https://ukraina.ru/20231230/1052514538.html
️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль
️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль - 30.12.2023 Украина.ру
️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль
Жертвами обстрела стали 10 человек, больше четырех десятков ранены
2023-12-30T17:08
2023-12-30T17:08
2023-12-30T17:16
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️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков. Жертвами удара украинских войск по центру Белгорода стали 10 человек. Еще 45 ранены, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на губернатора Гладкова.Разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении - и 27 автомобиля. Пострадали здание центра досуга и элементы благоустройства. В ближайшее время специалисты просчитают стоимость восстановления, за праздничные дни будут заменены выбитые окна, чтобы после выходных центр мог открыться и продолжить работу в обычном режиме.Также осколок снаряда пробил мембрану купола в футбольном манеже. Для ремонта необходимо опустить купол. В ближайшее время к данным работам приступят. Обход территории продолжается. Как только специалисты оценят ущерб и проведут все необходимые замеры, жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества.Также под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте.Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В частном секторе разрушений нет, есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия – есть очаг возгорания. Аварийные и оперативные службы работают на месте.Также был обстрелян посёлок Уразово в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждено около 20 частных домовладений.Ранее сообщалось, что в городе Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, 14 автомобилей. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У женщины и мужчины осколочные ранения головы, ещё у одного мужчины – контузия. На данный момент воздушная тревога в регионе отменена.ВСУ обстреляли более чем десятью снарядами РСЗО сёла Кистер и Борщево в Брянской области, погиб ребёнок 2014 года рождения, сообщил губернатор.
https://ukraina.ru/20231230/1052510557.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости россии, новости украины, белгородская область, обстрелы
️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль
17:08 30.12.2023 (обновлено: 17:16 30.12.2023)
Жертвами обстрела стали 10 человек, больше четырех десятков ранены
️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков. Жертвами удара украинских войск по центру Белгорода стали 10 человек. Еще 45 ранены, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на губернатора Гладкова.
Разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении - и 27 автомобиля. Пострадали здание центра досуга и элементы благоустройства. В ближайшее время специалисты просчитают стоимость восстановления, за праздничные дни будут заменены выбитые окна, чтобы после выходных центр мог открыться и продолжить работу в обычном режиме.
Также осколок снаряда пробил мембрану купола в футбольном манеже. Для ремонта необходимо опустить купол. В ближайшее время к данным работам приступят. Обход территории продолжается. Как только специалисты оценят ущерб и проведут все необходимые замеры, жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества.
"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор", – уточнил Гладков.
Также под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте.
Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В частном секторе разрушений нет, есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия – есть очаг возгорания. Аварийные и оперативные службы работают на месте.
Также был обстрелян посёлок Уразово в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждено около 20 частных домовладений.
"В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приёма заявок обо всех зафиксированных повреждениях и пострадавших", – уточнил губернатор.
Ранее сообщалось, что в городе Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, 14 автомобилей. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У женщины и мужчины осколочные ранения головы, ещё у одного мужчины – контузия.
На данный момент воздушная тревога в регионе отменена.
ВСУ обстреляли более чем десятью снарядами РСЗО сёла Кистер и Борщево в Брянской области, погиб ребёнок 2014 года рождения, сообщил губернатор.