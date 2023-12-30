https://ukraina.ru/20231230/1052512895.html

Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью – Foreign Policy

Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью – Foreign Policy - 30.12.2023 Украина.ру

Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью – Foreign Policy

Земля замерзла и помощь тоже

2023-12-30T15:08

2023-12-30T15:08

2023-12-30T15:08

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Западные чиновники длительное время наблюдали, как Россия накапливает высокоточные боеприпасы для нанесения зимой точечных ударов по критически важным инфраструктурам Украины, сохраняя при этом темп ударов по городам с использованием неуправляемых "тупых" бомб.Возобновившиеся обстрелы заставляют украинских чиновников и американских экспертов задаться вопросом, как долго они смогут поддерживать свет зимой или удерживать территорию, особенно в условиях, когда длинный хвост американской военной помощи заканчивается, если Конгресс не примет меры в ближайшее время.И помощь не придет – по крайней мере, до тех пор, пока Конгресс США не вернется с перерыва во второй неделе января, а может быть, и дольше.Официальные лица США отмечают, что в последние недели движение вдоль почти застойной линии фронта значительно замедлилось, и ожидается, что эта тенденция сохранится. Погода на Украине достигла отрицательных температур, а груды снега в основном остановили движение вперед вдоль 600-мильного фронта, подчеркивая перспективу нескольких месяцев войны на истощение. Украина уже предпринимает шаги по снижению призывного возраста, чтобы привлечь больше мужчин на поле боя.

https://ukraina.ru/20231227/1052453339.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, новости украины, сво, спецоперация, всу, потери всу