Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью – Foreign Policy
работа ПВО в Киеве
Земля замерзла и помощь тоже
Западные чиновники длительное время наблюдали, как Россия накапливает высокоточные боеприпасы для нанесения зимой точечных ударов по критически важным инфраструктурам Украины, сохраняя при этом темп ударов по городам с использованием неуправляемых "тупых" бомб.
"И в пятницу утром это стало реальностью. Россия нанесла град ударов по Украине, нанеся удары по Киеву, Днепру, Львову, Запорожью, Одессе и Харькову. Всего было нанесено не менее 158 ударов дронов и ракет, в результате которых были повреждены больницы, торговый центр и школы, в результате чего погиб по меньшей мере 31 человек и более 160 получили ранения", – констатирует Foreign Policy.
Возобновившиеся обстрелы заставляют украинских чиновников и американских экспертов задаться вопросом, как долго они смогут поддерживать свет зимой или удерживать территорию, особенно в условиях, когда длинный хвост американской военной помощи заканчивается, если Конгресс не примет меры в ближайшее время.
"Украинские чиновники полагают, что возможности России нанести удар даже больше, чем то, что она только что продемонстрировала: Кремль может запустить около 300 дронов-смертников иранского производства за одну атаку на Украину и около 150 баллистических ракет за один выстрел по Киеву", – сказала Саша Устинова. украинский депутат.
И помощь не придет – по крайней мере, до тех пор, пока Конгресс США не вернется с перерыва во второй неделе января, а может быть, и дольше.
Официальные лица США отмечают, что в последние недели движение вдоль почти застойной линии фронта значительно замедлилось, и ожидается, что эта тенденция сохранится. Погода на Украине достигла отрицательных температур, а груды снега в основном остановили движение вперед вдоль 600-мильного фронта, подчеркивая перспективу нескольких месяцев войны на истощение. Украина уже предпринимает шаги по снижению призывного возраста, чтобы привлечь больше мужчин на поле боя.
27 декабря, 23:58Главком ВСУ получил научную степень доктора философии Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию на засекреченную тему и получил научную степень доктора философии. Об этом сообщает издание "Общественное" со ссылкой на информационную систему Национального агентства по обеспечению качества высшего образования