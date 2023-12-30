Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год - 30.12.2023 Украина.ру
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Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год
Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год - 30.12.2023 Украина.ру
Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год
Харьковская область сейчас – одна из прифронтовых территорий. Однако совсем рядом с местами боёв продолжается мирная жизнь. Украина.ру, 30.12.2023
2023-12-30T14:25
2023-12-30T14:25
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Харьковская область сейчас – одна из прифронтовых территорий. Однако совсем рядом с местами боёв продолжается мирная жизнь. Несмотря ни на что люди работают, воспитывают детей и готовятся встречать новый год – и Россия им в этом помогает. Издание Украина.ру приняло непосредственное участие в новогоднем празднике, который устроили для детей одного из сёл Харьковской области.
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новости, новости россии, харьковская область, новый год, дети, россия, подарок, елка, праздники, фронт, сво, спецоперация, видео
Новости, новости России, Харьковская область, Новый год, дети, Россия, подарок, елка, праздники, фронт, СВО, Спецоперация

Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год

14:25 30.12.2023
 
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Харьковская область сейчас – одна из прифронтовых территорий. Однако совсем рядом с местами боёв продолжается мирная жизнь.
Несмотря ни на что люди работают, воспитывают детей и готовятся встречать новый год – и Россия им в этом помогает.
Издание Украина.ру приняло непосредственное участие в новогоднем празднике, который устроили для детей одного из сёл Харьковской области.
 
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