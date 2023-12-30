https://ukraina.ru/20231230/1052514538.html

️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль

️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль - 30.12.2023 Украина.ру

️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль

Жертвами обстрела стали 10 человек, больше четырех десятков ранены

2023-12-30T17:08

2023-12-30T17:08

2023-12-30T17:16

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️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков. Жертвами удара украинских войск по центру Белгорода стали 10 человек. Еще 45 ранены, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на губернатора Гладкова.Разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении - и 27 автомобиля. Пострадали здание центра досуга и элементы благоустройства. В ближайшее время специалисты просчитают стоимость восстановления, за праздничные дни будут заменены выбитые окна, чтобы после выходных центр мог открыться и продолжить работу в обычном режиме.Также осколок снаряда пробил мембрану купола в футбольном манеже. Для ремонта необходимо опустить купол. В ближайшее время к данным работам приступят. Обход территории продолжается. Как только специалисты оценят ущерб и проведут все необходимые замеры, жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества.Также под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте.Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В частном секторе разрушений нет, есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия – есть очаг возгорания. Аварийные и оперативные службы работают на месте.Также был обстрелян посёлок Уразово в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждено около 20 частных домовладений.Ранее сообщалось, что в городе Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, 14 автомобилей. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У женщины и мужчины осколочные ранения головы, ещё у одного мужчины – контузия. На данный момент воздушная тревога в регионе отменена.ВСУ обстреляли более чем десятью снарядами РСЗО сёла Кистер и Борщево в Брянской области, погиб ребёнок 2014 года рождения, сообщил губернатор.

https://ukraina.ru/20231230/1052510557.html

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