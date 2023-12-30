Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph
16:31 30.12.2023 (обновлено: 16:34 30.12.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Несмотря на экономическую травму и нарастающий иммиграционный кризис, Великобритания может получить, по крайней мере, некоторое удовлетворение от своей роли в двух наиболее значительных конфликтах этого десятилетия и, возможно, этого столетия – Украина и сектор Газа
Успешный удар Украины британской ракетой Storm Shadow по десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму, принадлежащему российскому Черноморскому флоту изменил немногое. Перспективы Украины в этом конфликте остаются мрачными.
"Защищаясь от попыток Украины прорвать их позиции, Москва перешла в наступление, и на Рождество ее войска захватили город Марьинка на востоке Донбасса. Это величайший боевой успех с тех пор, как Россия захватила Бахмут в мае".
По мнению автора издания, Марьинка станет опорной точкой, позволяющей силам Москвы атаковать оборону Украины дальше на юг.
"Кроме этого, город имеет и большее стратегическое значение. Его захват – это еще один серьезный удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, и впереди еще худшее. США уперлись в политическую стену, и хрупкая двухпартийная поддержка рухнула. Кандидатам в президенты в год выборов будет сложно оправдать трату дополнительных миллиардов на Украину, в то время как американцы страдают от наследия года высокой инфляции. ЕС также уперся в стену. Да, он может обойти венгерского Виктора Орбана, финансируя фонды со всеми государствами-членами ЕС, кроме одного".
The Telegraph отмечает, что по всей Европе националистические партии сейчас находятся на подъеме, поскольку либеральный международный порядок все чаще ставится под сомнение.
"Как и в случае с США, неограниченное европейское финансирование для Украины может вскоре оказаться невозможным. Только в Британии сохраняется явная двухпартийная поддержка. Великобритания лидирует в поставках важнейших противотанковых ракет, ряда других боеприпасов и жизненно важных средств разведки и наблюдения. Но поскольку её вооруженные силы и военная промышленность деградировали до исторически низкого уровня, теперь нечего больше дать", – констатирует The Telegraph.
По мнению автора издания, следующий год станет определяющим в Европе и на Ближнем Востоке.
"Вероятно, это будет включать в себя дальнейшие победы России на Украине, а также эскалацию нынешнего конфликта между Израилем и ливанской "Хезболлой". Если Россия победит Украину, то это произойдет благодаря вялой поддержке со стороны США и Европы, от которых Киев полностью зависит", – пишет The Telegraph.
Что касается Израиля, то поддержка его тоже колеблется.