231230/1052514710.html
ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья - 30.12.2023 Украина.ру
ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
"Контрнаступ" ВСУ захлебнулся, заявил глава региона
2023-12-30T17:34
2023-12-30T17:34
новости
новости украины
новости россии
сво
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1d/1052490276_0:117:3017:1814_1920x0_80_0_0_c8ce78ececb014ff84738f5324d88d22.jpg
Вооруженные силы Украины отходят и готовят новую линию обороны в Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.Украина в течение уходящего года не оставляла попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани, используя при этом тактику "огневого выдавливания" путем волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии.ВСУ ничего не осталось, кроме как отступать и создавать новую оборонительную линию.Балицкий констатировал, что "враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ."Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", – заключил губернатор.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1d/1052490276_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c50a5dee51469c207f3c032590715278.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, новости россии, сво, всу, потери всу
Новости, Новости Украины, новости России, СВО, ВСУ, потери ВСУ

ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья

17:34 30.12.2023
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в фотобанк
Читать в
"Контрнаступ" ВСУ захлебнулся, заявил глава региона
Вооруженные силы Украины отходят и готовят новую линию обороны в Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
Украина в течение уходящего года не оставляла попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани, используя при этом тактику "огневого выдавливания" путем волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии.
"Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации ежедневно отражали атаки противника, уничтожив при этом более 21 тыс. военнослужащих, 300 танков и более 800 ББМ и БМП", – уточнил глава региона.
ВСУ ничего не осталось, кроме как отступать и создавать новую оборонительную линию.

"Сейчас мы можем с уверенностью сказать: "контрнаступ" захлебнулся, противник понес колоссальные потери и по итогу ничего не добился. На текущий момент героическими действиями наших войск метр за метром возвращаются под наш контроль позиции, утраченные в ходе маневренной обороны. Уже идут бои на окраинах некогда существовавшего н.п. Работино", – сообщил Балицкий.

Балицкий констатировал, что "враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ.
"Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", – заключил губернатор.
 
НовостиНовости Украиныновости РоссииСВОВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
17:08️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль
16:58Они выжили в Донбассе, чтобы стать великими в Союзе
16:54"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской
16:31Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph
15:08Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью – Foreign Policy
14:25Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год
13:50В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок
13:00Подозрение "водочному королю", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 декабря
12:31За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок
12:09Штурмовики ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении
12:05Конрад Рэнкас: В 2023 году в польской политике доминировали бардак и безголовье
11:45Чтец на табуретке. Новогодняя шпаргалка для впадающих в детство
11:44В Донецке создано региональное отделение Союза театральных деятелей РФ
11:43Казах, который прикончил СССР
11:39На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение
11:29Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов
11:12Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр
10:53Российские моряки уничтожили направлявшийся к Крыму катер ВСУ – МО
10:31Бывший советник Кучмы: Зеленский – срам для Украины, он должен уйти
Лента новостейМолния