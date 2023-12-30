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ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья

ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья - 30.12.2023 Украина.ру

ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья

"Контрнаступ" ВСУ захлебнулся, заявил глава региона

2023-12-30T17:34

2023-12-30T17:34

2023-12-30T17:34

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Вооруженные силы Украины отходят и готовят новую линию обороны в Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.Украина в течение уходящего года не оставляла попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани, используя при этом тактику "огневого выдавливания" путем волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии.ВСУ ничего не осталось, кроме как отступать и создавать новую оборонительную линию.Балицкий констатировал, что "враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ."Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", – заключил губернатор.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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