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Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph

Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph - 30.12.2023 Украина.ру

Украина проигрывает, но Великобритания должна остаться с ней – The Telegraph

Несмотря на экономическую травму и нарастающий иммиграционный кризис, Великобритания может получить, по крайней мере, некоторое удовлетворение от своей роли в двух наиболее значительных конфликтах этого десятилетия и, возможно, этого столетия – Украина и сектор Газа

2023-12-30T16:31

2023-12-30T16:31

2023-12-30T16:34

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Успешный удар Украины британской ракетой Storm Shadow по десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму, принадлежащему российскому Черноморскому флоту изменил немногое. Перспективы Украины в этом конфликте остаются мрачными. По мнению автора издания, Марьинка станет опорной точкой, позволяющей силам Москвы атаковать оборону Украины дальше на юг. The Telegraph отмечает, что по всей Европе националистические партии сейчас находятся на подъеме, поскольку либеральный международный порядок все чаще ставится под сомнение. По мнению автора издания, следующий год станет определяющим в Европе и на Ближнем Востоке."Вероятно, это будет включать в себя дальнейшие победы России на Украине, а также эскалацию нынешнего конфликта между Израилем и ливанской "Хезболлой". Если Россия победит Украину, то это произойдет благодаря вялой поддержке со стороны США и Европы, от которых Киев полностью зависит", – пишет The Telegraph.Что касается Израиля, то поддержка его тоже колеблется.

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новости, новости украины, новости россии, сво, спецоперация, европа, сша, президент сша