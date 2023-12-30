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Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год

Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год - 30.12.2023 Украина.ру

Детский праздник, подарки и поздравления: освобождённые территории встречают новый год

Харьковская область сейчас – одна из прифронтовых территорий. Однако совсем рядом с местами боёв продолжается мирная жизнь. Украина.ру, 30.12.2023

2023-12-30T14:25

2023-12-30T14:25

2023-12-30T14:25

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Харьковская область сейчас – одна из прифронтовых территорий. Однако совсем рядом с местами боёв продолжается мирная жизнь. Несмотря ни на что люди работают, воспитывают детей и готовятся встречать новый год – и Россия им в этом помогает. Издание Украина.ру приняло непосредственное участие в новогоднем празднике, который устроили для детей одного из сёл Харьковской области.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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