Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph - 30.12.2023 Украина.ру
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Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph
Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph - 30.12.2023 Украина.ру
Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph
Несмотря на экономическую травму и нарастающий иммиграционный кризис, Великобритания может получить, по крайней мере, некоторое удовлетворение от своей роли в двух наиболее значительных конфликтах этого десятилетия и, возможно, этого столетия – Украина и сектор Газа
2023-12-30T16:31
2023-12-30T16:34
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Успешный удар Украины британской ракетой Storm Shadow по десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму, принадлежащему российскому Черноморскому флоту изменил немногое. Перспективы Украины в этом конфликте остаются мрачными. По мнению автора издания, Марьинка станет опорной точкой, позволяющей силам Москвы атаковать оборону Украины дальше на юг. The Telegraph отмечает, что по всей Европе националистические партии сейчас находятся на подъеме, поскольку либеральный международный порядок все чаще ставится под сомнение. По мнению автора издания, следующий год станет определяющим в Европе и на Ближнем Востоке."Вероятно, это будет включать в себя дальнейшие победы России на Украине, а также эскалацию нынешнего конфликта между Израилем и ливанской "Хезболлой". Если Россия победит Украину, то это произойдет благодаря вялой поддержке со стороны США и Европы, от которых Киев полностью зависит", – пишет The Telegraph.Что касается Израиля, то поддержка его тоже колеблется.
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новости, новости украины, новости россии, сво, спецоперация, европа, сша, президент сша
Новости, Новости Украины, новости России, СВО, Спецоперация, Европа, США, президент США

Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph

16:31 30.12.2023 (обновлено: 16:34 30.12.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Несмотря на экономическую травму и нарастающий иммиграционный кризис, Великобритания может получить, по крайней мере, некоторое удовлетворение от своей роли в двух наиболее значительных конфликтах этого десятилетия и, возможно, этого столетия – Украина и сектор Газа
Успешный удар Украины британской ракетой Storm Shadow по десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму, принадлежащему российскому Черноморскому флоту изменил немногое. Перспективы Украины в этом конфликте остаются мрачными.
"Защищаясь от попыток Украины прорвать их позиции, Москва перешла в наступление, и на Рождество ее войска захватили город Марьинка на востоке Донбасса. Это величайший боевой успех с тех пор, как Россия захватила Бахмут в мае".
По мнению автора издания, Марьинка станет опорной точкой, позволяющей силам Москвы атаковать оборону Украины дальше на юг.

"Кроме этого, город имеет и большее стратегическое значение. Его захват – это еще один серьезный удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, и впереди еще худшее. США уперлись в политическую стену, и хрупкая двухпартийная поддержка рухнула. Кандидатам в президенты в год выборов будет сложно оправдать трату дополнительных миллиардов на Украину, в то время как американцы страдают от наследия года высокой инфляции. ЕС также уперся в стену. Да, он может обойти венгерского Виктора Орбана, финансируя фонды со всеми государствами-членами ЕС, кроме одного".

The Telegraph отмечает, что по всей Европе националистические партии сейчас находятся на подъеме, поскольку либеральный международный порядок все чаще ставится под сомнение.
"Как и в случае с США, неограниченное европейское финансирование для Украины может вскоре оказаться невозможным. Только в Британии сохраняется явная двухпартийная поддержка. Великобритания лидирует в поставках важнейших противотанковых ракет, ряда других боеприпасов и жизненно важных средств разведки и наблюдения. Но поскольку её вооруженные силы и военная промышленность деградировали до исторически низкого уровня, теперь нечего больше дать", – констатирует The Telegraph.
По мнению автора издания, следующий год станет определяющим в Европе и на Ближнем Востоке.
"Вероятно, это будет включать в себя дальнейшие победы России на Украине, а также эскалацию нынешнего конфликта между Израилем и ливанской "Хезболлой". Если Россия победит Украину, то это произойдет благодаря вялой поддержке со стороны США и Европы, от которых Киев полностью зависит", – пишет The Telegraph.
Что касается Израиля, то поддержка его тоже колеблется.
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Вчера, 11:37
Россия выстроила стену электромагнитных импульсов против западных ракет – TelegraphМосква незаметно развила умение уничтожать некоторые из самых ценных ракет и ракет Украины, пишет издание.
 
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